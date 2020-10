Migliori poster, quadri e stampe da parete con videogiochi | Ottobre 2020

La passione di un videogiocatore non si esprime solo acquistando le ultime macchine da gioco e i videogame più interessanti a disposizione sul mercato. Per urlare al mondo che siete grandi fan dovete anche farlo vedere a chiunque entri nella vostra stanza. Il modo migliore è con poster, quadri e stampe da parete a tema videogiochi. Oggi, vi proponiamo una variegata lista di questi prodotti, perfetti per decorare i salotti, le camere da letto, gli uffici

Migliori poster, quadri e stampe da parete con videogiochi

Loading, Controller, Game On

Partiamo con questa Stampa su tela, non legata a un videogioco o una compagnia particolare, ma che si rifà agli elementi fondamentali di ogni sessione su console: controller in mano, attesa del caricamento e avvio del gioco. Si tratta di un una stampa a tre pezzi, uno verde, uno rosso e uno blu. Le dimensioni dei tre pannelli sono identiche e sono disponibili a partire da 30×40, fino a 60×80.

» Clicca qui per acquistare la Stampa su tela tripla

BioShock

Passiamo però a qualcosa di più specifico: una stampa su tela in cinque pezzi a tema BioShock. In una sola immagine potrete ammirare i due lati della saga di Irvine. Al centro, il faro, sotto Rapture, sopra Columbia. La tela è in varie sfumature, dall’azzurro-bianco del cielo, fino al blu-nero delle profondità marine, adattandosi a ogni ambiente.

» Clicca qui per acquistare la stampa da parete di BioShock

Mappa di Skyrim

Sono passati nove anni oramai, ma l’amore per The Elder Scrolls 5: Skyrim non accenna a spegnersi. La regione nordica di Tamriel è stata al centro delle nostre avventure sin dal 2011 e ne conosciamo ormai ogni centimetro: perché quindi non commemorane questa nostra conoscenza con una bella mappa su tela, di dimensioni 50 x 70 cm con cornice integrata.

» Clicca qui per acquistare la mappa di Skyrim

World of Warcraft

Se siete in cerca di qualcosa che balzi maggiormente all’occhio, però, potete anche optare per questa stampa in cinque pezzi dedicata a World of Warcraft. È disponibile in due misure (A: 20x35cmx2 20x45cmx2 20x55cmx1, B: 40x60cmx2 40x80cmx2 40x100cmx1), con o senza cornice, per addatarsi al meglio alla tua parete e alle tue necessità.

» Clicca qui per acquistare la stampa di World of Warcraft

10 poster a tema videogiochi

Questi pacchetto da dieci poster è perfetto se avete poco spazio e volete sfruttarlo al meglio. Ogni poster è di 28 x 43.2 cm e in modo simpatico racconta una parte della vita del videogiocatore. I poster sono di varie colorazioni, ma puntano tutti sul nero, l’azzurro e il blu.

» Clicca qui per acquistare i 10 poster

The Last of Us Parte II

Per gli amanti delle console Sony, come non citare l’ampia collezione dei poster a tema The Last of Us e The Last of Us Parte II. Possiamo trovarne in formato orizzontale come in formato verticale. Passiamo inoltre da poster scuri, ad altri molto colorati: in sostanza, ne avete per tutti i gusti e tutte le dimensioni.

» Clicca qui per acquistare il poster Nero dedicato a Ellie

» Clicca qui per acquistare il poster Verde dedicato a Ellie

» Clicca qui per acquistare il poster del primo capitolo

» Clicca qui per acquistare il poster di Joel ed Ellie in The Last of US Parte II

Assassins’ Creed

Assassin’s Creed è una delle saghe più amate dai videogiocatori da molti anni a questa parte. In attesa di Valhalla, possiamo dimostrare la nostra fedeltà alla saga tramite questo poster dedicato ad Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’antica Grecia. È disponibile in molteplici dimensioni, dal formato 30×45 cm, fino al formato 60×90 cm, con o senza cornice. Se invece avete già deciso che Valhalla è il vostro preferito, potete trovare un poster orizzontale che ne esalta tutta l’epicità.

» Clicca qui per acquistare il poster da parete di Assassin’s Creeed Odyssey

» Clicca qui per acquistare il poster da parete di Assassin’s Creeed Valhalla

Forza Motorsport

Molti di noi non sono solo appassionati di videogiochi, ma adorano anche le auto da corsa. Questo dipinto su tela in cinque parti dedicato a Forza Motorsport è il modo perfetto per esprimere il proprio stile e la propria passione per entrambi i mondi. È disponibile con e senza telaio, e le dimensioni dei pannelli sono 30×40 30×60 30x80cm

» Clicca qui per acquistare il poster da parete di Forza Motorsport

Red Dead Redemption 2

La generazione in uscita è stata testimone di grandi capolavori e uno di questi è innegabilmente Red Dead Redemption 2: il gioco di Rockstar Games evolve la simulazione del Far West nata con Red Dead Revolver e proseguita con il primo capitolo di Red Dead Redemption. In questo poster potete ricordare a tutti che, pur essendo brave persone, dentro di voi c’è un vero bandito del selvaggio ovest. Se preferite qualcosa di più ampio, potete optare anche per una versione a cinque parti.

» Clicca qui per acquistare il poster di Red Dead Redemption 2

» Clicca qui per acquistare la tela in cinque pezzi di Red Dead Redemption 2



Adesivi da parete videoludici

Se preferite qualcosa di più sobrio, potete optare per questo pacchetto di adesivi da parete, che raccontano la storia dei videogiochi con una manciata di immagini. Dai controller più moderni, fino a quelli classici Nintendo. Senza dimenticare le console portatili, joystick e volanti. L’hardware dei videogiochi è parte della loro storia tanto quanto il software!

» Clicca qui per acquistare gli adesivi da parete