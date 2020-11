Migliori monitor 4K per PS5 e Xbox Series X|S | Novembre 2020

Con Xbox Series X|S che sono finalmente giunte nelle case dei videogicoatori solo qualche giorno fa, possiamo dare ufficialmente il via alla nuova generazione videoludica di console. Per quanto riguarda PlayStation 5, noi europei dobbiamo aspettare ancora qualche giorno dato che la console Sony non uscirà prima del prossimo 19 novembre. Nel frattempo però, possiamo già cominciare a ragionare su quale monitor 4K fare affidamento per affrontare al meglio la next gen. Anche se la risoluzione 4K non è ancora diffusa in modo del tutto capillare tra i videogiocatori, il mercato di oggi ci mette davanti a un’ampia scelta di monitor a tale risoluzione.

I migliori monitor 4K per PS5 e Xbox Series X|S

Prima di inziare a stilare la lista dei migliori monitor 4K per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, va fatta una premessa necessaria. Ogni monitor infatti, ha le proprie caratteristiche che vanno a differenziarsi tra varie marche e modelli. Le dimensioni per esempio, sono una delle prime cose da tenere conto quando si va a scegliere un nuovo monitor da acquistare. Il tutto va deciso secondo le vostre esigenze, ma è bene tenere conto che anche con pochi pollici di differenza c’è un aumento dello schermo di una significante percentuale.

Uno degli aspetti che passa più in secondo piano invece è la compatibilità con il FreeSync e il G-Sync. Parliamo di due funzioni che propongono un aggiornamento dinamico nella frequenza, andando così ad eliminare alcuni effetti non proprio belli da vedere sulle immagini: come per esempio delle immagini mosse e mal allineare. Infine c’è da parlare anche dell’HDR, la tecnologia che permette ai monitor di visualizzare i colori in un modo più realistico, donando alle immagini una brillantezza maggiore e toni sui bianchi e i neri più luminosi e profondi.

Monitor 4K Samsung da 28 e 32 pollici

Cominciamo questa lista dedicate ai migliori monitor 4K da affiancare a PlayStation 5 e Xbox Series X|S con due scelte targate Samsung. Il primo modello è un monitor da 28 pollici che presenta il supporto alla tecnologia FreeSync. Un prodotto più che ottimo, pensato soprattutto per le sessioni di gaming, questo monitor propone un’esperienza di gioco fluida con un tempo di risposta di 1 ms, 60 Hz. Ad un prezzo di poco inferiore troviamo anche un 32 pollici Samsung curvo che offre un ottimo comfort visivo e un’ampia gamma di colori. A differenza del modello precedente, questo 32 pollici Samsung presenta solo una porta HDMI, in confronto alle 2 del 28 pollici.

>> Clicca qui per acquistare Samsung U28E570D da 28 pollici

>> Clicca qui per acquistare Samsung U32R592 da 32 pollici

ASUS VP28UQG

Torniamo sui 28 pollici con un monitor della ASUS. Questo prodotto offre delle immagini in risoluzione 3840 x 2160 ed una densità di pixel di 157 PP. Grazie a ciò potrete otetenre dalle vostre esperienze ludiche una nitidezza visiva ottimale. Con il suo display progettato appositamente per dare il massimo nelle sessioni di gaming, vi troverete davanti a immagini più dettagliate durante le fasi gioco, ma anche la riproduzione di film o altri contenuti multimediale ne gioverà grazie allo spazio proposto da questo schermo. Con un prezzo non eccessivamente alto, potete portarvi a casa un monitor già più che adatto alla next gen Sony e Microsoft.

>> Clicca qui per acquistare ASUS VP28UQG

BenQ EL2870U Monitor Gaming LED

Se non volete alzare troppo il vostro budget, questo monitor 4K BENQ risulta essere un’altra ottima scelta. Disponibile in 4 versioni da: 27, 28, 32 e 35 pollici Ultra Wide, questo monitor presenta tutta una serie di funzionalità immancabili per godere al meglio delle esperienze next gen. Oltre alla presenza della tecnologia HDR, questo monitor supporta anche la tecnologia Brightness Intelligence Plus, ovvero permette la possibilità di regolare dinamicamente la luminosità e la temperatura dei colori in funzione ai contenuti che sono presenti sul display e delle luci ambientali. Infine, pieno supporto anche a AMD FreeSync per un ottimizzazione maggiore sui fotogrammi delle sessioni videoludiche di ogni genere.

>> Clicca qui per Acquistare BenQ EL2870U Monitor Gaming LED 27 pollici

>> Clicca qui per Acquistare BenQ EL2870U Monitor Gaming LED 28 pollici

>> Clicca qui per Acquistare BenQ EL2870U Monitor Gaming LED 32 pollici

>> Clicca qui per Acquistare BenQ EL2870U Monitor Gaming LED 35 pollici

LG 32UN650 Monitor UltraHD 4K

Se non volete badare a spese e pretendete il meglio dalla prossima generazione di console, allora questa line di monitor 4K della LG è il perfetto punto di arrivo che stavate cercando. Disponibile in due versioni da: 27 e 32, questo monitor in 4K supporta sia l’HDR che 1.07 miliardi di colori, per un’infinità varietà di immagini dalla nitidezza spettacolare. Il pannello IPS inoltre, è capace di dare ai giocatori una visione ottimale da qualsiasi angolazione lo si guardi. Una delle scelte migliori per entrare nella next gen sia in accoppiata con PlayStation 5 che con Xbox Series X|S.

>> Clicca qui per acquistare LG 32UN650 UltraHD 4K 27 pollici

>> Clicca qui per acquistare LG 32UN650 UltraHD 4K 32 pollici

MSI Optix MAG321CURV

Concludiamo questa lista dedicata ai monitor in 4K da affiancare alla nuove console next gen con un coppia di prodotti targati Msi. I modelli Optix sono ottimizzati per dare il massimo durante le sessioni di gioco grazie al supporto alla tecnologia HDR e una frequenza di aggiornamento a 165hz e un tempo di risposta che propone un’esperienza videoludca fluida. Questo monitor Msi è disponibile in due versioni: una da 27 pollici e la seconda da 31.5 pollici. Una scelta equilibrata anche nel prezzo che però saprà dare delle prestazioni ottimali.

>> Clicca qui per acquistare Msi Optix MAG321CURV da 27 pollici

>> Clicca qui per acquistare Msi Oprtix MAG321CURV da 31.5 pollici