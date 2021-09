Green screen per streaming | I migliori di Settembre 2021

Ormai effettuare streaming o editare video, anche elaborati, non è più un qualcosa di riservato a un elite o a una stretta schiera di persone dotate di numerosa e costosa apparecchiatura. Al giorno d’oggi intraprendere una carriera da streamer o youtuber è infatti fortunatamente diventata una sfida a portata di tutti. Nel caso volessimo cimentarci nel modificare lo sfondo del nostro video streaming è però consigliato dotarsi di un green screen, ossia di un telo verde che rende estremamente più facile questa tipologia di operazioni, oltre che aprire la strada a infinite possibilità in ambito video. Proprio per questo motivo, e considerando di come si tratti di un acquisto non certo proibitivo a livello economico, è quindi essenziale per uno streamer, o per chiunque voglia immergersi in questo mondo, di dotarsi di uno tra i migliori green screen sul mercato.

Prima di addentrarci nell’elenco di quelli che sono i migliori green screen acquistabili al giorno d’oggi, qualsiasi siano le vostre esigenze, vi siete però assicurati di essere dotati della migliore sedia da gaming e di una postazione da gaming coi controfiocchi?

I migliori green screen per streaming

Neewer Green Screen con telaio

Siete alla ricerca di un signor green screen con cui affrontare anche la più complessa delle dirette streaming? A fare al caso vostro è allora il bellissimo green screen della Neewer, dalle dimensioni di 148×10,5×11,5cm. Un prodotto dotato di telaio pneumatico per essere montato in pochi secondi, di una comoda custodia rigida in alluminio e contraddistinto da un materiale resistente alle pieghe. Il green screen Neewer è insomma perfetto tanto per il professionista che per il neofita e saprà rivelarsi un ottimo alleato per ogni singola ripresa.

» Clicca qui per acquistare Neewer Green Screen con telaio



Elgato Green Screen con telaio

Quando si parla dei migliori green screen presenti sul mercato è impossibile non includere anche l’Elgato Green Screen, ossia quello che è forse il prodotto più noto e celebre sulla piazza. Grazie a uno schermo di alta qualità antipiega, un design occultabile con tanto di robusta custodia in alluminio e un setup ultra rapido grazie al telaio pneumatico a X, l’Elgato Green Screen è infatti un signor prodotto, usato abitualmente anche dai più importanti streamer e youtuber. Versatile, di qualità e affidabile: che volere di più?

» Clicca qui per acquistare Elgato Green Screen con telaio



Neewer Green Screen

Se siete già dotati dei sostegni su cui poggiare il green screen o semplicemente non ne necessitate, a venire in vostro soccorso è nuovamente Neewer, che propone un bellissimo ed economico green screen al 100% in puro cotone a un prezzo a dir poco risicato. Dalle dimensioni di 1,8×2,8 metri questo green screen è infatti perfetto per tutti coloro che devono sostituire il proprio green screen o vogliono spendere il meno possibile.

» Clicca qui per acquistare Neewer Green Screen

ESDDI Green Screen con kit di illuminazione

Come sapranno gli utenti più navigati, dotarsi solo di uno tra i migliori green screen sul mercato non è assolutamente sufficiente per realizzare video e foto di livello. Per ottenere il massimo è infatti quasi obbligatorio, oltre a un software adeguato, avere anche tutta una serie di accessori, come ad esempio delle luci e dei faretti. Se siete alla ricerca di un kit completo, con cui partire già al massimo, ESSDI propone un ghiotto kit con tre sfondi, due softbox e due paralumi: tutto quello che vi serve, insomma, per sfruttare totalmente il green screen e far fare un salto di qualità notevole alle vostre dirette streaming. Il tutto, per di più, a un prezzo più che abbordabile.

» Clicca qui per acquistare ESDDI Green Screen con kit di illuminazione



Come scegliere i migliori green screen per streaming

Scegliere un green screen non è certo un’impresa complessa come per altri prodotti, ma è comunque necessario prendere ben più di un accorgimento onde evitare di trovarsi sprovvisti di qualche caratteristica essenziale.

Dimensioni

Il primo aspetto da tenere in considerazione nella scelta di uno tra i migliori green screen sul mercato è, pare banale a dirlo, quello relativo alle dimensioni. Tali teli sono infatti spesso a livello spaziale particolarmente generosi ed è quindi decisamente consigliato assicurarsi di avere lo spazio per utilizzarli prima di imbarcarsi in un acquisto.

Supporto

Il green screen, come facilmente immaginabile, deve essere la maggior parte delle volte tenuto in verticale ed è quindi necessario assicurarsi di avere i giusti sostegni per mantenerlo in tale posizione. Alcuni prodotti sono già autosufficienti a riguardo, in quanto dotati di telaio o di pinzette, mentre altri sono venduti sprovvisti di tali caratteristiche. Se avete già qualcosa per mantenere il green screen in verticale è quindi possibile risparmiare qualcosa e comprare semplicemente il telo.

Qualità

Per molti sarà decisamente scontato, ma è sempre cosa buona e giusta assicurarsi della buona qualità di un telo verde prima di comprarlo. Sparare nel mucchio non è infatti spesso e volentieri sufficiente per trovare uno tra i migliori green screen sul mercato ed è infatti necessario considerare il materiale, la presenza di qualche tecnologia anti-piega e altre caratteristiche simili.