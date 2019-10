Miglior controller PS4 ottobre 2019

In questo articolo vi parliamo del miglior controller PS4 secondo noi. Oltre a questo, anche un paio di scelte in più a seconda della necessità.

Il controller è il mezzo fondamentale per ogni giocatore console, ma qual è il miglior controller PS4?. C’è chi gioca poco e quindi si accontenta di un pad standard, c’è invece chi preferisce competere e magari si trova meglio con un controller più professionale, ma il fine è sempre lo stesso: trovare il giusto equilibrio a seconda del tipo di disponibilità e soprattutto modo di giocare.

In questo articolo vi consigliamo non solo il miglior controller PS4, ma anche altre scelte che potrebbero interessare a chi cerca qualcosa di più specifico e adatto alle proprie esigenze.

Il miglior controller PS4: la nostra scelta

Sembrerà scontato o banale, ma il miglior controller PS4 per rapporto qualità/prezzo rimane il DualShock 4 che nonostante alcuni difetti della prima versione rimane tutt’ora uno dei gamepad preferiti dai giocatori PS4/PC, soprattutto per quelli che preferiscono giocare con analogici simmetrici. Ci sono tante versioni con diverse personalizzazioni e colori, quindi a seconda del tipo di DualShock 4 che viene scelto cambia anche il prezzo, partendo dai classici 59.99 euro fino anche a 70-80 euro. Il DualShock 4 può essere utilizzato anche su PC.

DualShock 4 Acciaio nero | Amazon

DualShock 4 Nero | Ebay

DualShock 4 Magma| Ebay

DualShock 4 Oc Gaming Arancio | Amazon

DualShock 4 Viola elettrico | Amazon

DualShock 4 Blu titanio | Amazon

DualShock 4 Bianco ghiaccio | Ebay

DualShock 4 Rosa | Amazon

DualShock 4 Rosso Cristallo | Amazon

Il migliore in assoluto

Attualmente ciò che il mercato PlayStation offre dal punto di vista dei controller pro è abbastanza vario, ma sono due i prodotti che si differenziano per qualità/prezzo, il Nacon Pro Revolution Unlimited e lo Scuf Impact. Chiaramente parliamo di due gamepad con un prezzo oltre la media, partendo da un minimo di 90 euro fino a un massimo di 150-160 euro, ma è anche vero che sono prodotti maggiormente indirizzati a un pubblico ben definito che ama giocare maggiormente online. Entrambi i controller possono essere utilizzati anche su PC.

Nacon nel corso degli ultimi anni ha tirato fuori dal cilindro la serie Nacon Pro Revolution, evolvendo la tipologia anno dopo anno. Il più recente, l’Unlimited, comprende ben quattro profili programmabili, due paddle e una serie di opzioni di personalizzazione avanzate come la possibilità di impostare la rincorsa dei grilletti e il peso complessivo, potendo anche sostituire gli analogici.

Lo scuf Impact è invece completamente personalizzabile dal sito e il costo varia a seconda di ciò che viene inserito nella richiesta d’ordine. Si tratta di un pad abbastanza costoso, ma tra i più completi sul mercato.

Nacon Pro Revolution Unlimited | Amazon

Nacon Pro Revolution 2 Nero | Amazon

Nacon Pro Revolution Oro | Amazon

Nacon Pro Revolution Argento | Amazon

Scuf Impact | Scuf

Il miglior controller PS4 con analogici asimmetrici

Non volete spendere tanto ma preferite giocare con un controller con analogici asimmetrici su PlayStation 4? Allora l’asymettric pad di Nacon potrebbe fare al caso vostro, il tutto senza spendere una cifra da capogiro. Al costo di un normale DualShock – spesso è addirittura scontato – potete portarvi a casa un gamepad non solo qualitativamente ottimo, ma anche perfetto per giocare in comodità ai vostri titoli preferiti, soprattutto sparatutto in prima e in terza persona. Lo stesso può essere utilizzato anche su PC.

Controller Wireless asimmetrico Nacon | Amazon

Il miglior controller PS4 a prezzo budget

Il vostro DualShock originale vi si è rotto? Dovete acquistarne un altro per giocare con un amico o per averne uno di riserva ma non volete spendere troppo? Nacon ha pensato a tutto, anche a un controller a prezzo budget perfetto per chi sta cercando un gamepad di qualità senza dover svenarsi più di tanto a livello economico. Si tratta del Nacon Compact, un pad simmetrico con le stesse funzionalità del DualShock 4 che però viene venduto tra i 25 e i 35 euro, quindi molto meno rispetto ai canonici 59 dell’originale DualShock 4. C’è da sottolineare che questa versione, però, viene venduta solo con il cavo e come sempre è possibile utilizzarlo anche su PC.

Nacon Compact Nero | Amazon

Nacon Compact Rosso | Amazon

Nacon Compact Arancione | Amazon

Nacon Compact Blu | Amazon

Nacon Compact Grigio | Amazon

Nacon Compact RGB Blu | Amazon

Nacon Compact RGB Rosso | Amazon

Nacon Compact RGB Verde | Amazon

Preferite giocare wireless? Niente paura, esistono dei controller PlayStation 4 a prezzo budget anche di questa categoria e anche di una discreta qualità costruttiva. Un esempio è il gamepad Jfune, azienda cinese che produce replice di DS4 abbastanza convincenti sia dal punto di vista estetico che da quello legato alle sensazioni in gioco. Con massimo 35 euro, quindi, avete l’opportunità di avere tra le mani un buon pad bluetooth/wireless che non vi farà rimpiangere il DualShock 4, nonostante una maggior comodità di quest’ultima in diversi titoli.