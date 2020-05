I migliori GDR Online | Maggio 2020

Il mondo dei videogiochi è pieno zeppo di esperienze multiplayer da vivere in compagnia. Ce ne sono davvero tante e sono distribuite in diverse forme: free-to-play con annesse micro-transazioni, canone mensile e, infine, i soli e classici 70 euro di’ingresso per l’acquisto del prodotto base.

Per questo motivo, abbiamo pensato di realizzare una guida all’interno della quale suggerirvi quali siano – secondo il nostro giudizio – i migliori GDR online a pagamento e non solo. Seguiteci e scopriteli insieme a noi.

I migliori GDR Online gratuiti

Neverwinter (Dungeons & Dragons)

Ambientato nell’affascinante universo di Dungeons & Dragons, Neverwinter chiama il giocatore alla difesa della città di Forgotten Realms, in un periodo piuttosto complicato che la vede risollevarsi dalle ceneri.

Nonostante la sua natura free-to-play, Neverwinter si comporta come se fosse un’esperienza completa e a pagamento. Una volta avviato vi metterà subito dinanzi ad un editor del personaggio ben elaborato, che vi permette di scegliere razza e fattezze; fatto ciò, sarete finalmente pronti a giocare, e quello che vi ritroverete per le mani sarà un Action GDR in terza persona con mappa esplorabile e dialoghi a risposta multipla.

Un pacchetto valido e completo, il quale saprà conquistare tutti gli appassionati su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Warframe

Lanciato nel 2013 su PC e PlayStation 4 (dal 2014 esiste anche per Xbox One), Warframe è ancora oggi un titolo in pieno supporto e dalle caratteristiche ludiche molto valide, nel tempo espanse e rese sempre più coinvolgenti.

Il titolo può essere affrontato in singolo o con altri giocatori, ma in ogni caso, a prescindere dalla vostra scelta, andranno completate svariate missioni disseminate nei vari pianeti e satelliti esplorabili, un po’ come avviene in Destiny, tanto per fare un esempio.

Così come per il titolo precedente che vi abbiamo suggerito, l’impostazione è sempre in terza persona, ma stavolta abbiamo a che fare con uno shooter. Le sequenze Action rivestono infatti un ruolo centrale nell’economia di gioco e l’utente è libero di selezionare fino a due armi, spaziando dai classici fucili d’assalto a cecchini, fucili a pompa, archi e via discorrendo; non mancano neanche NPC da portare in battaglia o la possibilità di rispondere in corpo a corpo.

Quindi, in conclusione: tanto loot, tanta azione e divertimento in compagnia. Tutto questo gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

World of Tanks

Raccontando World of Tanks si corre il rischio di banalizzarne l’esperienza o di farla apparire sin troppo semplice. In realtà, per quanto sia di facile comprensione nelle sue dinamiche, questo gioco esclusivamente multiplayer saprà regalare molte ore di puro intrattenimento, a patto che siate degli appassionati del genere, amiate il gioco in compagnia e le esperienze massive. Soddisfate tutti i requisiti e ne rimarrete affascinati.

Il titolo, sostanzialmente, chiede di sconfiggere la squadra nemica e conquistarne la base. La peculiarità di quest’esperienza è che il tutto avverrà a bordo del proprio carro armato, disponibile in diverse versioni le quali spaziano dal più leggero e veloce al più pesante e potente.

A rendere più piacevole – ma anche diversificata – ogni partita ci pensano i numerosi campi di battaglia, che inscenano scontri brutali appartenenti agli anni ‘1o e ‘70, attraversando diversi periodi storici. Anche le modalità arricchiscono e completano il pacchetto: dalle più classiche come il team deathmatch – qui ribattezzato Battaglia Standard – fino alle più sfiziose come Fortezza e Assalto.

World of Tanks è denso e piacevole. Lo trovate su PlayStation 4, Xbox One e PC.

War Thunder

Insieme a World of Tanks e Warframe, War Thunder allargava la line-up di lancio di PlayStation 4 proponendo un simulatore Action di guerre terrestri, il tutto sorretto da una cornice tecnica apprezzabile.

Come ogni gioco free-to-play, anche in questo caso ci troviamo dinanzi alle classiche micro-transazioni, ma fortunatamente l’esperienza è strutturata in modo che si possa sbloccare tutto anche senza pagare, a patto che completiate sfide come ad esempio abbattere un certo numero di velivoli, sia di terra che di aria.

Nonostante venga spacciato come un simulatore, War Thunder è in realtà abbastanza accessibile e semplice da comprendere. Quindi, non immaginatevi un sistema di controllo complesso o chissà quali altre complicazioni; il tutto è ben spiegato e di facile comprensione e, come in World of Tanks, ci sono svariate modalità e velivoli da selezionare.

Lo trovate su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

TERA

Tra i videogiochi citati fino a questo momento è in assoluto l’esperienza più classica. Le meccaniche di gioco presentate da TERA sono ormai superate, appartenenti ad altre generazioni, eppure il gioco riesce ancora a dire la sua grazie agli scontri frenetici e divertenti che propone.

