Sedia da gaming | Le migliori di Natale

Se il Natale è “…the mooost wonderful tiiiime of the yeeeeeeeear”, come ricorda una celebre canzone, perché non lasciarsi andare e concedersi un regalo sfarzoso, utile, economico e soprattutto comodo? Sono sicuro che la metà di voi sta leggendo queste parole da un vecchio rudere che si ostina a chiamare sedia. Un oggetto ormai talmente desueto che non lo userebbero nemmeno per fare il fuoco nella Russia del XII secolo. Allora cosa state aspettando, che vi spunti la gobba? É arrivato il momento di mettere sotto l’albero una perfetta sedia da gaming e in questa guida troverete le migliori proposte del momento per farvi (o fare) un gradito regalo a Natale.

Per non sembrare però il solito imbonitore che vende chiacchiere ci tenevo ad informarvi su tutti i vantaggi che una sedia da gaming potrebbe portarvi al posto di una normale sedia da ufficio. Innanzitutto le sedie da gaming sono comode, anzi, estremamente comode. E già sento qualcuno che fa “Si ma anche le sedie da uffic…” e invece no! Perché la maggior parte delle persone che lavorano in ufficio spesso spendono la metà dello stipendio per finanziare le ferie del proprio fisioterapista. Quindi, a meno di non spendere cifre astronomiche per dotarsi di una sedia da ufficio progettata da un guru dell’ergonomia, le sedie da gaming sono quanto di più comodo, ergonomico ed economico possa offrire il mercato. Ne esistono di tantissime tipologie e vanno bene non solo per i giocatori casuali, ma anche per i gamers professionisti, per i lavoratori o più semplicemente per chi passa tante ore al computer. Non sembra, infatti, ma spesso si rimane alla scrivania (a proposito qui le migliori) più tempo del dovuto. La schiena ne risente, specie se non c’è una corretta seduta a sostenerla e si finisce per passare le giornate immobili come un cactus.

Le sedie da gaming nascono per evitare proprio di fare la figura del cactus, grazie a sedute in memory foam, sostegni per la schiena e per il collo, poggiapiedi e gli importantissimi poggiagomiti regolabili. Molti non ci fanno caso ma quando giochiamo o scriviamo al computer rimaniamo sempre con i gomiti a penzolone come un bradipo nell’ora della siesta. Nessun problema se si stratta di qualche ora, ma quando cominciano ad essere 4 o 5? Quando il Red Dead Redemption di turno ci cattura per ore con la sua storia? Quando il lavoro ci tiene seduti per 8 ore al giorno? Quando quella prossima ultima partita a Fortnite tarda ad arrivare? Cosa succede dopo tanto tempo con i gomiti appesi alle spalle come un prosciutto? Succede che i muscoli del collo tirano, le spalle si indolenziscono e il centro anziani si fa di qualche km più vicino.

Questa guida alle migliori sedie da gaming da regalare a Natale vuole quindi prendersi cura della vostra schiena, delle vostre esigenze da videogiocatori e del vostro portafogli consigliandovi una serie di prodotti davvero degni di nota e divisi per fasce di prezzo. Prodotti che da qui a Natale verranno aggiornati continuamente per offrirvi sempre la migliore panoramica su tutte le offerte da non lasciarsi scappare prima della fine dell’anno. Chiudo infine consigliandovi di dare un’occhiata alle nostre altre guide ai regali di Natale come quella ai migliori giochi PS5 o quella alle migliori TV 4K per giocare da mettere sotto l’albero, anche perché avere un solo regalo da scartare fa tristezza e non dimenticate che c’è sicuramente qualche amico o parente che si merita un po’ della vostra bontà quest’anno!

Le migliori sedie da gaming da regalare a Natale

Migliori sedie da gaming sotto i 100

Cominciamo con le sedie da gaming low budget, ovvero quelle che molto banalmente costano poco. Questo però non è per forza un difetto, anzi, alcuni di questi prodotti riescono ad offrire ergonomia e qualità di sedie molto più costose anche se rinunciano a qualche optional come cuscini, rifiniture e regolazioni. Sono comunque prodotti che fanno figura, ottimi se regalati a Natale.

