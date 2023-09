Come vi abbiamo riportato ieri, Craig McNary, il Senior Marketing Director di Xbox presso Microsoft, aveva inizialmente condiviso su LinkedIn la notizia che, Xbox Game Pass, aveva raggiunto la cifra di 30 milioni di abbonati.

Tuttavia, questa informazione è stata rimossa poco dopo che l’attenzione del mondo si era concentrata su di essa. Microsoft, nella giornata di oggi, ha negato ufficialmente che questa cifra sia accurata, comunicando, a Windows Central, che il numero ufficiale rimane quello definito nel 2022: ovvero 25 milioni.

L’azienda ha, inoltre, aggiunto che se ci saranno nuovi traguardi da celebrare, sarà la prima a informare la sua community di giocatori.

Va ricordato che Microsoft aveva annunciato di aver raggiunto la cifra di 25 milioni di abbonati a gennaio 2022 e aveva confermato lo stesso numero a novembre 2022. Durante le discussioni con le autorità dell’antitrust britannica, riguardo all’acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft aveva dichiarato che l’obiettivo per quell’anno era di raggiungere i 35 milioni di abbonati. Tuttavia, secondo l’azienda, dopo un altro anno, il traguardo attuale è ancora di 25 milioni.

La dichiarazione controversa di Craig McNary, ha comunque, sollevato alcune domande sulle cifre effettive di Xbox Game Pass. È possibile che McNary abbia semplicemente “gonfiato” i numeri al fine di migliorare il proprio curriculum ma è altrettanto possibile che l’azienda stia attendendo il momento giusto per annunciare ufficialmente il raggiungimento dei 30 milioni di abbonati, esattamente come ipotizzavamo nella giornata di ieri.

In ogni caso, al momento, la cifra ufficiale resta di 25 milioni di abbonati per Xbox Game Pass, il ché, considerando anche il recente successo ottenuto da Starfield, oltre alla continua presenza di titoli tripla A in arrivo al giorno del lancio sul servizio in abbonamento di Microsoft, non risulta un dato effettivamente attendibile, a meno che, il servizio, non sia vittima di un continuo riciclo di nuovi abbonati.