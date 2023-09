Il capo di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha recentemente inviato un comunicato interno ai dipendenti di Xbox riguardante una massiccia fuga di informazioni. I leak, ottenuti da The Verge, rivelano i piani segreti per il futuro di Xbox. Tra le informazioni è stato possibile scovare una Xbox Series X senza lettore di dischi, una futura Xbox nel 2028 in grado di offrire “giochi ibridi basati su cloud”, un nuovo controller Xbox in arrivo nei prossimi mesi, giochi Bethesda ancora non annunciati, e persino discorsi sulla possibilità di acquisire il gigante giapponese Nintendo.

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023