I migliori giochi multiplayer per accorciare le distanze

In un periodo delicato come quello che stiamo affrontando, rimanere a casa diventa la migliore forma di senso civico da esercitare. I videogiochi multigiocatore possono venire in aiuto per rendere meno alienante questo difficile momento che interessa tutti e che richiede da parte di tutti il massimo impegno. Per chi vive da solo, passare troppo tempo rinchiuso tra le 4 mura di casa può diventare un peso, per questo un amico dall’altra parte della cuffia può essere un’ancora. I giochi multiplayer da fare in squadra, con amici o unendosi ad altri, stimolano la collaborazione, il dialogo e possono rivelarsi un ottimo passatempo in grado di alleggerire la mente. Abbiamo selezionato quelli che secondo noi sono una valida scelta per giocare insieme, cercando di offrirvi un po’ di varietà di genere, e vi incoraggiamo a condividere anche i vostri preferiti nei commenti.

Roblox

Roblox, come sostiene il sito ufficiale, è una piattaforma globale che unisce le persone attraverso il gioco. Si tratta di un universo virtuale nel quale poter giocare e creare insieme ai milioni di giocatori che ne popolano la community online. I giochi possono essere creati con l’ausilio di Roblox Studio, un tool gratuito che permette al tempo stesso di apprendere la programmazione orientata agli oggetti di Lua.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il supporto cross-platform, che significa che si può giocare con gli amici alle oltre 50 milioni di creazioni realizzate dai giocatori di Roblox, sia tramite PC che dispositivi mobili iOS e Android, Xbox One o con visori VR . In alternativa, un titolo sicuramente più conosciuto è Minecraft. Anche se Roblox è in giro dal 2005, l’originale titolo Mojang ha saputo meglio imporsi sul mercato ma entrambi rappresentano un ottimo modo per trascorrere ore di gioco.

Call of Duty multiplayer

Call of Duty, da ormai più di 10 anni a questa parte, ha sempre puntato molto sulla sua componente multiplayer. La cosa positiva è che trovate lobby piene di giocatori anche per le uscite meno recenti, ma avete davvero l’imbarazzo della scelta anche sul fronte dei titoli gratuiti. Se volete essere al passo con i tempi non possiamo far altro che consigliarvi di giocare Modern Warfare, radunare i vostri amici e gettarvi nella mischia sia in modalità competitiva contro altri giocatori sia in modalità coop con scenari creati appositamente per mettervi di fronte a ondate di nemici artificiali.

Se i battle royale sono la vostra passione, potete scaricare gratuitamente Warzone. Si tratta della versione BR di Infinity Ward a 150 giocatori che introduce alcune significative meccaniche e rende gli scontri più dinamici come la serie insegna. Al suo interno trovate anche la modalità Malloppo, una versione più rilassata ma non per questo meno tattica. Se invece volete provare l’esperienza di Call of Duty ma in formato condensato, Call of Duty Mobile è ciò che fa al caso vostro. Trovate la modalità battle royale e il multigiocatore 5 vs 5 tra alcune delle mappe più iconiche della serie. Se vi piacciono i giochi competitivi in prima persona, date anche uno sguardo a Hunt: Showdown.

Potete leggere le nostre recensioni per farvi un’idea più approfondita:

Call of Duty Modern Warfare

Call of Duty Mobile

Call of Duty Warzone

Rocket League

Rocket League è ormai diventato un classico per le serate multigiocatore. Lanciato nel 2015 come sequel riveduto e corretto di Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars, ha conquistato tantissimi giocatori grazie alla sua formula che unisce il gioco del calcio alle guida di piccoli bolidi. Le regole sono semplici: segnare più goal della squadra avversaria.

Si tratta di un titolo divertente, coinvolgente e facile da iniziare, ma che nasconde anche un livello di profondità maggiore per chi adora perfezionarsi e competere ad alti livelli. Non c’è davvero nulla di così unico come Rocket League e grazie a un supporto costante si mantiene sempre vario e ricco di attività che non annoiano.

