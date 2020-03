Miglior Controller Mobile marzo 2020

Negli ultimi anni il progresso tecnologico ha portato fortemente alla ribalta sul piano ludico tutta una serie di dispositivi una volta decisamente snobbati dai videogiocatori. Stiamo ovviamente parlando di smartphone e tablet, con il cosiddetto settore mobile che si sta ultimamente prendendo la propria rivincita ricevendo titoli sempre più interessanti, come Call of Duty Mobile, di cui potete comodamente trovare qui la nostra recensione, e riedizioni di vecchie glorie del passato, basti ad esempio pensare in tempi relativamente recenti a Castlevania Symphony of the Night, qui la nostra recensione, o a Doom 1 e 2, di cui trovate invece qui la nostra recensione.

Purtroppo, nonostante dei processori decisamente performanti e delle risoluzioni sempre più elevate, gli smartphone e i tablet hanno un difetto fisiologico che li inibisce dal riuscire ad offrire esperienze paragonabili alle altre piattaforme di gioco. Stiamo ovviamente parlando dell’assenza di un controller vero e proprio, con le software house che sono spesso e volentieri costrette a ricorrere ai tanto controversi ed imprecisi comandi touch. Fortunatamente non c’è troppo da disperare: negli ultimi tempi sono infatti sempre più i gamepad o controller di terze parti compatibili con smartphone e tablet, permettendoci così di fruire al massimo anche in piena mobilità di tutta una serie di grandissimi titoli.

Attenzione però a buttarvi subito all’acquisto del primo controller che trovate: in questo mare magnum di offerte sono molti i prodotti che non riescono ad offrire prestazioni soddisfacenti o che sono invece realizzati con materiali dalla discutibile qualità. Proprio per farvi evitare di cadere in errore abbiamo quindi deciso di stilare una corposa guida, illustrandovi i migliori controller mobile ad oggi disponibili sul mercato.

Un ultima considerazione prima di gettarci direttamente in questa interessante e ricca carrellata: non tutti i titoli per mobile supportano input tramite gamepad, vi consigliamo quindi di controllare prima sul vostro videogioco preferito se esso possa essere usufruito anche tramite uno di questi prodotti, onde evitare di imbarcarvi in qualche inutile acquisto. Bando però ora alle ciance ed ecco a voi i migliori controller mobile del momento!

Il miglior controller mobile

PlayStation DualShock 4 Wireless Controller

Non potevamo che iniziare questo lungo elenco con uno dei controller più apprezzati della presente generazione di console: il PlayStation DualShock 4. Per chi non lo sapesse sia il controller di PS4 che quello di Xbox One, di cui discuteremo a breve, sono infatti pienamente compatibili con i dispositivi mobili, permettendoci così di usufruire dei nostri gamepad preferiti anche su smartphone e tablet. Chiunque ami la disposizione simmetrica degli analogici o è un fan di lunga data dell’ammiraglia Sony troverà quindi nel DualShock 4 il miglior controller mobile ad oggi in circolazione, oltre che una validissima soluzione anche per le sessioni di gaming su PC e, ovviamente, su PlayStation 4.

Altre scelte

Microsoft Xbox One Wireless Controller

Come dicevamo poco fa anche l’apprezzatissimo e super ergonomico controller di Xbox One è tranquillamente utilizzabile anche su smartphone o tablet, risultando quindi ad oggi uno dei migliori controller mobile e una validissima scelta per tutti coloro che vogliono immergersi più che degnamente in qualche lunga sessione di gaming in completa mobilità. La grande qualità costruttiva ed affidabilità del prodotto Microsoft sono inoltre un plus non indifferente, che si va ad aggiungere agli oramai iconici analogici asimmetrici tanto apprezzati da buona parte della community. La grande disponibilità in fatto di colorazioni rende inoltre il controller per Xbox One una gioia anche per gli occhi, oltre che ovviamente per le mani.

Rotor Riot

Ad un prezzo decisamente simile ai prodotti di Sony e Microsoft vi è poi il Rotor Riot, che propone anche un comodo stand in cui riporre il proprio smartphone durante le varie sessioni di gioco. A differenza delle proposte precedenti, infatti, il Rotor Riot riesce ad essere ancor più versatile, donandoci una libertà di gioco veramente notevole. Nel caso in cui vogliate posizionare il vostro device su una superficie e giocare comodamente a distanza nessun problema: lo stand può infatti essere rimosso ed utilizzato solo quando necessario. Il Rotor Riot ha inoltre la peculiarità di utilizzare una trasmissione dati via cavo, annullando quindi qualsiasi rischio di lag o perdita di input dovuti alla precarietà della connessione tra device e controller. A tutto ciò si aggiunge inoltre anche la compatibilità con la stragrande maggioranza dei droni ad oggi in commercio, fatto che certifica ulteriormente la grande poliedricità del Rotor Riot.

