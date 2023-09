Se nella nostra guida abbiamo detto che al giorno d’oggi le console assomigliano sempre di più a bei computer X86 il merito lo dobbiamo senza dubbio a Microsoft che ha messo la pulce nell’orecchio all’industria realizzando, con la sua prima Xbox, un primo esempio di processore PC in ambito console; stupisce ancora meno vedere che su Xbox Series S e Series X siano compatibili un grande numero di applicazioni differenti, perfette per trasformare la console in un media center. Proprio per questo è importante sapere quali sono le migliori app Xbox da scaricare, per poter sfruttare al massimo queste console.

Youtube

È probabilmente che non ci sia computer al mondo che non abbia aperto almeno una volta Youtube durante il corso della sua vita. Presto tutto ciò sarà valido anche per le console visto che l’applicazione è disponibile su tutte quanti le più importanti piattaforme, Xbox compresa.

Sulla console Microsoft l’applicazione è particolarmente semplice ed efficiente, risultando ben armonizzata con il joypad in termini di interfaccia. Le pubblicità si possono rimuovere iscrivendo a Youtube Plus e le funzioni sono sostanzialmente identiche a quelle presenti nella versione per smartphone che un po’ tutti conosciamo.

Spotify Xbox

Di musica nella vita non ce n’è mai abbastanza e avere Spotify a portata di pad su Xbox è una delle maniere migliori per esperire quando si vuole e come si vuole tutta la bella musica che si preferisce.

La versione free dell’applicazione è abbastanza limitata e consente di ascoltare poche tracce al giorno senza venir tartassati di pubblicità. Abbonandosi a Spotify, magari col piano family per risparmiare qualcosina, diventa possibile sostenere i propri artisti e ascoltare tutta la musica che si preferisce comodamente dal divano di casa!

Netflix

Quando parliamo di applicazioni multimediali la prima a venire rapidamente in mente è senza dubbio Netflix che con i suoi film, le sue serie televisive e le sue serie animate da quasi dieci anni anima i pomeriggi e le serate di tutti noi.

Per quanto nel corso degli ultimi anni la piattaforma ha subito qualche scossone in termini di user experience (rimuovendo la possibilità di condividere le password, ad esempio), Netflix ha dalla sua un catalogo fortissimo di prodotti di cui poter esperire.

L’applicazione di Netflix per Xbox è semplice da utilizzare, robusta e ben ottimizzata, risultando lo strumento perfetto per passare una serata in compagnia senza litigare su chi sia il più forte giocatore di FIFA.

Disney +

Rimaniamo nell’ambito dello streaming di contenuti per citare Disney + (o plus che dir si voglia), ovvero la piattaforma della multinazionale del divertimento tra le più recenti nel mercato.

Disney Plus ha una selezione ampissima di produzioni di cui l’utente può usufruire; dai grandi classici della compagnia alle serie televisive o ai film più recenti, passando poi per tutto il multiverso della Marvel. Chi ha voglia di andare a cercare prodotti un po’ più adulti può approfittare del catalogo star, con serie televisive e film che esulano dall’universo narrativo condiviso Disney.

Il prezzo è abbordabile e le politiche sulla condivisione degli account sono decisamente più lasche di quelle di Netflix; questo rende il servizio per molti più interessanti rispetto alla grande N.

Amazon Prime Video

Altro giro altra applicazione per lo streaming di contenuti video, anche se stavolta parliamo di una di cui molta gente può usufruire senza pagare particolari sovrapprezzi.

Amazon Prime Video è infatti inclusa con l’abbonamento Amazon Prime e questo la rende perfetta per tutti quelli che non hanno particolare interesse nelle produzioni esclusive di questa o quell’altra casa ma che, invece, cercano soltanto una piattaforma dove guardare un film ogni tanto.

Le produzioni originali di Amazon, comunque, non sono niente male: The Boys, Gli Anelli Del Potere, Jack Reacher, The Expanse, La Fantastica Signora Maisel, Good Omens, The Man In The High Castle e tante altre rappresentano un bocconcino niente male per chi è alla ricerca di qualcosa da vedere.

Soundcloud per Xbox

Torniamo a parlare di musica stavolta con Soundcloud per Xbox, l’applicazione propria della nota piattaforma di streaming musicale.

Qui le cose sono decisamente diverse da Spotify perché cambia proprio il funzionamento della piattaforma; SoundCloud è più legata a tutto un discorso di musica indipendente, di mixtape, di artisti emergenti, di remix e di bislaccherie; se volete ascoltare l’ultimo singolo di Drake siete nel posto sbagliato, se state cercando il remax terrorcore dello stesso invece va decisamente meglio.

La parte interessante è che quest’applicazione è completamente gratuita e permette, al massimo, di dare in maniera selezionata soldi agli artisti che ascoltiamo così da supportare il loro lavoro: un nobile scopo che davvero non può che fare piacere.

Dailymotion

Altra applicazione che sembra qualcosa ma in realtà è altro è Dailymotion, anche questa disponibile su Xbox.

Dailymotion, a differenza di Youtube, è molto meno corporate ed ha un’identità molto più stramba: al suo interno è possibile trovare di tutto e di più; da show indipendenti a vecchi prodotti il cui copyright è evaporato e di cui nessuno ricorda più nulla.

Cercando un po’ è possibile trovare tantissimi prodotti interessanti e anche tanti prodotti del passato che per questioni commerciali non si trovano più su nessuna piattaforma attuale; lasciatevi tentare dalla tana del Bianconiglio e esplorate tutto l’universo che si nasconde dietro Dailymotion.

Applicazioni sportive (WWE Network, Motor Trend, MLB, NBA, …)

Esattamente come abbiamo visto accadere per Playstation, anche Microsoft ha dalla sua un roster niente male di applicazioni dedicate agli appassionati degli sport.

Tra le migliori sentiamo di voler segnalare WWE Network, MotorTrend+, MLB, NBA o GoPro Channel. Non ci sono le applicazioni più arcinote del settore (che hanno invece contratti in esclusiva con Sony) ma non per questo ci sentiamo di definire la selezione lacunosa: dipende molto da quelli che sono gli sport di riferimento dell’utente.