Puoi acquistare Rocket League per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Rainbow Six Siege

Se i giochi tattici sono il vostro pane quotidiano, non si può non tenere in considerazione il titolo di Ubisoft. Se è la prima volta che vi avvicinate al genere, Rainbow Six può sembrare un po’intimidatorio all’inizio, ma se avete qualche amico fidato che può guidarvi nelle fasi di attacco e difesa e nella scoperta dei tanti operatori disponibili, allora avete trovato un gioco che saprà impegnarvi e stimolarvi al lavoro di squadra.

Rainbow Six Siege continua a espandersi periodicamente grazie al continuo supporto da parte del team di sviluppo. Recentemente ha preso il via l’anno 5, che porta in dote i due operatori Iana e Oryx, una sostanziale revisione dell’hub di gioco, della mappa Oregon e un più generale bilanciamento degli operatori. Per la prima volta Siege si aggiorna anche con una playlist più arcade che vede la modalità a tempo limitata Golden Gun di cui potete leggere i dettagli nella nostra news. Se preferite i combattimenti all’arma bianca, Ubisoft continua a supportare anche For Honor.

Potete acquistare Rainbow Six Siege su PC, PS4 e Xbox One. Se invece vi piacciono i giochi di squadra ma preferite contesti più fantasy ed eroi dalle abilità più marcate, potete provare Overwatch.

Dreams

So che state pensando che Dreams non è un titolo multiplayer, ma essere parte di una comunità spesso trascende il gioco stesso e le sue modalità. I giocatori di MMO sanno benissimo di cosa parliamo. A volte, come nel caso di Dreams, essere una community è ciò che dà sostanza a tutto ciò che si può giocare e immaginare. “Gioca, crea, condividi” è un motto che Media Molecule ha saputo fare suo, fornendo però ai giocatori di ogni parte del mondo gli strumenti per dare vita a esperienze che incontrano l’unico limite nella fantasia.

Dreams è una scatola contenente l’immaginazione del mondo, la diversità di culture e la ricchezza di creazioni originali caricate da altri giocatori. Potete sfogliare la categoria dei giochi multiplayer sul sito indreams.me e trarre anche ispirazione per i vostri progetti che non si limitano ai giochi ma includono anche arte, film, musica o molto altro. Talvolta serve un po’ di leggerezza e di positività, potete essere voi stessi a diffonderla con le vostre idee.

Potete leggere la nostra recensione e acquistare Dreams in esclusiva per PS4.

Mario Kart

Mario Kart 8 Deluxe è la versione Switch del titolo del 2014 uscito su Wii U a cui si aggiunge una più ricca modalità Battaglia con tanti giochi. Mario Kart è da sempre tra i più divertenti passatempi da svolgere con gli amici, sia che siano alle prime armi che più navigati. Il gioco offre infatti 5 diverse classi di velocità e la guida assistita per chi non ha mai giocato prima con Mario e compagni.

Se non disponete di una console Nintendo Switch, potete scaricare gratuitamente Mario Kart Tour da App Store e Google Play Store. Grazie all’aggiunta della modalità multigiocatore potete sfidare fino a 7 giocatori, sia vostri amici che giocatori provenienti da ogni luogo del mondo. Per giocare è necessario creare o collegare un account Nintendo.

Potete leggere la nostra recensione per sapere tutti i dettagli sul gioco mobile o acquistare Mario Kart 8 Deluxe in esclusiva per Nintendo Switch.

Digital Combat Simulator World

Avremmo potuto fare questa lista inserendo tutti i principali battle royale gratuiti come Fortnite e Apex Legends, o i vari cloni di Clash Royale per smartphone, però volevamo anche cogliere quest’occasione per mostrare che giocare insieme agli amici può avere declinazioni molto diverse tra loro. Non so quanti appassionati di volo e simulatori ci siano là fuori nel mondo, ma un modo per esplorare l’esterno stando a casa è dato proprio da questi giochi.

Volare in formazione insieme alla propria squadra mentre si sorvolano oceani e si vedono le opere dell’uomo farsi sempre più piccole è un’esperienza unica. DCS World è però soprattutto un gioco gratuito – con possibilità di espandere l’esperienza a pagamento – di simulazione di combattimenti aerei, pertanto c’è anche tutto l’aspetto di comunicazione strategica da gestire con i propri compagni. Avere un team con cui giocare vi farà sentire parte di una famiglia. Se preferite una simulazione militare più incentrata sulla fanteria vi consigliamo di giocare Arma 3.

