Midnight Ghost Hunt: ecco il trailer dell’E3 2019

Midnight Ghost Hunt è stato annunciato durante l'E3 2019: ecco il trailer mostrato durante la conferenza del PC Gaming Show.

Il PC Gaming Show dell’E3 2019 è stato luogo di molti annunci, tra i più interessanti figura di certo Midnight Ghost Hunt, sviluppato da Vaulted Sky Games. Si tratta di un gioco di nascondino tra cacciatori di fantasmi e un fantasma che infesta una casa. Quest’ultimo è in grado di possedere oggetti ambientali come lampade, candelabri, sedie o antiche armature.

Lo scopo del fantasma è non farsi eliminare, nascondendosi in piena vista dentro i vari oggetti: è possibile però muovere gli oggetti per colpire i cacciatori e stordirli e avere l’occasione di scappare.

Il team di cacciatori, invece, deve coordinarsi e catturare il fantasma prima che l’orologio tocchi la mezzanotte, in quanto i fantasmi catturati scapperebbero e diventerebbero super potenti, smettendo quindi di essere la preda. A quel punto, i cacciatori dovrebbero cercare di resistere e sopravvivere fino a quando i fantasmi non perdono i propri poteri.

Midnight Ghost Hunt è in sviluppo per PC ed è possibile prenotarsi per le future fasi di test sul sito ufficiale.