Quando pensiamo a Nintendo Switch molto difficilmente finiamo per pensare alle applicazioni che è possibile utilizzare su questa piattaforma. Le motivazioni sono semplici da comprendere: Nintendo è totalmente concentrata sull’aspetto prettamente videoludico, piuttosto che sull’aspetto informatico; questo non ci impedisce di scoprire quali sono le migliori app Switch presenti sul Nintendo Eshop.

Ecco una lista completa delle migliori app presenti su NIntendo Switch.

Youtube

Nintendo Switch tra tutte quante le console in circolazione è una di quelle con meno intenzioni multimediali; nonostante questo Youtube semplicemente non poteva mancare.

L’applicazione non è veloce come quella per Smartphone né efficiente come quella per le console grandi ma può rappresentare un perfetto strumento di ripiego quando tutto il resto è occupato, aiutando anche i bambini a scoprire il mondo di Youtube (meglio se accompagnati dai genitori, sia chiaro).

Fuze 4

Siete appassionati di videogiochi e non sapete da dove cominciare? Fuze 4 è un curiosissimo punto di partenza perché non è altro che un incredibile programma che permette di programmare direttamente su Nintendo Switch piccoli videogiochi.

Ora non sappiamo l’idea commerciale dietro Fuze4; comprare la suite costa 30€ ma la sua ricca documentazione e le enormi possibilità offerte ai videogiocatori con tanto tempo libero lo possono rendere uno strumento incredibile per l’espressione della creatività.

L’applicativo funziona sia con l’interfaccia di Switch che con eventuali tastiere bluetooth compatibili; se si conosce l’inglese e si ha voglia di approcciarsi al magico mondo del game design può essere un primo interessante ingresso in questo mondo così profondo e pieno di sorprese; in caso contrario meglio passare direttamente oltre!

Twitch

Sapevate che è possibile seguire i propri creatori di contenuti preferiti dopo aver concluso l’ennesima partita a Splatoon 3? Twitch è perfettamente compatibile con Nintendo Switch e quest’applicazione scaricabile gratuitamente dal Nintendo eShop ne è la perfetta prova.

L’applicazione è un po’ meno reattiva di quelle presenti sulle console casalinghe per ovvie limitazioni di potenza ma permette all’utente comunque di guardare e interagire con i propri streamer preferiti utilizzando i joycon.

RPG Maker MV

Curioso vedere quanti modi ci siano su Nintendo Switch per fabbricarsi in autonomia un videogioco; RPG Maker MV, ultimo capitolo di una saga storica del gaming nipponico, è proprio uno di questi.

Su Nintendo Switch RPG Maker MV nella sua versione base costa come un videogioco tripla A normale e offre una quantità notevolissima di contenuti e materiali con cui iniziare a costruire il proprio gioco di ruolo alla giapponese preferito. Sempre sull’eShop è anche possibile acquistare un grande numero di altri asset, così da arricchire visivamente il proprio titolo ancora di più.

Il game design, esattamente come abbiamo visto per Fuze4, può essere un’interessante palestra per la creatività umana; nei più piccoli questa creatività si può veicolare proprio con strumenti come RPG Maker MV, che grazie alla loro interfaccia quasi codeless può rappresentare un’interessante ingresso.

InkyPen

Nintendo Switch è molto comoda anche per leggere, visto che il suo schermo è tendenzialmente più grande di quanto possiamo trovare nei cellulari anche di fascia alta. InkyPen a tal proposito è perfetto perché è rappresenta un ottimo modo per leggere fumetti e comics direttamente su Switch.

Parliamo di un servizio scaricabile gratuitamente ma funzionante soltanto dopo l’attivazione del rispettivo abbonamento (il cui costo è di circa 8€ al mese); la sua vetrina ha una ricca selezione di fumetti che appartengono tanto al mondo americano quanto a quello europeo, con qualche incursione addirittura in quello giapponese.

InkyPen permette di leggere i fumetti con immagini ad alta qualità, creando collezioni personalizzate e scaricando, all’occorrenza, anche i fumetti per la fruizione online; i genitori più apprensivi saranno felici di sapere che l’applicazione possiede anche un sistema di parental control.

Korg Gadget

Continuano i musigiocattoli su console NIntendo con Korg Gadget, una popolare applicazione che mette nelle mani dei videogiocatori un piccolo studio fatto di sintetizzatori e tante altre beltà.

Parliamo di programma molto flessibile che può essere interessante sia per chi si approccia per la prima volta alla materia, sia per chi invece vuole scoprire il mondo dei sintetizzatori con un’applicazione non molto distante da quelle con cui effettivamente i musicisti suonano.

KORG Gadget include 16 strumenti virtuali ed ha una curiosa modalità multiplayer per permettere a 4 persona contemporaneamente di realizzare musica in maniera collaborativa. Purtroppo l’applicazione non prevede espansioni contenutistiche, cosa che rende abbastanza salati i 48 € necessari per portarsela a casa. Gli appassionati di musica, comunque, dovrebbero ampiamente preferire questa ai vari simulatori di pianoforte presenti sull’eShop!