Annunciato quasi due anni fa, Mighty DOOM (lo spin-off mobile della serie id Software e Bethesda), si prepara a sbarcare su device iOS e Android. L’annuncio è stato dato nella giornata di ieri, quando su Twitter è stato diramato il comunicato stampa contenente tutte le informazioni per il lancio.

“Mettetevi nei panni delle piccoli, ma tenaci stivali del Mini Slayer e apritevi un percorso attraverso l’inferno in Mighty DOOM, un nuovo top-down arcade shooter che sarà lanciato in alcuni paesi il 21 marzo 2023″, si legge nel comunicato stampa diffuso nella sera di ieri da parte di Bethesda.

Sviluppato da Alpha Dog Games (team di sviluppo con sede a Nova Scotia, in Canada) e ambientato proprio nell’universo della serie animata dello shooter, Mighty DOOM sarà disponibile a partire dal mese prossimo. Bethesda e id Software hanno annunciato l’apertura delle registrazioni, che permetteranno a tutti di poterlo provare proprio al day one. Tutti coloro che avranno il modo di giocarlo il giorno di lancio, riceveranno anche un Mini Slayer Pack, che include i seguenti oggetti:

Una skin Baron per l’Hell heavy Cannon Una skin per il lancia razzi 3 chiavi Equipaggiamento Una chiave arma 80 Cristalli



I bonus però non sono finiti. Tutti coloro che sono iscritti allo Slayers Club riceveranno infatti una Mini Slayer Skin per Mighty DOOM, proprio appena ci si avvicinerà alla release del gioco. Per ricevere questa ricompensa, è però necessario collegare l’account del club a quello del gioco al lancio. Tanti regali dunque, per tutti i giocatori che intenderanno giocare al nuovo titolo mobile di casa Bethesda.

Ricapitolando, Mighty DOOM è previsto per il 21 marzo 2023 su iOS e Android. La pre-registrazione può essere effettuata a questo indirizzo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

