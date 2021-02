Migliori giochi sui Cartoni Animati | Febbraio 2021

Sei un appassionato di anime e cartoni animati e vorresti giocare con i tuoi personaggi preferiti? Fortunatamente il panorama videoludico odierno offre una vasta scelta di giochi dedicati ai cartoni, disponibili per tutte le console in commercio. Dai giochi story driven dedicati ai supereroi fino ai picchiaduro crossover con i personaggi degli anime, puoi trovare davvero di tutto, anche se il difetto maggiore di queste trasposizioni e che spesso non sono all’altezza della loro versione animata. In questa lista ti consigliamo quindi solo i migliori giochi sui cartoni animati che da appassionato dovresti recuperare, non solo colossi come Dragon Ball o Naruto ma anche tutte le altre serie animate del momento.

I migliori giochi sui Cartoni animati

Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy

Naruto e compagni stanno vivendo un periodo molto florido, non solo con il manga e la serie anime ma anche grazie ai numerosi videogiochi dedicati. Se siete appassionati del ninja del Villaggio della Foglia non potete non recuperare l’intera trilogia dei Naruto Ultimate Ninja Storm offerta ad un prezzo stracciato in un unico pack. Una serie picchiaduro con tutti i personaggi più famosi del manga (solo il terzo capitolo ne contiene 88) che parte dagli albori fino alla quarta grande guerra ninja combattuta contro i 100.000 Zetsu. Insomma se non siete mai stanchi di Naruto e non sapete da quale videogioco della serie iniziare, questo è quello che fa per voi.

» Clicca qui per acquistare Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy per Switch su Amazon

Ni No Kuni 1 e 2

Magari non si tratta di un videogioco basato su un cartone animato in senso stretto (visto che dal gioco hanno tratto il film Netflix), ma se amate i tratti dello Studio ghibli e le atmosfere magiche create dai “genitori” di Totoro, la saga di Ni No Kuni è attualmente l’unico modo per giocare a qualcosa basata sui lavori di Miyazaki. Sviluppato da Level-5 e, almeno il primo capitolo, realizzato insieme allo Studio Ghibli, Ni No Kuni è un jrpg che porta il giocatore alla scoperta di un mondo magico strettamente connesso con il nostro. Nei panni prima di un piccolo mago, nel primo capitolo, e di un regnante, nel secondo, i giocatori dovranno farsi strada di terra in terra conoscendo abitanti sempre più buffi per scoprire qual è il male che sta distruggendo il loro mondo. Se amate i combattimenti strategici con una buona dose di action e i giochi capaci di catturarvi per tantissime ore con boss segreti, armi magiche da sbloccare e luoghi da scoprire, questi sono i titoli che fanno al caso vostro.

» Clicca qui per acquistare Ni No Kuni per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Ni No Kuni 1 e 2 Pack per Ps4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Ni No Kuni per Switch su Amazon

South Park Scontri Di-retti

Dal Giappone ci spostiamo in America per proporvi uno dei migliori videogiochi sui cartoni animati più sboccati di sempre. South Park Scontri Di-retti è un action GDR divertente e scanzonato che, come potrete intuire già dal titolo, contiene tutto il meglio della saga di South Park. La storia è tutta originale e segue il precedente videogioco Il Bastone della Verità: tolti i panni da maghi e cavalieri, i protagonisti della serie tornano a vestire quelli supereroistici del cartone animato con Cartman nei panni del Procione. Le circostanze però li porteranno a dividersi in due fazioni in quella che sembra una perfetta parodia della Civil War della Marvel. Nel mondo di South Park Scontri Di-retti c’è davvero di tutto, dai combattimenti con devastanti supermosse a mini-game che portano il giocatore a defecare a ritmo nei bagni pubblici. Se amate la follia di South Park è un titolo che non può mancare nella vostra collezione.

» Clicca qui per acquistare South Park Scontri Di-retti per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare South Park Scontri Di-retti per Xbox One su Amazon

» Clicca qui per acquistare South Park Scontri Di-retti per Switch su Amazon

Dragon Ball Z: Kakarot

Uno dei capitoli più interessanti dedicati alla saga di Dragon Ball, che non solo alleggerisce il sistema di combattimento visto nei vari episodi Budokai ma li inserisce in un mondo vivo ed esplorabile ricco di oggetti da raccogliere, missioni secondarie e personaggi da sbloccare. Dragon Ball Z: Kakarot è frutto di un lavoro certosino svolto da CyberConnect2, già sviluppatori dei vari titoli dedicati a Naruto, capace di offrire un nuovo modo di affrontare l’ormai conosciutissimo franchising di Dragon Ball con storie tutte nuove e un gameplay divertente da giocare. Se avete amato i Budokai non dovete lasciarvelo scappare, se invece non li avete giocati ancora meglio perchè vi aspetta un open-world di Dragon Ball tutto da scoprire.

» Clicca qui per acquistare Dragon Ball Z: Kakarot per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Dragon Ball Z: Kakarot per Xbox One su Amazon



Altri giochi sui cartoni animati da provare

Se la nostra selezione non ti ha soddisfatto o hai già giocato tutti i titoli proposti, ti ricordiamo che ci sono tantissimi altri giochi validi e che potrebbe fare al caso tuo. Ecco una nutrita selezione di giochi sugli anime, cartoni americani, supereroi e LEGO che potete trovare su Amazon.