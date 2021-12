Dal 2017 ad oggi Nintendo Switch è riuscita ad entrare nelle case di tantissimi appassionati. Dopo un inciampo bello grosso con Wii U, la grande N di Kyoto ha colpito nel segno proponendo una console che è sia casalinga che portatile. Questa duplicità negli intenti ha saputo accontentare una foltissima fetta di videogiocatori, i quali hanno scoperto un nuovo modo ibrido di giocare non solo alle grandi esclusive Nintendo (a questo indirizzo trovate la guida ai migliori giochi Nintendo), ma anche a tutta una serie di grosse produzioni tripla A multipiattaforma e ai tantissimi titoli indipendenti di grande qualità che popolano l’eShop.

Di custodie per Nintendo Switch ne esistono di diversi tipi che variano nel design, nei materiali utilizzati, nelle dimensioni e, ovviamente anche nel prezzo. Che vogliate portarvi dietro un’intera collezione di giochi, o avete le vostre poche cartucce preferite verrete certamente accontentati dalle custodie che si trovano in questa guida. Oltre a ciò, molte delle scelte presenti sul mercato permettono di portare in giro anche una varietà di accessori per la console ibrida Nintendo.

Proprio per questa sua particolarità, Nintendo Switch è spesso utilizzata in portabilità da molti possessori della console ibrida. Può capitare che, durante un tragitto in treno o su vari mezzi di trasporto, si decida di portarsi dietro Switch. In quelle occasioni, però, per non rovinare la console sarebbe utile possedere una delle tante custodie fatte su misura per la console di casa Nintendo che si possono trovare online. All’interno di questa guida troverete un’ampia scelta di custodie per Nintendo Switch, ottime da regalare anche in periodo di Natale, esattamente come questi giochi per PS5.

Le migliori custodie per Nintendo Switch da regalare a Natale

Custodia da trasporto Orzy

Partiamo dalla custodia da trasoporto Orzy, una delle migliori scelte per qualità prezzo. Se siete giocatori che prediligono il gioco in mobilità, questa custodia è tutto ciò di cui avete bisogno per portare sempre con voi non solo la vostra console Nintendo Switch, ma anche una serie di giochi e tutti gli accessori necessari a giocare o a ricaricare la batteria della console. Il tutto in una custodia al basso prezzo e rifinita con materiali di ottima qualità. all’esterno la custodia è fornita anche di una pratica maniglia per portare in giro il tutto con grande comodità, mentre all’interno c’è ampio spazio non solo per la console ma anche per le cartucce dei giochi, accessori e cavi per ricaricare Switch.

» Clicca qui per acquistare la Custodia da Trasporto Orzy

Case da viaggio

Restando nel tema grandi spostamenti, se lo spazio proposto dalla custodia precedente ci sembra un po’ troppo esiguo per le vostre esigenze, ecco che arriva in soccorso un vero e proprio Case da Viaggio tutto per Nintendo Switch. A differenza di una custodia classica, questo case permette di portare in giro molti più contenuti e, nel caso, anche più di una console Nintendo Switch. Tutto ciò grazie ad un fondo molto più profondo di una custodia normale. A questo si va ad aggiungere la possibilità di utilizzare un vano creato appositamente per contenere il sostegno per i Joy-Con, tutto questo ad un prezzo decisamente sostenibile di fronte ad una qualità nella scelta dei materiali più che ottima.

» Clicca qui per acquistare Case da Viaggio

Custodia Nintendo Switch a tema Super Mario

Arriviamo ad una custodia per Nintendo Switch tutta tematizzata Super Mario. Una delle IP più famose al mondo non poteva non apparire su uno degli accessori fondamentali per godere della portabilità di Switch. Come le scelte precedenti, anche questa custodia permette di viaggiare insieme alla vostra console e di portarvi dietro una grossa scelta di giochi grazie ai vani in cui inserire le vostre cartucce fisiche. In più, tutta la parte esteriore della custodia presenta un bellissimo artwork a tema Super Mario, in cui i colori e i tantissimi personaggi del Regno dei Funghi fanno la loro apparizione tutti insieme.

» Clicca qui per acquistare la Custodia a tema Super Mario

Case da viaggio a tema Animal Crossing

Torniamo su un case da viaggio per Nintendo Switch, e questa volta ci troviamo davanti ad un prodotto non ufficiale liberamente ispirato ad uno dei franchise più apprezzati dai giocatori della grande N: ovvero Animal Crossing. Grazie al grande spazio messo a disposizione da questo case, la vostra console ibrida preferita non vi lascerà mai da soli, anche durante i viaggi più lunghi. Il tutto riprendendo un design e i colori molto classici della saga di Animal Crossing. Anche se il tutto non riprende in via ufficiale la saga targata Nintendo, è un’ottimo case per viaggio, soprattutto se proprio non sapete restare senza la vostra amata console Nintendo Switch.

» Clicca qui per acquistare Case da Viaggio a tema Animal Crossing

Custodia Hori Premium Pokémon per Switch e Switch Lite

Concludiamo questa guida all’acquisto sulle migliori custodie per Nintendo Switch da regalare a Natale con un prodotto adatto anche a custodire i modelli di console Nintendo Switch Lite. Parliamo della Hori Premium a tema Pokémon, una custodia perfetta soprattutto se siete amanti delle creature collezionabili di Game Freak. Si tratta di una custodia che vi permette di portare in giro lo stretto necessario per giocare ai vostri giochi Switch preferiti. Il tutto è proposto con grande stile e con un design davvero imperdibile per i fan Pokémon, che si troveranno sulla custodia diversi Pokémon di ogni tipo.

» Clicca qui per acquistare Custodia Hori Premium Pokémon