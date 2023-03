Sviluppato da Bethesda e trasposto dalla leggendaria saga FPS in un formato chibi e roguelite, Mighty DOOM è finalmente disponibile su tutti i dispositivi mobile iOS e Android dopo che il suo rilascio era stato comunicato un mese fa, e per questo motivo abbiamo preparato una serie di trucchi e consigli in questa piccola guida per imparare a giocare e diventare subito esperti.

SOMMARIO

Trucchi e consigli per Mighty DOOM

Mighty DOOM è un auto-battler dove al giocatore è richiesto esclusivamente muoversi e schivare proiettili proprio come in un gioco bullet hell, proseguendo di livello in livello per potenziare l’equipaggiamento e le abilità del proprio Slayer in una struttura di gioco roguelite, dove a ogni morte si ricomincia daccapo ma conservando l’equipaggiamento e i potenziamenti permanenti. I trucchi e i consigli di questa guida di Mighty DOOM sono stati suddivisi in categorie di discussione, in modo da presentarvi argomenti di interesse specifici qualora vogliate semplicemente approfondire l’utilità di ogni singolo aspetto di gioco.

UI invadente?

Il primo colpo d’occhio che avrete avuto con Mighty DOOM è sicuramente l’invadente sagoma del joystick presente in basso durante i combattimenti, al centro dello schermo. Si tratta di una posizione molto fastidiosa per due motivi principali: è un ostacolo alla vista quando avrete nemici in basso allo schermo (e capiterà non raramente), e potrebbe essere anche scomodo in termini di ergonomia, soprattutto quando sbloccherete i tasti dell’arma secondaria e della ultimate di fianco.

Non è immediatamente evidente, ma è possibile rilassare i pollici e gli occhi usando la mano in altre posizioni dello schermo: in questa maniera il joystick si sposterà automaticamente sotto il vostro pollice. Certo, una volta alzato il dito dal touch screen, il joystick ritornerà di prepotenza al centro, ma almeno quando sarete in movimento avrete la visuale libera grazie alla pressione del pollice in un punto lontano da posti utili alla vista.

Aggiornate e scegliete l’equipaggiamento

Bonus giornalieri, premi, riscatti e scorribande tra i demoni vi consentono di guadagnare delle monete da spendere per aggiornare il vostro Slayer e il vostro Equipaggiamento. Prima di ogni nuova partita ricordate sempre di riscattare tutto il possibile seguendo le notifiche dei punti esclamativi sulle icone, e di passare ad aggiornare l’equipaggiamento del vostro Slayer.

Avere un equipaggiamento aggiornato vuol dire ovviamente avere statistiche migliori e quindi chance alte di resistere più a lungo in partita. Potete controllare i bonus e le statistiche del vostro equipaggiamento premendo sulle singole componenti. Da qui sono visualizzabili anche eventuali potenziamenti di rarità da sbloccare con i prossimi aggiornamenti dell’equip. E a proposito di ciò, non dimenticate di fondere 3 oggetti uguali in modo da migliorarne la rarità.

Tenete in considerazione anche il Mondo o l’Evento che andrete a giocare, perché spesso potrebbero avere caratteristiche da sfruttare con l’equipaggiamento: come vi spieghiamo meglio nel paragrafo riguardo i nemici, potrebbero esserci demoni che sono più sensibili a determinati tipi di armi, o potrebbero esserci Eventi che invece presentano un boost a particolari tipologie di danni.

Sfruttate l’ambiente

Per quanto le Abilità conquistate di livello in livello nei mondi di gioco siano utili, in Mighty DOOM è essenziale anche muoversi con il giusto tempismo e avere buoni riflessi a fare da guida. Potete aumentare le vostre chance di vittoria anche cercando di sfruttare l’ambiente: i trampolini possono farvi avanzare verso zone meno dense di proiettili e mostri, le barriere – fragili o meno che siano – possono proteggervi da attacchi a distanza, e alcuni corridoi potrebbero avere trappole e spuntoni che potreste evitare cambiando direzione. Insomma, date sempre un occhio in giro e sfruttate l’ambiente a vostro vantaggio.

Non dimenticate la Ultimate

Nonostante i tempi di ricarica molto lunghi, le Ultimate potrebbero salvarvi la vita da un momento all’altro. Nella foga frenetica del combattimento, potreste dimenticarvi o proprio non vedere l’effettiva ricarica della Ultimate, quindi date sempre un occhio al suo pulsante alla conclusione di ogni stanza così da orientarvi su quando sarà piena la barra di caricamento. Le Ultimate conviene usarle al momento giusto, ossia quando ci sono tanti nemici attorno a voi o quando si tratta di combattere contro il Boss di turno.

Quali sono le abilità più utili?

Di stanza in stanza è possibile scegliere una tra tre abilità casuali da attivare o potenziare. Diciamo che in linea di massima non ci sono abilità migliori di altre, ma sicuramente alcune di queste hanno più utilità in determinati momenti o in tandem con altre abilità collegate. Di seguito vi diamo qualche consiglio su quanto provato da noi durante le nostre partite:

Colpo Laterale è inutile preso singolarmente , soprattutto a inizio partita, ma usato assieme alla Carambola può diventare un’arma devastante.

, soprattutto a inizio partita, ma usato assieme alla può diventare un’arma devastante. Carambola e Rimbalzo considerateli come abilità prioritarie da avere, perché aumentano la possibilità di colpire i bersagli ottenendo dei rimbalzi contro i nemici stessi o contro i muri.

considerateli come abilità prioritarie da avere, perché aumentano la possibilità di colpire i bersagli ottenendo dei rimbalzi contro i nemici stessi o contro i muri. Colpo Laterale, Doppio Colpo e Colo a Diffusione sono tutti potenziamenti cumulabili tra loro: anche prendere 3 Proiettili Laterali di seguito vuol dire aumentare il numero di proiettili a disposizione.

sono tutti potenziamenti cumulabili tra loro: anche prendere 3 Proiettili Laterali di seguito vuol dire a disposizione. Alle stanze 5, 15, 25 e 35 troverete un Soldato che vi proporrà di aumentare i danni o curarvi. Preferite sempre i danni , a patto di non trovarvi con la vita compromessa (sotto la metà della sua barra magari).

