Nell’ambito del PC Gaming, il mouse è senza ombra di dubbio uno strumento di estrema importanza, utilizzato quotidianamente dai giocatori, al punto da diventare una vera e propria appendice del loro corpo. Districarsi tra le tantissime alternative presenti sul mercato, però, è davvero difficile, specialmente se si ha a disposizione un budget ridotto. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi una guida ai migliori mouse da gaming sotto i 50 euro, in modo da aiutarvi a scegliere al meglio il vostro “compagno” di giochi, permettendovi di analizzare le caratteristiche di quelli che riteniamo siano i migliori prodotti disponibili sul mercato.

In questa guida ai migliori mouse da gaming sotto i 50 euro, infatti, prenderemo in analisi non solamente il prezzo di listino (al netto delle varie offerte che si possono trovare regolarmente sui vari store online) ma anche tutti quei fattori che possono condizionare la scelta finale, come la connessione, l’impugnatura e la precisione del sensore. Se, invece, il parametro che andrà condizionare la vostra scelta non è principalmente il prezzo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potrete trovare le guide ai migliori mouse da gaming e ai migliori mouse ergonomici.

Migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro

Logitech G203 Prodigy – Il migliore in assoluto

Volete il massimo che è in grado di offrire oggi il mercato per quanto riguarda i mouse da gaming sotto ai 50 Euro? Allora il prodotto che state cercando è il Logitech G203 Prodigy, un mouse a dir poco sublime in rapporto al prezzo a cui viene venduto. Un sensore a 6000 DPI, la possibilità di inviare dati fino a 1000 volte al secondo, illuminazione RGB a 16,8 milioni di colori e configurazione completa dei sei tasti a disposizione lo rendono la migliore scelta per chi cerca molte opzioni utili a un prezzo contenuto. Se poi si pensa che la sua forma è pensata per offrire una buona ergonomia a mani di piccole e medie dimensioni, oltre che a offrire un design ambidestro, viene da se come mai lo consideriamo la scelta preferenziale per chi non è alla ricerca di caratteristiche particolari.

Razer DeathAdder Essential – Il più economico

Volete uno fra i migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro ma al contempo volete spendere il meno possibile? Allora vi consigliamo il Razer DeathAdder Essential. Per poco più di 30€ avrete a disposizione un mouse da gaming dotato di sensore ottico ad alta precisione da 6.400 DPI che offre una regolazione immediata della sensibilità tramite pulsanti DPI dedicati, interruttori meccanici a lunga durata in grado di sopportare fino a 10 milioni di clic e 5 pulsanti programmabili per poter rimappare, e assegnare, funzioni macro complesse tramite il software Razer Synapse in dotazione con il mouse. Decisamente un’ottima scelta per il prezzo irrisorio a cui viene venduto, anche se a differenza del Logitech G203, il DeathAdder Essential non offre un design ambidestro e alcun tipo di illuminazione RGB.

Klim Aim – Il migliore in termini di sensibilità

Se siete alla ricerca della sensibilità più estrema, indubbiamente il Klim Aim è il campione indiscusso di questa guida ai migliori mouse da gaming sotto i 50 euro. Grazie al driver proprietario di KLIM (disponibile solo per Windows) sarà possibile personalizzare in una miriade di maniere il Klim Aim. Al netto delle numerose opzioni disponibili per i colori dei LED, e i loro differenti effetti, la creazione delle macro e la configurazione dei pulsanti, dove davvero il Klim Aim risplende è nella gestione della sensibilità. Grazie al driver proprietario, infatti, il valore dei DPI può essere incrementato fino a 7000, partendo dai 500 preimpostati, rendendolo la migliore scelta per chi è alla ricerca del controllo più totale.

Trust GXT 161 – Il migliore senza fili

Nella nostra guida ai migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro non poteva mancare un’opzione senza fili e il Trust GXT 161 è, indubbiamente, la migliore opzione attualmente sul mercato. Sensore ottico da 3.000 dpi ad alta precisione, batteria ricaricabile integrata con autonomia fino a 30 ore, illuminazione RGB personalizzabile, memoria integrata e software dedicato per programmare pulsanti e luci, compongono un menù di prim’ordine se si pensa al prezzo di listino a cui viene offerto il Trust GXT 161. A completare l’offerta troviamo una portata di 8 metri (in circostanze ottimali) e la possibilità di utilizzare il mouse via cavo durante le fasi di ricarica.

Razer Viper Mini – Il più compatto

Non potevamo comporre la guida ai migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro senza tenere in considerazione chi necessita di una soluzione compatta, performante e in grado di non occupare troppo spazio. Il Razer Viper Mini, con il suo design leggermente ridotto rispetto alle misure standard e i suoi 60 grammi di peso, risponde perfettamente a questa necessità con un mouse cablato, ricco di funzionalità e venduto a un prezzo ridotto. Sensore ottico ad alta precisione, design ambidestro, compatibilità con il sistema di illuminazione RGB Razer Chroma e tasti meccanici garantiti per sopportare oltre 50 milioni di click, il tutto condensato in uno chassis leggero, resistente e adornato da un cavo ad alta resistenza e flessibilità.

Come scegliere fra i migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro

Il mondo dei mouse presenta moltissime soluzioni e si offre a tante personalizzazioni. Questa varietà può rendere difficile trovare la periferica più adatta alle proprie esigenze: molto dipende dal tipo di presa (claw grip, palm grip o fingertip), dai titoli che preferite giocare e dal budget che avete a disposizione. Ricordiamo che, a fronte di costi mediamente più elevati dei mouse “comuni”, i migliori mouse da gaming sotto ai 50 Euro, sono ottimi anche per le applicazioni in ambito lavorativo e soprattutto creativo: la precisione, la resistenza e la comodità di questa tipologia di mouse li rende degli indiscussi protagonisti anche nell’uso quotidiano.

Il mouse da gaming e i videogiochi

Il genere di gioco che preferite determina alcune delle caratteristiche principali da cercare nel vostro mouse gaming. Se siete amanti degli MMO o dei MOBA sarete alla ricerca di un prodotto con un buon numero di pulsanti programmabili; se preferite gli FPS o gli RTS il vostro mouse gaming ideale dovrà essere leggero, con un sensore estremamente preciso e con un vasto range di DPI. Ma non dimenticate che, spesso, il mouse gaming è anche la periferica con cui lavorate: un buon software e la possibilità di personalizzare i tasti e i DPI possono offrire un aiuto in più ai creator. Inoltre un professionista potrebbe preferire un mouse gaming wireless al tradizionale mouse con il filo.