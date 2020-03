I migliori giochi per Android e iOS

Le lunghe tratte in metro o in treno non fanno più parte della quotidianità di molti ormai, ma ciò non vuol dire che i giochi Android e iOS per i vostri smartphone e tablet debbano essere relegati ad attività di contorno. Si può giocare anche su questi dispositivi come attività ludica principale e non c’è nulla di male a farlo, soprattutto se in casa il vostro PC è adibito più al lavoro e siete sprovvisti di console. Abbiamo selezionato quelli che sono per noi i migliori giochi sia gratuiti che a pagamento, cercando di andare a coprire una varietà di generi e tenendo conto di alcune uscite più recenti. Se volete altri consigli potete consultare anche il nostro articolo sui migliori del 2019.

I migliori giochi gratuiti

Call of Duty Mobile

Disponibile su Android | iOS

Call of Duty mobile è uno dei migliori sparatutto disponibili nel mercato smartphone e tablet. Già lo scorso anno lo avevamo insignito del titolo di miglior gioco mobile premiandolo per la sua reattività e personalizzazione nei controlli, una buona offerta di modalità e meccaniche di creazione delle classi. Potete scegliere di giocare contro altri 99 giocatori nella modalità battle royale, sfidarvi in partite 5 contro 5 nel più classico dei deathmatch o partecipare a modalità periodicamente aggiunte. Non solo si ritrova un gameplay il più vicino possibile ai capitoli maggiori, ma anche mappe e personaggi che hanno fatto la storia di Call of Duty e che i fan apprezzeranno sicuramente. Se preferite giocare principalmente la battaglia reale potete scaricare Fortnite o PUBG.

Teamfight Tactics

Disponibile su Android | iOS

Si aggiunge agli “autobattler” su mobile anche Teamfight Tactics, il gioco sviluppato da Riot Games e ambientato nell’universo di League of Legends. Le regole sono semplici: scegli tra i campioni di LoL, schierali in modo tattico sulla plancia di gioco a griglia e sconfiggi gli altri 7 avversari che tenteranno di soffiarti la vittoria. Teamfight Tactics supporta il gioco multipiattaforma, dando modo di giocare con i propri amici su PC, Mac e smartphone. Dal lancio su PC a oggi sono oltre 80 milioni gli utenti che si sono dati battaglia. Se l’universo di LoL non vi fa impazzire, potete sempre giocare a Dota Underlords, l’auto chess di casa Valve.

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius

Disponibile su Android | iOS

Recentemente gli store digitali hanno accolto lo spin-off di Brave Exvius, un titolo che, nonostante la componente gacha, è la cosa più vicina a un nuovo Final Fantasy Tactics. Cosa si potrebbe desiderare mai di più se non finalmente un nuovo capitolo dell’amata serie, ma nell’attesa War of the Visions può rivelarsi un ottimo passatempo. Co-sviluppato da Square Enix e Gumi, sia la storia che il gameplay traggono ispirazione da Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, l’adattamento PSP dell’originale videogioco strategico PlayStation. I giocatori seguiranno le storie dei due principi gemelli Mont e Sterne del regno di Leonis e di Machérie di Hourne, combattendo in scenari 3D nei quali sfruttare attacchi fisici, magici, invocazioni di Esper e la sinergia tra i vari Job per sconfiggere le forze nemiche sul terreno di gioco.

Seabeard

Disponibile su Android | iOS

Sembra che Animal Crossing sia il titolo del momento: il suo ritmo rilassato e la possibilità svolgere virtualmente attività all’aria aperta stanno occupando un vuoto. Quali sono, quindi, le alternative al gioco Nintendo per smartphone e tablet? Seabeard potrebbe essere il giusto compromesso tra un gioco dallo stile cartoon e la gestione della propria vita e di un’isola nel modo che si preferisce. Navigare, pescare, combattere e cucinare sono alcune delle attività in cui potrete cimentarvi. Il gioco è in giro da almeno 5 anni, il che vuol dire che troverete già un buon numero di contenuti e aggiornamenti che ne hanno migliorato la performance. Il gioco bonus in questo particolare confronto è senza dubbio Stardew Valley, che vi abbiamo consigliato in più di un’occasione e di cui potete recuperare anche la recensione.

