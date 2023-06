Come ben sapete Microsoft si sta opponendo alla FTC (Federal Trade Commission) nel suo tentativo di bloccare l’acquisizione di Activision-Blizzard. Nel mentre, però, si sta svolgendo una battaglia legale parallela che sta prendendo una svolta decisamente interessante.

NEW: Lawyers in the gamer antitrust suit against the Microsoft-Activision deal have been arguing over "Exhibit K."

Why?

Because it supposedly shows an Xbox exec saying that the plan around buying Activision is to put PlayStation out of business

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 20, 2023