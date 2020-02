Microsoft consentirà lo streaming dei giochi PC tramite Project xCloud?

Dopo Google Stadia e Nvidia GeForce NOW, anche Microsoft sta per entrare nel mercato dei servizi di Cloud Gaming con il proprio Project xCloud. Anche se il servizio della casa di Redmond si trova ancora in una fase di Anteprima, già si vocifera di una nuova interessante funzione che potrebbe rendersi più che utile a una grandissima fetta di videogiocatori.

Come riportato da Brad Sams in un suo nuovo video, Microsoft starebbe cercando di consentire lo streaming dei giochi PC tramite Project xCloud. Sams mette questa possibilità a confronta col servizio GeForce Now di Nvidia, dove è già possibile eseguire in streaming i giochi delle proprie librerie Steam ed Epic Games Store su una gamma di dispositivi come tablet e smartphone. Tutto questo potrebbe, in teoria, significare che i giocatori potranno trasmettere i propri videogiochi PC anche sulle console Xbox tramite xCloud.

Attualmente ci sentiamo di prendere queste informazioni con le pinze e fino al momento in cui il tutto verrà confermato da Microsoft rimaniamo nel frangente dei rumor. Tuttavia, Sams ha dimostrato di essere una fonte di leak abbastanza affidabile in passato, e la sua teoria esplicata in video non è da ritenere così impossibile da realizzare.

Non sappiamo ancora quando il servizio di Microsoft Project xCloud uscirà dalla fase di Anteprima. Al momento però solo alcuni paesi hanno la possibilità di testare il servizio e tra queste nazioni purtroppo manca ancora l’Italia. Cosa ne pensate della teoria di Sams? Pensate che Project xCloud possa arrivare a consentire lo streaming dei giochi PC?