Another Eden The Cat Beyond Time and Space

Disponibile su Android | iOS

Scegliere un gioco di ruolo giapponese per iOS e Android non è un compito difficile: ci sono moltissimi titoli del passato e più recenti che non hanno bisogno di presentazioni: Final Fantasy, Dragon Quest, The World Ends with You, Valkyrie Profile o Chrono Trigger. Proprio quest’ultimo ci ha ispirati a prendere in considerazione Another Eden, un gioco a cui ha lavorato proprio Masato Kato che di Chrono Trigger curò la storia. Il combattimento si svolge a turni con quattro personaggi attivi e due riserve che si possono scambiare in battaglia, fornendo anche un piccolo buff a seconda del personaggio. Oltre ai capitoli storia sono presenti anche delle missioni secondarie legate ai personaggi per approfondirne le caratteristiche.

Hearthstone

Disponibile su Android | iOS

In attesa che anche Magic Arena faccia il suo debutto su mobile, Hearthstone rimane uno dei giochi di carte collezionabili più giocato e apprezzato. Hearthstone è un gioco accessibile, grazie ai tutorial e alle modalità contro l’IA chiunque può iniziare a fare pratica e migliorare fino a padroneggiare gli aspetti di gioco più avanzati. Ogni espansione introduce nuove carte e nuovi modi di giocare: il 7 aprile verrà infatti aggiunto un nuovo eroe, il Cacciatore di Demoni, e 135 nuove carte in occasione dell’espansione Ceneri delle Terre Esterne. A causa dell’emergenza Covid-19 sono stati sospesi i Fireside Gathering pubblici, ma è ancora possibile creare il proprio evento privato da una persona per aprire le buste di Ceneri delle Terre Esterne durante il weekend che va dal 3 al 6 aprile. In alternativa potrebbe interessarti anche GWENT, il gioco di carte di The Witcher.

BombSquad

Disponibile su Android | iOS

BombSquad è un gioco multiplayer fino a 8 giocatori in locale. È un titolo in stile party game perfetto se state vivendo questi giorni di isolamento con altre persone. Si deve combattere anche con il più sleale dei colpi: salta, colpisci gli avversari e lancia bombe per farti strada a suon di esplosioni. I mini-giochi sono vari e includono Cattura la bandiera, Re della collina, il Bomber-Hockey e l’Epic-Slow-Motion-Elimination. BombSquad supporta tastiere, gamepad per PC e console, o puoi persino utilizzare i dispositivi iOS e Android come gamepad wireless tramite l’app BombSquad Remote disponibile gratuitamente. Se state cercando un gioco in locale con divertimento ed esplosioni assicurate, potete valutare in alternativa l’acquisto di Worms 2: Armageddon.

I migliori giochi Premium

Minecraft

Disponibile su Android | iOS

Quando si parla di un gioco versatile con tanto potenziale che risiede nel numero e nella creatività della propria community, Minecraft è senza dubbio uno dei principali titoli che vengono in mente. Minecraft è un gioco di costruzione e di avventura. Il giocatore può esplorare mondi generati casualmente e creare ciò che gli viene in mente. La Modalità Creativa è per le sessioni di gioco più libere e con maggiori risorse, mentre la modalità sopravvivenza aggiunge azione e gestione più oculata dei materiali. Il Sandbox di Mojang e Microsoft è poi un ottimo alleato anche dell’apprendimento. Con i bambini e i ragazzi a casa può essere una buona idea unire l’utile al dilettevole e far apprendere giocando. Per le classi e gli studenti esiste proprio una versione speciale di Minecraft chiamata Education Edition con cui partecipare a lezioni di matematica, scienze, programmazione e molte altre discipline disponibile anche per iPad.

Ticket to Ride

Disponibile su Android | iOS

In queste settimane a casa, un’attività da riscoprire è quella dei giochi da tavolo. Se non disponete della versione cartacea vengono in soccorso i videogiochi. Quello dei board games è un genere fiorente nel mercato mobile con vere e proprie trasposizioni di titoli originali. Un titolo che non può mancare nelle vostre collezioni è Ticket to Ride. Per vincere bisogna guadagnare più punti degli avversari costruendo tratte di viaggio tra le città presenti sulla mappa. Più il percorso sarà lungo, maggiori saranno i punti. Completare una tratta però vi metterà sulla strada degli altri ed è qui che le cose iniziano a complicarsi, dovrete bilanciare la vostra espansione e frenare quella avversaria. Altri titoli a cui dare un’occhiata includono Carcassonne, Santorini e Pandemic.

