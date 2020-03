Miglior Controller Xbox Marzo 2020

Il controller è sicuramente una periferica importantissima per un giocatore console, ma sceglierne uno, magari quello più adatto alle proprie esigenze, non è mai facile. Ce ne sono infatti moltissimi, dal più tradizionale venduto insieme alla console, ad altri più costosi e dedicati ai più avvezzi e smanettoni.

Ma non vi preoccupate, l’articolo che segue nasce proprio con l’intento di eliminare ogni dubbio e consigliare la periferica più adatta per ogni fascia di utenza, tenendo in considerazione soprattutto qualità e budget.

Il miglior controller Xbox One: la nostra scelta

Nonostante sia sprovvisto delle peculiari feature del Controller Elite Series 2, la versione standard del controller offerto da Microsoft è la migliore in commercio, merito soprattutto dell’eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Costa 50 euro circa nella sua colorazione predefinita – nera, ma può raggiungere i 70 euro in alcuni casi. Badate bene: il controller non è venduto insieme ad una batteria ricaricabile, ma è compatibile con qualsiasi pila in commercio, per cui non dovrebbe essere un problema. Inoltre, nel caso non vogliate acquistare delle batterie, potrete utilizzarlo con un normale cavo USB, sia sulla vostra Xbox One che sul vostro PC.

Il migliore in assoluto

Lo sappiamo bene: Elite Controller Series 2 è probabilmente una scelta non consona a tutte le fasce di utenza, sia per il prezzo poco accessibile (si attesta intorno ai 150 euro), sia per la praticità richiesta. A meno di non essere smanettoni e di sperimentare tutto ciò che di buono la periferica ha da offrirvi, potrebbe risultare una spesa eccessiva e poco adatta. Ciononostante in quanto ad ergonomia, qualità dei materiali, durata della batteria e personalizzazione è la miglior opzione possibile in casa Microsoft. È inoltre compatibile su PC e lo sarà anche sulla futura Xbox Series X, oltre che sulle attuali One S e One X.

Qualora vogliate spendere un po’ di meno, da prendere in considerazione è sicuramente Elite Controller Series 1, a patto di scendere ad alcuni compromessi: qualità costruttiva inferiore, non viene venduto insieme ad una batteria ricaricabile e, infine, vi mette a disposizione meno profili personalizzabili.

Il miglior controller Xbox One a prezzo budget

Se per qualche ragione non possedete più l’originale controller Xbox One e vorreste comprarne un altro spendendo poco, questo controller cablato distribuito da Power A fa al caso vostro. Si tratta, sostanzialmente, di una replica della versione standard utilizzabile solamente via cavo USB; non lo potrete in alcun modo utilizzare in modalità wireless.

Il controller, oltre che su One S e One X, è compatibile anche su PC. Dunque, a patto di rinunciare alla qualità costruttiva offerta da Microsoft e alla connettività senza fili, questo è sicuramente un buon prodotto.