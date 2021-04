Resident Evil: i migliori giochi della saga

La saga di Resident Evil è una delle più numerose, longeve ed ovviamente amate dagli appassionati. Nata nei primi anni ’90 su PlayStation, la saga survival horror targata Capcom fece in fretta a finire nel cuore dei giocatori. Bastarono pochi secondi e le atmosfere lugubri, il ritmo compassato e la visuale fissa che celava ogni tipo di pericolo imminente furono solo i più lampanti dei pregi dei primi tre titoli della prima era di Resident Evil.

Con gli anni e un progresso tecnologico sempre più avanzato, quel modello di gioco andò ad evolversi; proponendo agli appassionati della saga nuove avventure sempre diverse e migliori sotto ogni aspetto. Col quarto capitolo ci fu una prima rivoluzione, che andò a contaminare tantissimi altri giochi usciti di li in avanti. E con il più recente settimo capitolo arrivò la seconda rivoluzione: che poggiava sulle solide basi della serie proiettandola allo stesso tempo verso il futuro. In questa guida vi porteremo alla scoperta dei migliori giochi di Resident Evil che potete acquistare online.

Resident Evil, i migliori capitoli della saga

Resident Evil Origins Collection

La Resident Evil Origins Collection è il perfetto punto di inizio se non vi siete mai approcciati alla saga e volete scoprirla dall’inizio, o se siete già conoscitori del brand Capcom e volete a tutti i costi rigiocare a due grandi classici. La coppia di giochi presenti in questo pacchetto sono i capostipiti del franchise, ovvero: il primissimo Resident Evil e Resident Evil 0. Entrambi i giochi possiamo definirli come dei remake 1:1, con una grafica nettamente migliorata che è perfettamente in linea con gli harware moderni. I giochi, invece, comprendono ogni passaggio narrativo e ogni puzzle già presenti nei due titoli originali. Possiamo tranquillamente definire la Origins Collection il perfetto punto di inizio per scoprire le meraviglie e gli orrori di questa storica saga.

Resident Evil 2

A differenza dei due titoli precedenti, con Resident Evil 2 Capcom ha attuato un completo lavoro di restauro e non solo. Questa volta parliamo di un remake completo, che non solo va a riproporre storici scorci del secondo capitolo in salsa moderna, con tutte le migliorie grafiche del caso, ma viene cambiata anche la prospettiva di gioco e sono state aggiunte intere parti inedite. Anche i personaggi e la storia di gioco hanno ricevuto delle revisioni e delle aggiunte che rendono questo remake come uno dei migliori mai fatti fino ad ora. Un’opera magistrale che già a suo tempo riuscì ad affascinare milioni di giocatori, assolutamente da non perdere con una veste grafica letteralmente da urlo.

Resident Evil 3

Esattamente coma accadde a fine anni ’90, dopo il grandissimo successo del secondo capitolo Capcom decide di rilasciare in poco tempo Resident Evil 3. La storia si ripete, con il remake del terzo capitolo che arriva sugli scaffali a poco più di un anno di distanza dal remake di RE2. Il lavoro fatto Capcom rispecchia totalmente quanto fatto un anno prima, solo che i personaggi e la narrazione in questo remake hanno subito molti più cambi rispetto al gioco originale. Tornano quindi Jill Valentine e l’iconico e amatissimo Nemesis, dal quale, ancora una volta, i giocatori dovranno fare di tutto per fuggire dalla sua inarrestabile e animalesca caccia.

Resident Evil 4

Con il quarto capitolo Capcom e Shinji Mikami fecero virare la serie verso un paio di rivoluzioni che hanno saputo colpire nel segno. Se dalla parte gameplay ci siamo trovati di fronte a una nuova prospettiva, con la telecamera che si è spostata sopra la spalla destra di Leon S. Kennedy. Dal lato narrativo questa volta si abbandonano i classici non morti, per dare libero sfogo alla creatività con essere infetti e mostri dalle molteplici deformità. A differenza del secondo e del terzo capitolo, in questo caso parliamo non di un remake ma di una versione rimasterizzata per le console attuali.

Resident Evil 5

Stessa sorte del quarto capitolo anche per Resident Evil 5, il quale è stato riproposto sulle console di scorsa generazione in versione remastered. Parliamo di un gioco abbastanza recente, e che ha dalla sua una veste grafica che non necessita a tutti i costi di un vero e proprio remake. La grande novità di questo quinto capitolo, oltre al proporre un’ambientazione africana più solare rispetto al passato, è la possibilità di affrontare tutto il gioco con un compagno di avventure in coop con i personaggi di Chris Redfield e Sheva.

Resident Evil 6

Con il sesto capitolo termina quella che possiamo definire come la seconda epoca del brand survival horror Capcom. Nuovamente tramite remastered, RE6 approda sulle console di ottava generazione proponendo le sue tre adrenaliniche campagne. Ad affiancare alcuni dei personaggi storici come Leon S. Kennedy e Chris Redfield ci sono alcune new entry per la serie, come per esempio Jake Wesker, figlio del villain più iconico del franchisee made in Capcom.

Resident Evil VII

Arriviamo dunque a quella che è stata una vera e propria rinascita del brand. Con il settimo capitolo abbiamo una nuova rivoluzione che porta sul tavolo tantissime novità, a partire dall’introduzione della prima persona in un gioco principale per la serie. In questo nuovi inizio Ethan Winters, il protagonista che impersonerete, sarà spinto a raggiungere una casa fatiscente e diroccata nelle paludi della Louisiana, per scoprire quale assurda famiglia ci abita da diversi anni. I ritmi tornano ad essere più compassati, e il tema delle bio-armi più profondo grazie ad una storia quasi inedita per il brand. Non mancano però grandi colpi di scena, che vi lasceremo scoprire da voi, consigliandovi caldamente di non perdervi per nulla al mondo uno dei capitoli migliori della saga, in attesa di Village.

Resident Evil Revelations

Chiudiamo questa guida all’acquisto con una coppia di spin-off davvero molto meritevoli. Con la sotto-saga Revelations, l’IP di Capcom ci permette di tornare a vestire i panni di Jill Valentine in un primo capitolo ambientato tutto su una vera e propria nave degli orrori. Più particolare invece Revelations 2, che vede il ritorno di Claire Redfield in una nuova avventura completamente inedita suddivisa in episodi. Entrambi i giochi sono ricchi di nozioni extra che vanno ad espandere il mondo e alcuni degli eventi laterali accaduti nell’universo costruito negli anno da Capcom.