Play haha

Partiamo dalla proposta super economica di Play haha. Una sedia da gaming molto basilare e regolabile esclusivamente in altezza, ma che per meno di 80 euro è in grado di offrirvi una seduta comoda ed ergonomica, con supporto lombare, realizzata con schiuma spessa ad alta densità non deformabile e dei braccioli imbottiti. Si tratta naturalmente di un prodotto consigliato a chi passa poche ore seduto, ma che potrebbe essere un regalo perfetto e poco dispendioso per chi vuole rinnovare il suo studio o la sua postazione da gaming senza svuotare il portafoglio. Se avete un budget molto ridotto è il prodotto che fa per voi, altrimenti vi consiglio di puntare su altro.

IntimaTe WM Heart

Saliamo di poco più di 10 euro per parlare invece di IntimaTe WM Heart, una sedia che imita i brand più famosi (come Diablo) e offre un’ampia seduta, un cuscino lombare e anche un cuscino per la cervicale tutti compresi nel prezzo. Oltre a questi, rispetto al precedente prodotto, aumentano anche le regolazioni, con uno schienale capace di reclinarsi fino a 135° e delle ruote più funzionali che garantiscono una mobilità perfetta. Se volevate regalarvi o regalare una sedia da gaming di design che non ha nulla da invidiare ad un prodotto di fascia più alta, rimarrete sicuramente soddisfatti da questa sedia.

Bakaji

Aggiungendo solo una manciata di euro rispetto al precedente prodotto e rimanendo sempre sotto la soglia delle 3 cifre, Bakaji propone una sedia da gaming che non solo imita i grandi brand ma aggiunge, oltre al cuscino lombare e quello cervicale, anche un comodissimo poggiapiedi. Questo, completamente estraibile, allunga la seduta e permette alla gambe di rilassarsi e distendersi evitando di rimanere arrotolate come un elastico sotto la scrivania, un vero toccasana specie nei periodi di gaming più intenso. Rispetto al prodotto visto prima l’ecopelle di cui è composta è di qualità inferiore e anche le regolazioni dello schienale diminuiscono, ma grazie al poggiapiedi si guadagna in comodità.

Migliori sedie da gaming sotto i 200

Il punto di incontro tra grande qualità e risparmio, questa selezione di sedie da gaming è quello che stavate cercando se a Natale volete innovare la vostra postazione da gaming e rimanere con qualche soldo per regalarvi anche altro. Sono sedie in grado di durare nel tempo e di supportare il giocatore in ogni situazione, dando un tocco di design e armonia anche in un ufficio dove spesso il grigiume regna sovrano.

Oversteel ULTIMET

Facciamo ora un bel salto di prezzo con questa Oversteel ULTIMET uno dei prodotti più venduti al momento. Si tratta di una sedia da gaming da 150 euro di grande qualità costruttiva, dal rivestimento in nylon ed ecopelle fatto per durare nel tempo e non scolorirsi all’imbottitura in schiuma ad alta densità e cuscini per lombi e collo. Se siete gamer che usano la sedia per fare tutto, dal riposino al guardare i film, dovete sapere che le regolazioni di questo prodotto sono massime tanto da arrivare a piegare lo schienale fino a farvi stare completamente sdraiati e a regolare i braccioli per sostenere le braccia di qualsiasi tipologia di giocatore. Difficile trovare un prodotto simile ad un prezzo tanto conveniente.

Trust Gaming GXT 707R

Saliamo di circa 20 euro per parlarvi della sedia da gaming Trust GXT 707R. Una sedia realizzata dal celebre brand di elettronica che offre sempre cuscino lombare e cervicale, 4 livelli di regolazione dello schienale, i poggiagomiti regolabili e un design che si differenzia dalla massa. La sedia è infatti realizzata con una rete di cuciture che la rendono un prodotto bello da vedere e da sfoggiare nella propria postazione, soprattutto se siete patiti di auto da corsa. Cambia anche la regolazione in altezza, stavolta gestita da un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4, fluido e comodissimo da usare e capace di reggere fino a 150 Kg. Se volete regalarvi o regalare un prodotto di un brand famoso senza dover per forza puntare sui più costosi, questa sedia di Trust potrebbe essere un’ottima alternativa.

