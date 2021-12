Giochi per Nintendo Switch | I migliori da regalare a Natale

Sembra quasi strano a dirlo, ma siamo quasi a Natale. Il periodo più felice dell’anno è infatti oramai dietro l’angolo ed è già giunta l’ora di pensare a che regali fare ai propri familiari e ai propri amici. Se il destinatario del dono che state cercando è un amante dei videogiochi, molto probabilmente sarà anche un possessore di Nintendo Switch, con la piccola ibrida della casa nipponica che negli ultimi anni è entrata in un numero sempre maggiore di case. Se è proprio questo il caso, allora potreste pensare di acquistare come presente natalizio proprio un videogame per tale piattaforma di gioco. Ma quali sono i migliori giochi per Nintendo Switch da regalare a Natale?

La risposta non è ovviamente né facile né tantomeno univoca, essendo una domanda in cui entra in gioco soprattutto il gusto della persona, ma che può fortunatamente essere indirizzata su determinati binari. Comprendere la tipologia di gioco preferita dall’utente con delle semplici domande (come ad esempio: ama il calcio? É un fan di Super Mario? Adora le ambientazioni fantasy?) può infatti aiutare a indirizzare la scelta, così come l’orientarsi sui giochi di maggiore qualità per Nintendo Switch, ossia delle opere così ben fatte e celebri che è difficile siano in grado di scontentare qualche videogiocatore. Due limpidi esempi di quest’ultima categoria sono per esempio Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Prima di gettarci in quella che è la lista dei migliori giochi per Nintendo Switch da regalare a Natale (sì, abbiamo incluso anche i richiestissimi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente) perchè non dare un’occhiata anche a quelli che sono i migliori accessori per Nintendo Switch e i migliori videogiochi di Zelda e fare così un regalo ancor più completo e accattivante?

I migliori giochi per Nintendo Switch da regalare a Natale

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente

Non potevamo che iniziare questa lista dei migliori giochi per Nintendo Switch da regalare a Natale se non con i recentissimi ma già giocatissimi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. Da oltre vent’anni a questa parte i simpatici mostriciattoli sono infatti una piacevole costante dell’infanzia di diverse generazioni, tutte cresciute con Pickachu e compagni. Rallegrare il Natale di qualche ragazzo, ma anche di qualche adulto, con Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente è quindi un’ottima idea, con l’esclusiva Nintendo che è capace di regalare tante ore di divertimento unite a un pizzico di nostalgia. Perché, si sa, i Pokémon son pur sempre i Pokémon.

» Vedi offerta su Pokémon Diamante Lucente

» Vedi offerta su Pokémon Perla Splendente

Super Mario Odyssey

Quando si pensa ai videogiochi non si può certo non pensare anche a Super Mario ed ecco infatti che in questa lista dei migliori giochi per Nintendo Switch da regalare a Natale abbiamo inserito anche l’ultimo episodio principale della celebre saga. Super Mario Odyssey, oltre ad avere come protagonista l’iconico personaggio, è anche un signor gioco, in grado di offrire tante ore di divertimento, una miriade di incredibili location da esplorare e, perchè no, anche qualche sfida non troppo semplice da portare a compimento. Se amate i platform, o comunque i giochi di grande qualità, Super Mario Odyssey è insomma un’ottima scelta per fare o farsi un gran regalo di Natale.

» Vedi offerta su Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Molti negli anni sono arrivati addirittura a definirlo il miglior gioco di tutti i tempi. Lungi da noi farci giudici e giuria di una così altisonante dichiarazione, ma su una cosa siamo certi: The Legend of Zelda Breath of the Wild è un gioco magnifico, una delle poche opere a meritare senza ombra di dubbio alcuno il titolo di capolavoro. Immenso, divertente, incredibilmente affascinante e oltremodo curato: se avete una console Nintendo Switch e non lo avete ancora fatto non potete fare a meno di mettere le mani sopra Breath of The Wild e regalarvi o regalare così per questo Natale una vera e propria killer app. Siete pronti ad esplorare il magnifico mondo di Hryule e vivere un’avventura senza pari?

» Vedi offerta su The Legend of Zelda Breath of the Wild

Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons è sicuramente uno dei giochi per Nintendo Switch più chiacchierati degli ultimi anni. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “Animal Crossing New Horizons è un’ode a un gameplay rilassato. Il nuovo capitolo della celebre serie di Life Simulator, difatti, mostra un’evoluzione naturale delle ottime meccaniche di gioco offerte dai suoi predecessori andando a limare e a migliorare una serie di aspetti che iniziavano a sentire il peso degli anni.” Qualcosa di altissimo livello, insomma, adatto come regalo di Natale sia per i più giovani che per chi ha già qualche anno sulle spalle ma continua ad adorare questo magico mondo. Ah, lo sapevate che Animal Crossing New Horizons si è anche appena espanso con il DLC Happy Home Paradise?

» Vedi offerta su Animal Crossing New Horizons

» Vedi offerta su Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise DLC

Minecraft

Non poteva ovviamente mancare in questa lista dei migliori giochi per Nintendo Switch da regalare a Natale sua maestà Minecraft, ossia quello che è il videogame più venduto di tutti i tempi. Dal 2009 a oggi l’opera di Mojang passata poi a Microsoft ha infatti riempito i pomeriggi di innumerevoli giocatori, intenti a costruire, blocchetto dopo blocchetto, meravigliose costruzioni e ingegnosi meccanismi. Minecraft è insomma un vero e proprio evergreen che non ha nessuna intenzione a passare di moda e continua ad ammaliare sempre più persone grazie a un gameplay semplice da imparare ma oltremodo profondo, grazie al quale è possibile dar libero sfogo alla propria fantasia.

» Vedi offerta su Minecraft

FIFA 22 Legacy Edition

Quale miglior regalo di Natale per un amante del gioco del calcio se non l’ultimo episodio della serie di videogiochi dedicata alla disciplina più apprezzata e diffusa sul pianeta? Stiamo ovviamente parlando di FIFA 22, con la serie di Electronic Arts che anche quest’anno è sbarcata su Nintendo Switch in una versione che poco nulla innova rispetto alla precedente sul piano tecnico e del gameplay, ma che va ad aggiornare rose e giocatori regalando così la più bella esperienza disponibile per chi vuole farsi una partita a calcio anche sulla piccola ibrida di casa Nintendo.

» Vedi offerta su FIFA 22 Legacy Edition