, a patto di non trovarvi con la vita compromessa (sotto la metà della sua barra magari). Potenziate anche le Uccisioni Critiche , perché sono le vostre uniche fonti di cura nelle singole stanze e a questo punto conviene farle diventare sempre più utili: potete potenziarne la cura, aumentare la probabilità di stordire i demoni, rendere le Uccisioni esplosive, e così via.

, perché sono le vostre uniche fonti di cura nelle singole stanze e a questo punto conviene farle diventare sempre più utili: potete potenziarne la cura, aumentare la probabilità di stordire i demoni, rendere le Uccisioni esplosive, e così via. Non sottovalutate le abilità che potenziano la velocità di movimento, dato che più avanti nel gioco ci sono alcuni Boss quasi impossibili da schivare con un movimento base.

Come affrontare i nemici: occhio alle debolezze

Come avrete sicuramente notato, i demoni di Mighty DOOM hanno tutti strategie e attacchi differenti che fanno loro da guida. A una prima occhiata non è immediatamente visibile, ma ogni nemico ha un’iconcina colorata di fianco alla barra della sua vita che identifica la tipologia di danni a cui è più debole. Di seguito vi elenchiamo per ogni colore il tipo di danno che funge da debolezza:

Arancione: fuoco

fuoco Azzurro: elettricità

elettricità Giallo: attacchi esplosivi

attacchi esplosivi Grigio: attacchi balistici

attacchi balistici Verde: tossine

tossine Viola: plasma

Altro elemento importante per il combattimento da sapere, conoscere e padroneggiare a proprio vantaggio è la non persistenza dei proiettili sparati dai nemici alla loro morte: quando sapete che un nemico sta per morire, abbandonate ogni istinto protettivo e siate più spericolati perché tanto i proiettili in viaggio verso di voi scompariranno alla morte del demone che ha sparato.

Come affrontare i Boss: impara i pattern

Ogni Boss ha le sue mosse peculiari e i suoi movimenti tipici che rispecchiano il tipo di nemico su cui sono basati. Per battere i boss occorre imparare i loro pattern di attacco e di movimento. Di seguito vi riportiamo tutti i Boss in ordine alfabetico con qualche consiglio per vincere contro di loro.

Anima Errante

Stategli distante con attenzione, dato che carica la vostra ultima posizione con movimenti molto rapidi e dato che evoca minion che hanno lo stesso comportamento.

Stategli distante con attenzione, dato che carica la vostra ultima posizione con movimenti molto rapidi e dato che evoca minion che hanno lo stesso comportamento. Cacodemone

Mettetevi in una posizione centrale, distante dalle pareti, per evitare i colpi di rimbalzo. Non stategli troppo vicino.

Mettetevi in una posizione centrale, distante dalle pareti, per evitare i colpi di rimbalzo. Non stategli troppo vicino. Cavaliere Infernale

Doom Hunter

Stategli il più lontano possibile e correte dalla parete opposta a quella in cui lui cercherà di volare. Sparategli con l’arma secondaria solo quando sta atterrando e quando lui sparerà i missili correte in tempo per evitarli.

Stategli il più lontano possibile e correte dalla parete opposta a quella in cui lui cercherà di volare. Sparategli con l’arma secondaria solo quando sta atterrando e quando lui sparerà i missili correte in tempo per evitarli. Flagellante

Imp

Mancubus

Mecha Zombie

Cercate il più possibile di mantenere la distanza a causa delle fiammate rotanti perché hanno una gittata molto lunga (di solito conviene rifugiarsi negli angolini della stanza). Nel caso fosse troppo vicino, correte in circolo per cercare di evitare il fuoco). Quando invece userà i proiettili rossi, rimanete sempre distanti ma fermi sul posto! La precisione di questi proiettili non è ottima, e vi farete molto più del male se provate a muovervi in maniera continua; invece, scansatevi solo quando vedete che un proiettile arriva nella vostra posizione.

Cercate il più possibile di mantenere la distanza a causa delle fiammate rotanti perché hanno una gittata molto lunga (di solito conviene rifugiarsi negli angolini della stanza). Nel caso fosse troppo vicino, correte in circolo per cercare di evitare il fuoco). Quando invece userà i proiettili rossi, rimanete sempre distanti ma fermi sul posto! La precisione di questi proiettili non è ottima, e vi farete molto più del male se provate a muovervi in maniera continua; invece, scansatevi solo quando vedete che un proiettile arriva nella vostra posizione. Pinky

Muovetevi sempre dal lato opposto a dove lui carica e cercate di stargli il più lontano possibile perché evitare le sue cariche richiede più tempismo di quanto si possa pensare. Evitate qualsiasi contatto in mischia, lasciate perdere la motosega! Attenzione perché sa anche curvare in corsa.

Muovetevi sempre dal lato opposto a dove lui carica e cercate di stargli il più lontano possibile perché evitare le sue cariche richiede più tempismo di quanto si possa pensare. Evitate qualsiasi contatto in mischia, lasciate perdere la motosega! Attenzione perché sa anche curvare in corsa. Revenant

Stessa tattica del Doom Hunter

Stessa tattica del Doom Hunter Sacerdote Infernale

Altri mostri e altri consigli in aggiornamento…