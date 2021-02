Migliori giochi da giocare in compagnia | Febbraio 2021

I giochi multiplayer con schermo condiviso, non sono più così diffusi come un tempo. Chi ha vissuto le scorse ere videoludiche, difficilmente potrà dimenticare le lunghe giornate passate in compagnia dei propri amici, o del partner, di fronte a uno schermo pad alla mano! Così, molte volte, la scelta ricade su quei pochi titoli disponibili in casa, che si tratti di un gioco di corse o di uno sparatutto, che supportano tale modalità. Abbiamo deciso, perciò, di venire incontro alle vostre esigenze per consigliarvi diversi giochi in grado di ridar vita a quei leggendari pomeriggi. Inoltre, con San Valentino ormai alle porte, potreste imbattervi in qualche esperienza da poter condividere con la propria metà. Analizziamo insieme i migliori giochi da giocare in compagnia!

Migliori giochi da giocare in compagnia

Super Mario

Siete dei fieri possessori di Nintendo Switch? Allora non potete che affidarvi ai giochi di Mario, in particolare New Super Mario Bros. U: Deluxe e Super Mario Party: il primo vi consentirà di vivere la classica esperienza di Mario, mentre il secondo offre ben 80 minigiochi capaci di intrattenervi per parecchie ore grazie all’alto divertimento. Unica pecca? Se siete possessori di Switch Lite dovrete dotarvi di un paio di Joy-Con per godervi questi due titoli, e inoltre, visto che Mario Party divide lo schermo, potrebbe non far per voi.

» Clicca qui per acquistare New Super Mario Bros. U Deluxe su Amazon

» Clicca qui per acquistare Super Mario Party su Amazon

» Clicca qui per acquistare un paio di Joy-Con su Amazon

Overcooked

Overcooked rappresenta un titolo perfetto da giocare con i propri amici, in famiglia o con la propria metà, grazie al suo umorismo e alle sue sfide a colpi di pentole e padelle. Potrete affrontare le sfide in solitaria o con un gruppo fino a 4 giocatori. Inoltre, su Amazon è disponibile il bundle comprendente i due titoli della saga a un prezzo eccezionale. Qualora voleste alcuni dei migliori giochi da giocare in compagnia, non potrete farveli sfuggire!

» Clicca qui per acquistare Overcooked 1 e 2 per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Overcooked 1 e 2 per Xbox su Amazon

» Clicca qui per acquistare Overcooked 1 e 2 per Nintendo Switch su Amazon

Cuphead

Tra i migliori giochi da giocare in compagnia, è impossibile non inserire Cuphead! Un titolo con una direzione artistica pazzesca, ispirata ai cartoni animati degli anni ’30. Si tratta di un run ‘n’ gun, ovvero di uno sparatutto a scorrimento laterale, che vi farà sudare sette camicie. Un gioco perfetto da giocare con un vostro amico, che potrebbe tenervi impegnati per parecchio tempo grazie all’elevato livello di sfida offerto dalla produzione dei fratelli Chad e Jared Moldenhauer di Studio MDHR.

» Clicca qui per acquistare Cuphead per Xbox su Instant Gaming

Rayman Legends

Il sempreverde Rayman Legends, quinto capitolo della saga sviluppato da Ubisoft Montpellier, è un platform in 2D che vi offrirà ben 120 livelli divisi in sette mondi, livelli musicali e altre attività divertentissime come i minigiochi. Tra questi, il più amato è ‘Kung Foot’, un minigioco calcistico appagante. Siete pronti a mettervi nei panni di Rayman, Globox e i Teensy per affrontare i temibili incubi del Poloxus? Un’esperienza imperdibile per gli amanti dei platform classici.

» Clicca qui per acquistare Rayman Legends per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Rayman Legends per Xbox su Amazon

» Clicca qui per acquistare Rayman Legends per Nintendo Switch su Amazon

Unravel Two

Unravel Two è un platform rompicapo pubblicato da EA che potrete giocare in singolo o insieme a un altro giocatore. Impersonerete due Yarny, piccoli esseri fatti di gomitolo e connessi tra loro da un unico filo, in un’avventura che vi farà riflettere sul valore dell’amicizia e in cui dovrete riportare la luce in un mondo fatto di tenebre. Il primo capitolo è sicuramente un gran gioco, ma il secondo, grazie alla modalità multiplayer, vi assicurerà un viaggio ancor più memorabile. Potrete recuperarli assieme su Amazon, sia per PS4 che per Xbox, in quanto sono disponibili in bundle!

» Clicca qui per acquistare Unravel 1 e 2 per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Unravel 1 e 2 per Xbox su Amazon

» Clicca qui per acquistare Unravel Two per Nintendo Switch su Amazon