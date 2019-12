Il miglior gioco Xbox One del 2019

La generazione Xbox One non è stata particolarmente fortunata, pochi titoli e una qualità non sempre ai livelli a cui ci aveva abituato Microsoft con Xbox 360. Il 2019 conferma questo trend negativo con il rilascio di solo un paio di esclusive, ma fortunatamente con tanti buoni propositi per il 2020 che vedrà l’arrivo di Gears Tactics, Flight Simulator, Ori And the Will of the Wisps, Tell me Why, Grounded, Bleeding Edge e ovviamente Halo Infinite, oltre a Xbox Scarlett e a qualche nuovo titolo non ancora presentato.

Andiamo ora vedere quali sono state le migliori “esclusive” Xbox One – uscite anche su PC e favorevoli all’ecosistema Xbox – che ci hanno accompagnato durante questo 2019 e soprattutto capiamo chi merita lo scettro di miglior gioco Xbox One dell’anno!

Void Bastards

Void bastards è un indie game dal fascino irresistibile, una di quelle piccole “esclusive” da giocare assolutamente. Banalmente è possibile definirlo come un System Shock a fumetti decisamente irriverente, dove il gameplay si basa sull’esplorazione e sul riuscire a sopravvivere in una galassia piena di pericoli, combattendo alieni e intelligenze artificiale pericolosissime.

Il team Blue Manchu è una software house indie formato da ex Irrational Games e capitanato da Jonathan Chey che fu uno dei fondatori del team ideatore di Bioshock.

Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions

Il nuovo DLC di Forza Horizon 4 non è esattamente un gioco completo, ma merita sicuramente di rientrare in una classifica come questa. Playground Games non sottovaluta i contenuti aggiuntivi, realizzando sempre ottimi lavori, lo abbiamo già visto con Fortune Island e ora nuovamente con LEGO Speed Champions che, manco a dirlo, introduce un’ambientazione LEGO nel gioco.

Di per se non abbiamo particolari novità, ma la qualità in cui la mappa dedicata è stata ricreata merita certamente un plauso, soprattutto con le repliche delle automobile completamente realizzate in LEGO.

Gears 5

Il vincitore di quest’anno non poteva che essere il quinto capitolo della saga di Gears of War ideata da Epic Games e continuata poi da The Coalition con l’avvento di Xbox One. Gears 5 è uno degli sparatutto in terza persona migliori di sempre, nonché la produzione tecnicamente più impressionante dell’anno su PC e Xbox.

Nonostante il gioco non sia stato stravolto per quanto concerne le meccaniche di gioco – ancora oggi attualissime e straordinarie -, il team ha voluto provare a fare qualcosa di diverso con la campagna, costruendo due capitoli centrali completamente sandbox e liberamente esplorabili. Oltre a questo, The Coalition ha approfondito tutti i personaggi già visti in Gears of War 4 – come JD e Kait – e li ha inseriti in un contesto narrativo interessante che risponde a numerose domande sulla saga dapprima lasciate in sospeso.

A contornare tutto questo ci pensa un comparto multigiocatore ben strutturato, con modalità sia competitive che cooperative come la classica Orda e la nuova Fuga. Se siete interessati all’acquisto del gioco, vi consigliamo di dare un occhio alla nostra recensione.