Razer Raiju Mobile

Se il prezzo non è assolutamente un vostro problema troverete nel Razer Raiju Mobile uno dei migliori controller mobile ad oggi sul mercato, se non molto probabilmente il migliore. Il prezzo di vendita non è certo indifferente, essendo superiore addirittura a quello di sua maestà l’Xbox One Elite Wireless Controller, ma la qualità è in questo caso veramente tanta. Supporto per device regolabile, feedback tattile, layout ergonomico e qualità costruttiva di primissimo livello: trovare qualcosa che non va nel Razer Raiju Mobile è davvero arduo. A completare il tutto e a rendere questo particolare controller una delle migliori soluzioni su smartphone e tablet è infine un’applicazione dedicata, grazie alla quale è possibile modificare nel dettaglio la mappatura dei comandi e non solo. Il Razer Raiju Mobile è quindi molto probabilmente ad oggi il nec plus ultra dei controller mobile.

iPEGA PG 9025

Dopo aver analizzato nel dettaglio alcuni device assolutamente validi ma dal prezzo decisamente importante andiamo ora a sviscerare qualche prodotto per tutte le tasche, ma comunque ugualmente valido. L’iPEGA PG 9025 è ora come ora uno dei migliori controller mobile economici, in grado di offrire prestazioni più che dignitose ad un prezzo assolutamente abbordabile. Certo, non si ha di sicuro la sensazione di trovarsi davanti un prodotto premium, ma alla prova dei fatti l’iPEGA PG 9025 riesce a convincere grazie alla connessione bluetooth e ad un’autonomia di circa 20 ore. Discretamente solido in mano e dotato dei canonici pulsanti: se volete spendere poco e divertirvi comunque al massimo l’iPEGA PG 9025 è sicuramente una scelta da tenere in grande considerazione.

8BitDo Zero 2

Trattandosi di dispositivi mobile molto spesso non risulta esattamente comodo portarsi dietro un vero e proprio controller per giocare in piena libertà. Pensato proprio per queste situazioni accorre quindi in nostro aiuto l’8BitDo Zero 2, un controller dal design irresistibile e delle dimensioni decisamente minute. Solo 20 grammi per ben 8 ore di gioco rendono infatti l’8BitDo Zero 2 una proposta di tutto rispetto, pensata soprattutto per i giochi 2D e disponibile ad un prezzo veramente interessante. La compatibilità con PC e Nintendo Switch lo rendono inoltre non solo uno dei migliori controller mobile, ma anche una validissima soluzione per numerose altre piattaforme.

GameSir G6

Quelli che vi abbiamo proposto finora come migliori controller mobile sono tutto sommato delle riproposizioni molto simili dei controller tradizionali, delle soluzioni assolutamente valide ma che non propongono nulla di veramente nuovo o innovativo. Ad oggi sul mercato sono però presenti anche tutta una serie di proposte decisamente differenti da quelle a cui siamo abituati e che riescono a raggiungere un ottimo livello qualitativo e d’affidabilità. Il GameSir G6, ad esempio, riesce efficacemente a far coesistere insieme i migliori aspetti dei controller tradizionali e dei comandi touch, grazie ad un innovativo sistema ad una mano. Le 40 ore di utilizzo rendono infine il GameSir G6 una soluzione tanto atipica quanto incredibilmente valida, in grado di cambiare radicalmente il modo di vivere il gaming su smartphone e tablet.

iPEGA PG 9087

Molto simile al GameSir G6 per struttura ma con una filosofia a due mani è infine l’iPEGA PG 9087, altra valida proposta della società con base ad Hong Kong. Anche in questo caso il piatto forte dell’offerta è sicuramente il prezzo, che fa in parte passare in secondo piano una qualità costruttiva non in linea con altri prodotti presenti nell’articolo. Alla prova dei fatti l’iPEGA PG 9087 sa comunque il fatto suo, riuscendo ad offrire dei comandi comodi e reattivi, 15 ore di autonomia e il supporto con smartphone fino a 6.2 pollici. La sua natura ripiegabile lo rende infine perfetto per essere preso e riposto in tasca, pronto ad essere estratto per qualche partita al volo. Sicuramente uno dei migliori controller mobile acquistabili oggi ad un prezzo budget.