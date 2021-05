Controller colorati | I migliori di Maggio 2021

Arrivati alle fasi finali della generazione console che ha visto come protagoniste indiscusse PlayStation4 e Xbox One, gli appassionati possono ora contare su tutta una serie di versioni alternative dei controller DualShock 4 e pad Xbox, ma non solo. Ci sono anche molteplici edizioni, tutte colorate e dalle trame uniche e differenti, anche dei controller per PS5 e di quelli per Xbox Series X/S.

A queste si vanno ad aggiungere anche alcune edizioni proposte da compagnie di terze parti, come per esempio i controller Nacon, anche in versioni supportate e brandizzate PlayStation e Xbox. Arrivati a questo punto, quindi, sarete in grado di personalizzare la vostra esperienza di gioco come preferite, e se siete stanchi di giocare sempre con i vostri controller neri o bianchi, avete a vostra disposizione una scelta di pad colorati che vi lascerà spiazzati. Ecco la nostra guida dedicata ai controller colorati che si possono acquistare in rete.

Migliori Controller colorati

DualShock 4

Partiamo dalla console Sony e dal proprio DualShock 4. Il pad della piattaforma giapponese ha subito diverse evoluzioni, ma quella più netta rispetto al passato di PlayStation è avvenuta prorio in questa quarta generazione di console Sony. Oltre alla versione classica completamente nera, il DualShock 4 è possibile trovarlo in tutta una varietà ben distinta di colori, ma non solo. Non mancano all’appello alcune edizioni speciali come quella dedicata ai vent’anni del marchi PlayStation o quella completamente camo.

Nacon Compact Controller PS4

Se volete affiancare alle vostre sessioni di gioco su PlayStation 4 un controller con ancora più colori, ma sempre super ergonomico e che vi permette grandi prestazioni, allora potete tranquillamente puntare sull’acquistio di un pad Nacon Compact Controller per PS4. Esattamente come il DualShock 4, questo pad di terze parti è disponibile in una varietà di versioni che difficilmente vi lascerà senza scelta. Tra colori accesi e tonalità più chiare, riuscirete a trovare il Nacon Compact più adatto ai vostri gusti.

DualSense

Restando in casa Sony, non dimentichiamoci che da poco sono stati annunciati in via ufficiale anche due nuove colorazioni alternative per il nuovissimo DualSense di PlayStation 5. In questo caso, potete già prenotare entrambe le versioni, ovvero: Cosmic Red e Midnight Black. Oltre ad essere supportato dalla console di nuova generazione Sony, il DualSense è capace di far provare una nuova esperienza di gioco con nuove funzionalità agli appassionati. Entrambe queste nuove colorazioni, vi ricordiamo che usciranno il prossimo 18 giugno.

Controller ufficiale Xbox

Se al posto della macchina Sony siete in possesso di una console della famiglia Xbox, non temete, Micorosoft ha ben pensato di rilasciare nel corso degli anni una vastissima scelta di controller dai colori più disparati. Ogni pad in commercio è supportato sia dalle console Xbox One che dalle più recenti Xbox Series X|S, e oltre alle classiche versioni monocolore, è possibile trovare in commercio ance alcune edizioni decisamente più artistiche o addirittura pad tematizzati con alcuni dei più importanti franchise video ludici usciti di recente.

Joy-Con colorati Nintendo Switch

Come non chiudere al meglio questa guida sui controller colorati con i Joy-Con di Nintendo Switch. Questi rivoluzionari pad si possono trovare in una varietà di versioni disarmante. Difficile non trovare la coppia di Joy-Con perfetta per i i vostri gusti. Dai colori più accesi alle tonalità più fredde, e fino ad arrivare a versioni speciali brandizzati The Legend of Zelda, Super Mario e altrettanti brand importanti che hanno fatto la storia di Nintendo e del videogioco tutto.

