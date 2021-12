Microfoni per streaming | I migliori di Natale

Il magico Natale sta per arrivare, e quale miglior periodo se non questo per acquistare un buon microfono da streaming approfittando delle offerte che popoleranno i principali store durante il mese di dicembre? Nessuno! Gli sconti saranno infatti tantissimi, e noi abbiamo deciso di selezionare per voi quelli che sono i prodotti migliori e quelli che, con molte probabilità, subiranno una riduzione del prezzo.

Entrando nel vivo, che siate soliti creare dei contenuti per il vostro canale YouTube o per Twitch, un microfono è sostanzialmente indispensabile, ancor più prioritario della qualità video. Banalmente, se una risoluzione più bassa potrebbe essere tollerata da molti utenti, una voce non cristallina e chiara, assolutamente no. A tal proposito, a seconda delle vostre necessità, i prodotti presi in esame in questo articolo riguardano vari scenari di utilizzo e si rivolgono anche agli utenti che desiderosi di risparmiare qualcosina pur non rinunciando del tutto alla qualità.

Per fare alcuni esempi, per dei Talk Show con dei set ben pensati e con ospiti dal vivo (oppure anche per girare, banalmente, dei video all’aperto), un microfono lavaier è l’ideale: si attacca con facilità al vestiario e vi consente di muovervi nel corso del video o della diretta; al contrario, un microfono da tavolo o da attaccare ad un’asta è molto più utile durante sessioni di gameplay. Ciò detto, cominciamo con le nostre proposte!

Microfono Shure SM7B Vocal

Apriamo questa lista con il microfono Shure SM7B Vocal, un dispositivo pensato per diversi scenari di utilizzo. È infatti adatto alle registrazioni in studio, in casa, per i podcast e gli streaming sulle migliori piattaforme quali Twitch o YouTube. Tutto ciò è dovuto ad un’ampia risposta in frequenza, che è in grado di offrire una riproduzione della voce precisa e cristallina. Inoltre, è uno dei microfoni più utilizzati dagli streamer, approvato dai più importanti podcasting-studios di tutto il mondo. Equipaggiato con un filtro anti-pop già presente in confezione, consente infatti di eliminare immediatamente i rumori indesiderati.

Dovreste saperlo: una buona diretta in streaming che si rispetti comincia proprio dal microfono e dalla propria voce, ancor prima della qualità video. Puntare su microfoni altamente compatibili con un numero smisurato di software, poi, è l’ideale. Considerata la natura plug and play di questo dispositivo, non avrete alcun problema ad associarlo al vostro pc e ai software; sarete immediatamente pronti a registrare la vostra voce!

» VEDI OFFERTA Microfono Shure SM7B Vocal

Microfono TONOR USB

Tra i microfoni più popolari ed economici. Tonor USB arriva equipaggiato con tutto il necessario per cominciare a produrre contenuti video e live streaming: all’interno della confezione trovate infatti un filtro anti-pop e un supporto ad asta che vi consente di agganciare il microfono alla scrivania e di utilizzarlo nel modo migliore.

Riguardo alla compatibilità, anche in questo caso ci troviamo davanti ad un microfono che non richiede alcun software aggiuntivo per funzionare ed è utilizzabile su praticamente ogni dispositivo, Mac o Windows, e persino con PlayStation 4 e Xbox One. Ad accompagnare un design intuitivo e molto pulito, inoltre, troviamo un utilizzo plug and play straordinario; non dovrete fare altro che collegare il microfono ad una delle tante porte USB presenti nel vostro PC!

» VEDI OFFERTA Microfono Tonor USB

Microfono Razer Seiren X

Razer Seiren X è famoso per le sue qualità sonore, ma lo è anche per le sue dimensioni estremamente ridotte. Nonostante la superba resa della voce, infatti, rimane un microfono molto compatto e caratterizzato da un design di alto livello. Inoltre, è un device supercardioide, vale a dire che la voce verrà registrata rimuovendo i rumori indesiderati sullo sfondo, consentendo all’utente di ottenere un risultato finale molto soddisfacente.

Se siete soliti andare in live sulle principali piattaforme di streaming quali YouTube e Twitch, e soprattutto vi lasciate prendere un po’ troppo dalle emozioni al punto da tirare qualche colpetto sulla scrivania, sarete felici di sapere che questo microfono, tra le tante cose, è anche resistente agli urti!

» VEDI OFFERTA Microfono Razer Seiren X

Microfono Blue Yeti

Il microfono Blue Yeti è caratterizzato da un design semplice ma accattivante, lavorato con cura e soprattutto costruito con ottimi materiali i quali restituiscono un feeling resistente. Sulla parte frontale, oltre al logo ben in vista, abbiamo due pulsanti: il primo vi consente di mutare la vostra voce (azione utilissima; non sia mai vi venga una crisi allergica improvvisa), mentre il secondo è in realtà una piccola manopola attraverso la quale regolare il volume. Ai lati abbiamo invece sottili manovelle posizionate appositamente per fissare il microfono ed evitare possibili oscillazioni, e sul retro troviamo altre due opzioni: una per la regolazione del gain e un’altra per lo switch delle varie modalità di cattura audio.

Chiudiamo infine spendendo qualche carattere in merito alla connettività. Per collegare il microfono al vostro computer dovrete semplicemente disporre di una porta USB non occupata, fatto ciò verranno automaticamente installati i driver e sarà pronto per l’utilizzo. C’è persino un ingresso jack per le cuffie, utilissimo per ascoltare la vostra voce, così da procedere con cura con le regolazioni. Qualità e massimo comfort!

» VEDI OFFERTA Microfono Blue Yeti

Microfono Gyvazla Lavaier

Se amate realizzare dei video in movimento piuttosto che farli seduti nella vostra cameretta, allora avete bisogno di un microfono molto differente dal comune Yeti. Consigliato è l’acquisto di un prodotto piccolo e da agganciare al proprio vestiario. È il caso di suggerirvi questo device Lavaier, utilissimo da portare in giro e pensato principalmente per essere utilizzato con smartphone e reflex. Poco da ridere sul design, costruito con ottimi materiali e già dotato di filtro anti-pop; è resistente persino all’acqua. Un acquisto praticamente perfetto per chi ama filmarsi in viaggio e in movimento.

Nulla vi vieta di utilizzarlo anche per le classiche registrazioni in casa o per le live su Twitch e YouTube. Pur essendo pensato per la realizzazione di video in movimento, ben si sposa con il resto delle attività che potreste voler svolgere.

» VEDI OFFERTA Microfono Gyvazla Lavaier