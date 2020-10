Miglior Controller per Genshin Impact | Ottobre 2020

Genshin Impact è senza ombra di dubbio alcuno uno dei giochi del momento: l’action RPG di miHoYo, studio cinese già responsabile del fortunato Honkai Impact, ha infatti fatto segnare ben 17 milioni di download nella prima settimana e oltre 60 milioni di dollari di ricavi. Numeri impressionanti che trovano riscontro in un prodotto decisamente valido sul piano ludico, tecnicamente impressionante e oltremodo longevo. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che, nonostante il titolo sia free-to-play, Genshin Impact non spinge troppo sul pay-to-win, risultando così ampiamente godibile anche senza spendere neanche un euro. Ma, parlando di un’opera che sta spopolando soprattutto su mobile dove i comandi sono fisiologicamente non il massimo, qual è il miglior controller per Genshin Impact sul mercato?

Vista la grande qualità dell’opera di miHoYo, sarebbe infatti un peccato non godersi il titolo al massimo e qual miglior modo di farlo se non quello di dotarsi di un sistema di controllo in grado di massimizzare il divertimento in Genshin Impact?

Miglior controller per Genshin Impact

PlayStation DualShock 4 Wireless Controller

Magari non ne eravate a conoscenza, ma il PlayStation DualShock 4 è pienamente compatibile con smartphone e tablet. Esatto, proprio l’apprezzato accessorio di PlayStation 4 è una delle migliore scelte per godersi al massimo il titolo di miHoYo, il miglior controller per Genshin Impact in assoluto se si è già abituata all’ergonomia del DualShock 4. A rendere il tutto più interessante è poi ovviamente il fatto che il controller di PS4 è utilizzabile anche su PC e la console di casa Sony, risultando così una scelta decisamente versatile oltre che oltremodo valida.

Per godervi al massimo Genshin Impact con il DualShock 4 in completa libertà, potete dotarvi di un’ottima ed economica clip che vi permetterà di fissare in modo non invasivo il vostro smartphone sopra il controller dell’ultima console di casa Sony.

Microsoft Xbox One Wireless Controller

A essere completamente compatibile con mobile, oltre che ovviamente con PC e Xbox One, è anche il Microsoft Xbox One Wireless Controller. Una scelta validissima per tutti coloro che vogliono immergersi in totale comodità in qualche lunga sessione di gioco e per quelli che negli ultimi anni hanno imparato ad apprezzare la disposizione simmetrica degli analogici. Insomma, il Microsoft Xbox One Wireless Controller è sicuramente il miglior controller per Genshin Impact per moltissimi giocatori, nonchè una scelta validissima in ogni caso. A rendere il tutto più interessante sono infine le numerosissime colorazioni disponibili, che rendono il controller per Xbox One una gioia anche per gli occhi, oltre che ovviamente per le mani.

Così come per il DualShock 4, non poteva ovviamente mancare anche per il controller di Xbox One una clip dedicata, che permette di posizionare il nostro armato smartphone direttamente sopra il controller.

Rotor Riot

Se non apprezzate particolarmente né la soluzione di Sony né quella di Microsoft, a venire molto probabilmente in vostro soccorso come miglior controller per Genshin Impact è il Rotor Riot, un joypad dotato di default di un comodo stand in cui riporre il nostro smartphone. Nel caso in cui volessimo giocare con un tablet o senza stand, nessun problema: esso può infatti essere velocemente rimosso, rendendo così ancor più versatile il Rotor Riot. Altro punto di forza del Rotor Riot è poi il suo utilizzare una trasmissione dati via cavo, che annulla totalmente qualsiasi rischio di lag o perdita di input dovuti alla precarietà della connessione tra device e controller. Un controller, quindi, decisamente interessante.

Razer Raiju Mobile

Come per ogni altro prodotto, anche nei controller ci sono varie categorie di prodotto, che vanno a toccare differenti fasce di prezzo e bisogni del consumatore. Se volete proprio il massimo e non avete problemi di prezzo, il Razer Rajiu Mobile è sicuramente il miglior controller per Genshin Impact ad oggi sul mercato. Supporto per device regolabile, feedback tattile, layout ergonomico e qualità costruttiva di primissimo livello: i punti di forza di questo dispositivo sono innumerevoli e, vi assicuriamo, non rimarrete di sicuro delusi dalle performance di questo incredibile controller. Ah, lo sapevate che è anche disponibile un’applicazione dedicata, grazie alla quale è possibile modificare nel dettaglio la mappatura dei comandi e non solo? Se volete per forza il massimo il Razer Raiju Mobile fa decisamente per voi.

iPEGA PG 9025

Non poteva certamente mancare in questo elenco per il miglior controller per Genshin Impact anche un prodotto dal prezzo ridotto, in grado di regalare buone prestazioni e tante soddisfazioni risultando in ogni caso abbordabile per praticamente ogni tasca. Ad aggiudicarsi la palma di miglior controller per Genshin Impact economico troviamo l’iPega PG 9025, un prodotto capace di offrire una buona qualità a un prezzo assolutamente ragionevole. Non stiamo certo parlando di un qualcosa dotato di caratteristiche di un prodotto premium, bensì di un controller capace di convincere, grazie anche ad una connessione bluetooth stabile e un’autonomia di ben 20 ore. Se volete spendere poco e divertirvi comunque al massimo, l’iPEGA PG 9025 è sicuramente una scelta da tenere in grande considerazione, nonché un device in grado di garantire ore e ore di divertimento su Genshin Impact.