Mini Metro

Disponibile su Android | iOS

Mini Metro è un titolo minimalista che richiede un compito all’apparenza molto semplice: progettare una rete metropolitana per una città in espansione. Le stazioni si collegano con linee colorate e vengono percorse da rettangolini dello stesso colore. Quando viene inaugurata una nuova stazione è necessario apportare delle modifiche con le risorse limitate che si hanno a disposizione. Il gioco è pensato per essere un puzzle game con elementi strategici leggero e rilassante grazie anche alle musiche di Disasterpeace – Fez e Hyper Light Drifter – che scandiscono il ritmo delle giornate. Se vi piacciono i giochi minimal, rilassanti e con un pizzico di strategia provate anche rymdkapsel.

GRID: Autosport

Disponibile su Android | iOS

Feral Interactive ha avuto l’idea di trasferire l’esperienza PC e console di GRID anche su dispositivi mobile riuscendo nell’intento piuttosto egregiamente. Il prezzo di 10,99 euro è un po’ lontano dagli standard, ma la qualità del titolo è elevata e non presenta acquisti in-app. L’esperienza migliore è ottenibile ovviamente su dispositivi dalle caratteristiche più performanti. Per controllare i circa 100 veicoli avrete a disposizione diverse soluzioni anche personalizzabili: dalle interfacce a schermo all’accelerometro passando per il supporto ai gamepad. Le modalità offerte sono davvero molte e variano a seconda della disciplina automobilistica e del tipo di evento in cui si intende gareggiare. GRID: Autosport è un titolo completo in ogni suo aspetto, ma se preferite risparmiare potete sempre ricorrere alle alternative gratuite di Asphalt 9 o Real Racing 3.

Sayonara Wild Hearts

Disponibile su iOS con Apple Arcade

Quando il cuore di una giovane donna si spezza, l’equilibrio dell’universo è in pericolo. Sayonara Wild Hearts è come una visione che mescola sapientemente musica, narrativa, estetiche d’impatto e un gameplay che non stanca. Poco più di una ventina di livelli compongono l’offerta Rhythm game di Simogo, dove ogni scenario ha una sua meccanica peculiare anche se il concetto generale ruota intorno alla raccolta di cuori da parte del personaggio principale. Al tempo stesso dovrete evitare gli ostacoli che si presenteranno col giusto tempismo. Il gioco può essere fruito con un abbonamento al servizio Apple Arcade che ha un prezzo di 4,99 euro al mese.

Book of Demons: Tablet Edition

Disponibile per iPad su iOS

Return 2 Games è un progetto nato con lo scopo di rendere omaggio ad alcuni titoli del passato reinterpretandoli in chiave moderna. Il primo di questi videogiochi, Book of Demons, vuole onorare il genere hack & slash e Diablo con un prodotto che ha una sua anima ben distinta e un tono spesso parodistico. Esteticamente Book of Demons si presenta come un libro pop-up, con personaggi che sembrano ritagliati dalla carta, mentre sul fronte del gameplay offre dei livelli meno aperti, piuttosto lineari, a cui però sopperisce con un gran numero di abilità e potenziamenti ottenibili con un attento deck-building e una combinazione di rune. L’alta rigiocabilità e la possibilità di fissare un tempo di gioco e ottenere un dungeon su misura lo rendono un titolo che vale la pena tenere in considerazione.

Oddmar

Disponibile su Android | iOS

Oddmar è un colorato platform che ricorda i più recenti giochi di Rayman sia nello stile delle ambientazioni che per il senso di progressione. Il protagonista è un vichingo, Oddmar, che durante un pisolino riceve la visita di uno spirito che gli dona l’abilità di lanciare funghi sui quali saltare. In cambio però deve salvare la foresta da tutte le creature malvagie. Il gioco è un platform 2D abbastanza classico ma non per questo meno valido soprattutto se si guarda al comparto tecnico e alla fluidità delle animazioni. L’unica pecca è che il gioco non è molto lungo, sono 24 i livelli da giocare e tre le sfide da completare per ogni livello, ma è una simpatica distrazione. Se vi piacciono i platform date un’occhiata anche a Teslagrad o a Super Cat Tales 2.

Grandi classici e titoli noti che potrebbero impegnare le vostre giornate: Castlevania Symphony of the Night Recensione | Android | iOS Pokémon Masters Recensione | Android | iOS Alto’s Odyssey Android | iOS Superbrothers: Sword & Sworcery EP Android | iOS Monument Valley 2 Android | iOS Brawl Stars Android | iOS