Da almeno un paio di generazioni videoludiche a questa parte le console sono diventate sempre di più dei veri e propri computer, tanto da condividere l’architettura dei microprocessori (i cosiddetti X86) con le stesse macchine da gioco tanto declamate dalla master race. Proprio in questo contesto diventano utili articoli come questo sulle migliori app per PS5, permettendo all’utente che non ha modo di esplorare per bene lo shop del Playstation Network di scoprire quali sono le cose migliori da scaricare per occupare lo spazio del velocissimo SSD made in Sony.

Se hai il desiderio di trasformare la tua Playstation 5 in qualcosa di più di una semplice console per i videogiochi, allora continua a leggere questo articolo per scoprire quali sono le migliori app da installare su PS5.

Spotify

Che mondo sarebbe senza musica? Senza dubbio un mondo in cui vivere è molto meno divertente e al giorno d’oggi non c’è strumento più popolare di Spotify per ascoltare la musica.

La versione PS5 dell’applicazione è del tutto speculare a quella che probabilmente già conoscete su PC o Smartphone; cambia l’interfaccia (che è ottimizzata per il joypad) ma il resto è del tutto identico.

La versione migliore di Spotify, chiaramente, è quella con l’abbonamento che rimuove tutte le limitazioni e le pubblicità: il suo costo non è proibitivo, specie nella versione Family, e permette di trasformare la Playstation 5 in un vero e proprio media center!

Crunchyroll

Se la tua passione sono gli anime con Crunchyroll hai trovato l’applicazione che fa per te.

La sua selezione di prodotti d’animazione giapponese è senza paragoni tra le applicazioni per lo streaming dei contenuti e il fatto che sia posseduta da Sony stessa è un plus interessante, visto che la compatibilità è totale.

Il servizio è in abbonamento ma permette anche di leggere una selezione ben curata di manga online, comodamente con il pad in mano.

Disney Plus

Tra i tanti servizi di abbonamento a disposizione dell’utenza Disney plus risulta essere uno dei più interessanti. La selezione di contenuti è molto vasta, tra classici Disney, produzioni originali e prodotti su licenza.

Chi è alla ricerca di contenuti più generici (ma non per questo di qualità minore) può sempre sfruttare Star, il settore di Disney Plus destinata a spettacoli e film più legati al pubblico adulto. Il tutto senza fare particolari storie sulla condivisione dell’account, a differenza di altri nomi più blasonati.

Netflix

Nomi blasonati e problemi con la condivisione dell’account può voler dire solo una cosa: Netflix!

Nel mondo delle applicazioni per lo streaming nessun nome è più noto in questo settore, fortunatamente per dei buoni motivi.

Netflix può vantare un catalogo impressionante, tantissimi successi e tutto un universo di significato che è entrato a far parte della cultura popolare (qualcuno ha detto Netflix & chill?).

Il servizio in abbonamento può sembrare un po’ costoso per alcuni e il non poter dividere la spesa dell’abbonamento per utenti che non abitano insieme può risultare problematico per alcuni; questo in ogni caso non appesantisce troppo la qualità della proposta.

Amazon Prime Video

Se utilizzate l’applicazione per lo shopping online per antonomasia conoscerete sicuramente la sua proposta di contenuti disponibili in streaming.

Prime Video ha il vantaggio di essere incluso nell’abbonamento Prime e ciò lo rende molto goloso anche per chi solitamente non è particolarmente interessato al mondo delle produzioni audiovisive.

Gli spettacoli esclusivi possono essere molto interessanti (The Boys o The Rings of Power, la serie sul Signore degli anelli, sono buoni esempi) e il catalogo di prodotti di terze parti disponibili sulla piattaforma è interessante. Non può vantare la ricchezza di altre proposte ma per essere un servizio che spesso si ha incluso non è niente male.

Twitch

Dalla pandemia in poi Twitch è diventato uno dei nomi più importanti dell’intrattenimento tutto e anche qua per dei buoni motivi.

I contenuti con il tempo sono diventati strutturati sempre più e le personalità sempre più irriverenti e interessanti, con diversi picchi tanto nel comparto Italiano quanto in quello estero.

Twitch su Playstation 5 è anche abbastanza comodo da utilizzare, almeno finché non si vogliono scrivere lunghi commenti sulla chat del nostro streamer preferito. Nota bene: se si vogliono streammare su Twitch i propri gameplay dalla Playstation 5 non è necessario scaricare quest’app, bensì è necessario seguire un’altra procedura (ecco la guida dedicata).

Youtube

La televisione del nuovo secolo è difficile da ignorare quando si è una console in grado di riprodurre audio e video. L’applicazione di YouTube per Playstation 5 è la maniera migliore per guardare video lì presenti con tutte le funzioni del caso: dalla possibilità di lasciare commenti a lasciarsi suggerire dall’algoritmo i video successivi.

Una volta che si è costruito il proprio giardino di content creator preferito dopo aver eseguito le iscrizioni ai loro canali, lamentarsi per la noia sarà un processo particolarmente difficile da portare a termine!

Plex

Smanettoni di tutto il mondo unitevi perché Plex è l’applicazione che fa per voi, permettendovi di guardare i contenuti multimediali che preferite dal vostro server o dal server di un qualche vostro amico.

L’applicazione Playstation 5 di Plex è molto semplice da utilizzare e permette la sincronizzazione tra piattaforme in maniera molto semplice. Se avete voglia di guardarvi i filmini delle vacanze o le registrazioni amatoriali dei vostri concerti preferiti, su Plex avete trovato ciò che preferite.

Applicazioni sportive (UFC / Uefa.tv / DAZN / NBA / … )

Se siete appassionati di sport e avete gli abbonamenti per una delle piattaforme sopracitate sarete ben felici di sapere che Sony Playstation 5 è compatibile con tutti i più importanti canali sportivi al mondo, DAZN compreso.

Non tutte le volte le applicazioni possono vantare l’alto livello di qualità e compatibilità che invece possiamo trovare in Spotify o Crunchyroll ma, in media, è sempre facile rimanere soddisfatti!