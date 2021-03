Microsoft x Bethesda: noto analista si assume i meriti per l’unione

Michael Pachter è un’analista di mercato molto noto nel settore del videogioco che ha fatto spesso parlare di sé in passato. Recentemente, in un video pubblicato sul canale YouTube SIFTD Games, al minuto 5:53 Pachter ha rivelato alcuni interessanti retroscena riguardanti l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft. In particolare, l’analista ha parlato di una specifica situazione che ha poi portato a questa strettissima unione tra le due grandi aziende dell’industria videoludica.

Sebbene non sia chiaro durante quale evento sia avvenuto, Michael Pachter ha rivelato che si è trovato a parlare con alcuni rappresentanti di Bethesda e che nel dialogare gli hanno chiesto se secondo lui sarebbero potuti essere acquisiti da Electronic Arts. Trattandosi di una delle più importanti e rilevanti aziende del settore, la risposta di Pachter è stata naturalmente positiva, affermando “beh, si, potrebbero”.

L’analista ha poi aggiunto che, secondo lui, Microsoft sarebbe stata una scelta ancora migliore, tanto che questi rappresentanti, convinti su questa scelta, gli hanno chiesto di chiedere a Phil Spencer di comprarli. Successivamente Pachter ha riferito tutto al capo di Xbox, comportando così una partenza alle trattative. Per questo motivo Michael Pachter afferma con ironia che se Bethesda è stata recentemente acquisita da Microsoft è merito suo.

Infine, ha poi detto di considerare Phil Spencer come un “tipo fantastico”, che tratta molto bene gli sviluppatori. Vi consigliamo di recuperare il video completo, che trovate di seguito, in cui fa alcune importanti considerazioni sulla situazione di Google Stadia. Affermazioni che ci aiutano a capire perché la figura di Pachter sia così tanto rilevante nel settore, anche agli occhi delle aziende più grandi. Se siete interessati a scoprire maggiori dettagli a riguardo dell’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, vi lasciamo al nostro speciale.