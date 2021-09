I migliori giochi educativi da acquistare | Settembre 2021

Imparare tramite l’attività del gioco è un metodo antico e consolidato, e trova il suo riscontro anche nei giochi educativi disponibili nel mercato videoludico. Attraverso il divertimento e la fantasia, bambini, ragazzi e anche adulti riescono ad apprendere nozioni importanti o possono allenare le proprie abilità. Che siate genitori che vogliono supportare il ritorno a scuola dei propri bambini e ragazzi o che siate semplicemente persone che vogliono tenere in forma la propria mente con attività ludiche, siete finiti nel posto giusto: in questa pratica guida all’acquisto troverete i migliori giochi educativi per tutti i palati.

I videogiochi, grazie alla loro interattività, riescono a catalizzare l’attenzione dei loro utenti che diventano i protagonisti assoluti di una storia o di un’attività. In questa maniera, quei titoli che abbiano contenuti educativi riescono a fare breccia nell’apprendimento attraverso le meccaniche di gioco. I migliori giochi educativi possono insegnare la matematica, la logica o la storia, oppure possono stimolare la fantasia, possono far apprendere il senso del lavoro di squadra e della pianificazione, possono trasmettere i valori dell’amicizia e del rispetto, possono introdurre al disegno o alla programmazione, e possono addirittura insegnare a gestire le emozioni, il tempo o i risparmi. Per facilitarvi la scelta del miglior gioco educativo, in questo articolo abbiamo anche evidenziato la classificazione PEGI, ossia l’età minima consigliata dall’Europa.

I migliori giochi educativi

Animal Crossing: New Horizons

Piattaforma: Nintendo Switch

PEGI 3

Animal Crossing New Horizons è il videogioco mattatore del 2020, acquistato e giocato da tutti durante i primi duri mesi della pandemia grazie al suo potere terapeutico di portare i videogiocatori su di un’isola felice tutta da costruire, popolata da teneri animaletti antropomorfi. Certo, Animal Crossing è un gioco adatto alle famiglie e ai più piccini, ma che c’entra con i migliori giochi educativi? Al di là della sua dimensione sandbox che permette ai giocatori di dare libero sfogo alla fantasia, le meccaniche di Animal Crossing New Horizons sono strutturate in modo da costringere i giocatori a gestire risparmi e debiti, oltre che a pianificare il proprio tempo e le proprie priorità. In alcuni contesti il gioco è anche capace di trasmettere i valori dell’amicizia ma soprattutto permette ai giocatori di imparare a gestire le proprie emozioni: per esempio, che fare quando il vostro miglior amico in gioco vi confessa di voler lasciare la vostra isola per nuove avventure? Lasciarlo andare via per la sua felicità o costringerlo a restare con voi?

Minecraft

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android, iOS

PEGI 7

Minecraft ha bisogno seriamente di presentazioni? È ormai un decennio che questo titolo è giocatissimo da grandi e piccini. Quando si parla di sandbox e di giochi educativi che stimolano la fantasia, non si può far a meno di pensare a Minecraft, un titolo che unisce la libertà dei mattoncini LEGO a un mondo immaginario fatto di lande sterminate, sotterranei infiniti, mostri, villaggi e magia. Minecraft sviluppa la creatività dei suoi giocatori, e in fasi più avanzate permette anche di allenare per bene la logica: per creare certi macchinari c’è bisogno di fare collegamenti logici con dei circuiti “elettrici“. In ultimo, ma non per importanza, giocato con amici può sviluppare notevolmente il senso del lavoro di squadra: cosa c’è di meglio del creare un edificio mastodontico insieme, per esempio?

Dreams

Piattaforma: PS4

PEGI 12

Un altro sandbox che stimola molto la fantasia è sicuramente Dreams, un videogioco esclusivo di PlayStation che consiste nel creare giochi ed esperienze ludiche da condividere con le altre persone. Le possibilità creative di Dreams sono davvero vaste, per questo lo annoveriamo tra i giochi educativi: i giocatori possono creare personaggi o interi ambienti manipolando oggetti a proprio piacimento. Attraverso la creatività e la logica, con Dreams si possono dare vita a creazioni da sogno. Questo titolo sandbox è indicato per un pubblico leggermente più avanzato di età di Minecraft dato che richiede una buona logica e una certa dose di tecnica.