Nokaxus

Con le sedie da gaming Nokaxus ci avviciniamo alla soglia dei 200 euro, rimanendo comunque abbondantemente sotto, per parlarvi di prodotti di qualità e capaci di accontentare tutti quei giocatori con un occhio sempre attento al design. Le sedie da gaming sono spesso tutte uguali, soprattutto quando si parla di quelle più economiche. Sedie fatte con lo stampino dove l’unica cosa che cambia è il colore o il nome del marchio scritto sopra. Nokaxus propone invece sedie con tutti i requisiti di una sedia di questo livello, quindi con cuscini vari, regolazioni di schienale e braccioli, ottimi meccanismi di sollevamento e persino il poggiapiedi estraibile, ma a tutto questo ben di dio aggiunge un design unico e colorato capace di portare un tocco di originalità alla vostra postazione. Se siete giocatori originali o magari streamer, questa è la sedia da sfoggiare nelle vostre dirette.

Migliori sedie da gaming oltre i 200

Arriviamo infine a prodotti costruiti con materiali di altissima qualità. Stiamo parlando di sedie da gaming da cui difficilmente alzerete il sedere (ma d’altronde perché dovreste?). Estremamente comode, funzionali, regolabili, di design e perfette per lo streaming oltre che per gli e-Sports. Sono sedie da gaming dei brand più famosi del mercato e che naturalmente costano un po’ di più, ma in grado di ripagarvi a 360 gradi dei soldi spesi.

Diablo X-One 2.0

Non c’è niente da fare, quando si parla di sedie da gaming l’azienda polacca Diablo è una delle migliori, se non la migliore, nell’offrire un prodotto di estrema qualità ad un prezzo invidiabile. Parliamo di sedie da gaming che costano poco meno di 230 euro, con uno schienale regolabile fino a 140° e con 4 livelli di regolazioni, dei comodissimi cuscini in memory foam (che sono davvero un altro mondo rispetto a quanto visto fino ad ora) ed una struttura ergonomica pazzesca in grado di garantire ore e ore di assoluta comodità. Anche in questo caso il design regna sovrano, ecco perché molti streamers famosi scelgono queste sedie e perché hanno iniziato a farlo anche molte famiglie. Le sedie Diablo sono infatti disponibili in più misure, dai modelli classici alle versioni XL fino a quelle Kids che supportano una crescita sana dei più piccoli.

Corsair T2 Road Warrior

Se ancora non siete soddisfatti da quanto consigliato fino ad ora è arrivato il momento di sfoderare i pezzi da novanta ma preparatevi perché queste sedie non sono prodotti adatti a tutti. Corsair T2 Road Warrior, del noto brand di elettronica è una sedia molto costosa e consigliata solo a chi non ha problemi di budget. Parliamo però di un prodotto di qualità eccelsa, dotato di tutti gli optional visti fino ad ora, sempre in similpelle, ma con intarsi in velluto che rendono questa sedia perfetta non solo per una postazione gaming ma anche per un ambiente più professionale come un ufficio. I braccioli 4D di questa sedia possono essere spostati e regolati sfruttando le 4 dimensioni disponibili, il meccanismo di sospensione è sempre a gas di livello 4 e a livello di comfort non ha rivali o quasi (vedete il prodotto successivo). Insomma si tratta di un vero trono da gaming consigliato ad un vero re.

Razer Iskur

Chiudiamo questa selezione con una sedia da gaming ad un prezzo folle e che supera i 400 euro. Una sedia da gaming adatta forse solo ai giocatori eSportivi ma che non potevamo non consigliarvi visto che è uno dei prodotti migliori dell’anno. Costruita con la qualità e l’eccellenza che solo un brand come Razer può offrire con un mix di pelle sintetica multistrato, schiuma ad altissima densità come imbottitura, braccioli 4D per comodità estrema in ogni situazione e un design talmente elegante che potreste quasi sfoggiarla in salotto la sera di Natale, questa sedia è tutto quello che un gamer professionista potrebbe desiderare. Costa troppo, sono d’accordo con voi, ma se potete permettervela il vostro sedere non vorrà mai più sedersi su nient’altro.

Altre sedie da gaming