Come potete ben immaginare, sul mercato ci sono sicuramente esponenti migliori, ma avendo significato molto in passato, imponendosi come uno dei migliori free-to-play disponibili su Steam, ci sentiamo di consigliarlo ancora oggi.

Lo trovate su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

I migliori GDR Online a pagamento

Destiny 2

Cara Bungie, poteva andare meglio ma forse anche peggio. Destiny 2 è piuttosto complesso da analizzare: lanciato come il grande sequel capace di migliorare ogni virgola del precedente capitolo, aggiungendo finalmente una campagna più interessante, si è in realtà dimostrato carente nei mesi successivi, tradendo parte di quell’entusiasmo respirato durante il primo mese. Nonostante ciò è comunque un bel prodotto.

Ormai da qualche tempo, l’esperienza base è stata resa free-to-play, ovvero alla portata di tutti. Ma quindi perché lo abbiamo inserito tra i migliori GDR Online a pagamento? Semplicemente perché Destiny 2 senza le sue espansioni vale ben poco, ma soprattutto non sarebbe in grado di intrattenere a lungo. Quindi, il nostro consiglio è quello di scaricare la versione gratuita, provarla e nel caso procedere con l’acquisto delle espansioni.

Riguardo al gameplay nudo e crudo, avrete a che fare con uno sparatutto caratterizzato da un gunplay eccezionale, reso ancora più sfizioso dalle svariate abilità disponibili per ciascuna classe – Titano, Cacciatore e Stregone.

Se apprezzate gli FPS e il gioco in compagnia, Destiny 2 fa al caso vostro. Lo trovate su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

» Clicca qui per acquistare Destiny 2 per PlayStation 4

» Clicca qui per acquistare Destiny 2 per Xbox One

Tom Clancy’s The Division 2

Se nel caso di Destiny 2 non si è stati capaci di superare l’ottimo primo capitolo, stavolta succede esattamente l’opposto. The Division, nonostante abbia avuto una presentazione clamorosa e un rilancio notevole con le espansioni, non è assolutamente riuscito ad imporsi sulla scena, anche perché nello stesso periodo Destiny era ancora lanciato benissimo. Con Tom Clancy’s The Division 2, però, fortunatamente le cose sono cambiate in meglio, regalando ai giocatori – sin dal lancio – un’esperienza completa e sfaccettata. È un esempio assoluto di sequel perfetto, un pacchetto realizzato ascoltando le opinioni di critica e pubblico.

Trovate l’ottimo TPS pubblicato da Ubisoft su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

» Clicca qui per acquistare Tom Clancy’s The Division 2

» Clicca qui per acquistare Tom Clancy’s The Division 2 per Xbox One

» Clicca qui per acquistare Tom Clancy’s The Division 2 per PC

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV è stato distribuito ufficialmente da Square Enix il 22 settembre 2010, esclusivamente su PC; più avanti arrivò anche sulle console Sony. Oggi è infatti disponibile anche su PlayStation 3 e PlayStation 4. Ciò detto, è forse l’unico vero MMO capace di tenere testa a World of Warcraft, sia per qualità ludiche del prodotto che per la community.

Oltre a riunire tutte le caratteristiche fantasy che da sempre caratterizzano la serie, FFXIV è in grado di gestire al meglio le sue meccaniche di gioco classiche con quelle più moderne e basate sull’esplorazione. Da sottolineare il fatto che per giocare avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento da pagare mensilmente, un modello di business sicuramente discutibile ma anche funzionale. In ogni caso, se siete fan del genere non dovete andare oltre.

» Clicca qui per acquistare Final Fantasy XIV

World of Warcraft

Lo abbiamo menzionato nel paragrafo precedente: World of Warcraft è in assoluto il Re indiscusso del genere MMO e vanta una community maestosa.

Sul versante ludico, nonostante le sue meccaniche appaiano oggi un po’ datate, riesce comunque ancora ad imporsi sul mercato, offrendo ai giocatori contenuti PVE e PVP.

Uno dei suoi limiti maggiori è sicuramente il costo d’ingresso: oltre all’acquisto della versione base del prodotto, andranno infatti comprate le espansioni e, udite bene, vi è anche un costo mensile indispensabile per continuare a giocare. Esperienza di assoluto livello, ma che potrebbe far storcere non poco il naso a causa degli eccessivi costi. Se non siete tra questi, lo trovate su PC attraverso la piattaforma Battle.net.

» Clicca qui per acquistare World of Warcraft

Black Desert

Chiudiamo la nostra carrellata dei migliori GDR online con Black Desert, MMO hack’n’ slash contraddistinto da un sistema di progressione abbastanza peculiare e da un approccio al combattimento piuttosto orientale. È inoltre sorretto da un mondo di gioco fantasy dalle caratteristiche simili ad ArcheAge.

Gli interessati lo possono recuperare su PC, PlayStation 4, Xbox One e IOS.

» Clicca qui per acquistare Black Desert in versione Xbox One