Humankind

Piattaforma: PC, Stadia

PEGI 12

Passiamo a uno dei giochi educativi più impegnativi sul piano mentale. Se voi o i vostri ragazzi siete appassionati di storia, non potete farvi mancare il nuovo Humankind, videogioco strategico a turni che ripercorre la storia dell’umanità e lo sviluppo delle civiltà. Nozioni di storia, di geografia e di geopolitica sono scoperte dal giocatore di turno in turno o navigando nell’enciclopedia di gioco, e talvolta sono raccontati da un’affabile voce con intenti ironici. Attenzione perché il videogioco al momento non è disponibile in italiano, quindi se lo state acquistando per i vostri ragazzi assicuratevi che abbiano buoni voti in inglese a scuola! Al di là del mero interesse di erudizione, Humankind è un videogioco di strategia a turni, il che significa un forte accento su un pensiero stratificato e sulla pianificazione. Non mancano fasi di gestione delle proprie risorse, nonché dilemmi morali da risolvere.

Overcooked! All You Can Eat

Piattaforma: PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch

PEGI 3

Divertirsi è il miglior modo di imparare, soprattutto quando si tratta di elementi basilari come il lavoro di squadra. Il gioiellino indie Overcooked! All You Can Eat di Team17 è esattamente quello che ci vuole per divertirsi in famiglia imparando a cooperare: i giocatori gestiscono una caotica cucina dove arrivano assurde comande, un insensato party game ricco di risate. Per questo tipo di gioco è consigliabile giocare in compagnia. L’edizione All You Can Eat include Overcooked! e Overcooked! 2 insieme a contenuti di gioco esclusivi. Oltre a enfatizzare la cooperazione, i giochi di questa serie insegnano a gestire il tempo e le proprie priorità.

Brain Training del Dr. Kawashima

Piattaforma: Nintendo Switch

PEGI 3

Se preferite i metodi tradizionali di apprendimento, il miglior modo di allenare la mente tramite giochi educativi è sicuramente Brain Training del Dr. Kawashima, una fortunata serie nata sul Nintendo DS e che nel tempo ha consolidato la sua fama. Il gioco è un costante quiz di quesiti logici, matematici e mnemonici che tengono allenata la mente con costanza. Il gioco tiene traccia dei vostri risultati, mostrandovi come nel tempo, con la giusta dose di esercizi, riuscirete ad avere una mente sempre più allenata e sempre più agile. Brain Training è indicato per tutte le età, ma noterete i suoi effetti in maniera netta soprattutto con i più giovani e i più anziani.

Nintendo LABO

Piattaforma: Nintendo Switch

PEGI 3, 7 o 12 a seconda dei kit

Se invece preferite che nell’apprendimento dei giochi educativi siano previsti anche supporti fisici, non potrete fare a meno di Nintendo LABO, un videogioco che si sviluppa sulla Realtà Aumentata con dei supporti di cartone in grado di stimolare la fantasia e la creatività dei suoi giocatori nei modi più impensabili. Apprendendo le basi della programmazione e applicandole a oggetti fisici, i giocatori di Nintendo LABO si divertiranno imparando i fondamenti logici dello sviluppo dei videogiochi e applicandoli su proprie effettive creazioni manuali. Attenzione ai tanti kit messi a disposizione da Nintendo, c’è davvero da perdersi! C’è perfino un kit per il VR.

Laboratorio di Videogiochi

Piattaforma: Nintendo Switch

PEGI 7

Rimanendo ancora in campo Nintendo, per imparare davvero a sviluppare videogiochi potreste fare affidamento a uno dei giochi educativi più originali di questa guida: Laboratorio di Videogiochi, un ambiente guidato per iniziare a comprendere come funziona la programmazione orientata agli oggetti e il visual scripting, con un po’ di matematica e logica, elementi essenziali per imparare a progettare videogiochi. L’ambiente gioioso e colorato creato da Nintendo con questo titolo permette un facile apprendimento guidato da veri e propri puzzle game passando per tutti i momenti necessari dello sviluppo, dall’ideazione alla progettazione vera e propria fino al bug-fixing. Il gioco permette ovviamente anche di esprimere al meglio la propria creatività dopo aver insegnato le fondamenta, e i risultati sono condivisibili e giocabili con altre persone.

