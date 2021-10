Energy drink per il gaming | I migliori del 2021

Il mondo del gaming ha ormai abbracciato sempre più realtà. Videogiocare non è più un’attività legata ad una ristretta nicchia, oggi, sono vari e diversificati i gruppi di giocatori che amano approcciarsi a tutto ciò che questo medium d’intrattenimento ha da offrire. C’è chi gioca per puro divertimento, e chi ha fatto di questo hobby il proprio lavoro e per essere sempre in forma molte compagnie hanno ideato una serie di energy drink perfetti per videogiocare.

Ad oggi c’è già un’ampia scelta di diversi energy drink, ognuno con il proprio marchio, i propri gusti e le proprie caratteristiche. Se siete giocatori che adorano partecipare a eventi esportivi, o semplicemente appassionati che vogliono godersi una sana partita affiancata da una gustosa bibita energetica, ecco la guida all’acquisto che fa per voi.

Energy drink da gaming, i migliori

LevlUp: l’energy drink per tutti i gusti

Partiamo da uno dei marchi più noti del settore degli energy drink per gamer. Parliamo di LevlUP, il gaming booster che ormai ha spopolato i rete. Disponibile in un innumerevole varietà di gusti, dai più classici fino a quelli tematici per le varie stagioni annuali e una serie di edizioni speciali. Chiunque sia curioso di assaggiare questi prodotti troverà in LevlUP un alleato sicuro, proprio grazie alla grandissima scelta messa a disposizione costantemente.

LOOT: perfetto per aumentare la reattività

LOOT, invece, è un energy drink per gamer con meno scelta per quanto riguarda I gusti, ma non per questo meno meritevole rispetto alle altre scelte sul mercato. Oltre a vendere i prodotti in modo singolo, LOOT mette a disposizione ance un pacchetto che vi permette di assaggiare tutti i sette gusti disponibili, più i vari componenti che vi serviranno per preparare il vostro beverone energetico.

Game Changer: l’energy drink a basso contenuto di zucchero

Gli Energy drink Game Changer, invece, propongono una serie di bevande multivitaminiche a basso contenuto di zucchero. Questo va incontro anche a tutti coloro che preferiscono ingerire meno zuccheri nel proprio corpo, ma che, allo stesso tempo, sono interessanti o curiosi di provare queste bevande energetiche adatte al gaming. Anche in questo caso, i gusti proposti riusciranno ad accontentare tutti grazie ad un’ottima varietà di sapori.

Up-Grade: perfetto per aumentare la concentrazione

Come recita lo slogan di Up Grade, questo ennesimo tipo di energy drink per il gaming promette di darvi una maggiore concentrazione negli eSport, ma anche nelle session di gioco in cui serve tenere costantemente una concentrazione bella elevate. Dai gusti freschi a quelli più esotici, questo Energy drink è perfetto per coloro che amano le bevande fruttate e ricche di energia.

Monster: l’energy drink anche per tutti

In rete, ovviamente, è possibile reperire anche energy drink più “tradizionali”. La Monster, per esempio, è solo uno degli esempi più lampanti. Anche se non è pubblicizzato come un Energy drink per il gaming, questo genere di bevanda dai diversi gusti è comunque capace di darvi le energie che vi servono per competere con i vostri avversari al meglio o per superare una parte molto impegnativa di un titolo in particolare.

Red Bull: l’energy drink tradizionale

Chiudiamo con un altro energy drink tradizionale ma che, esattamente come Monster, è ottimo anche da affiancare alle prestazioni videoludiche. Si tratta di Red Bull, una delle prime bibite energetiche a diventare estremamente popolari e che, anche se si trova a pochi gusti, è comunque una delle bevande del suo genere ad essere tra le più apprezzate ed acquistate.

