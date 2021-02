Migliori Soulslike | Febbraio 2021

Fin dal lontano 2009, con il debutto di Demon’s Souls (qui la nostra recensione della versione PS5), FromSoftware è riuscita a rivoluzionare il genere action/RPG, grazie a un’avventura ostile e gratificante allo stesso tempo. Due anni dopo, con la pubblicazione del primo Dark Souls, la casa di sviluppo ha affinato ancor di più la formula originaria generando, a sua volta, un largo interesse nelle altre software house a riprodurre tale formula. Ciò segnò per sempre il panorama videoludico dando i natali al sottogenere ‘Soulslike’.

Si tratta di giochi di ruolo con componentistica action, che si ispirano, in sintesi, ai seguenti aspetti delle opere di Miyazaki: alla narrativa offuscata e narrata attraverso una lore, al level design stratificato e ben diramato, alla modalità esplorativa e al combat system.In questa guida, cercheremo di illustrarvi quali sono i migliori soulslike, quei titoli che hanno saputo sfruttare a dovere la formula ideata da FromSoftware!

Migliori Soulslike

Bloodborne

Da quale gioco partire, se non da Bloodborne! Sviluppato dalla stessa FromSoftware in esclusiva per PS4, è uno dei migliori soulsike (se non il migliore) a cui potrete giocare. Con un’ambientazione gotico/vittoriana e un bestiario fortemente ispirato alle opere di Lovecraft (come d’altronde Demon’s Souls e Dark Souls), Bloodborne offre al giocatore un’esperienza simile, ma allo stesso tempo diversa, rispetto alle precedenti opere della software house. Tale diversità, deriva soprattutto da un sistema di combattimento che sostituisce gli scudi con bocche da fuoco, rendendo il titolo frenetico, per via di una difesa basata principalmente su parry, contrattacchi e schivate. Sarà impossibile, inoltre, non innamorarsi dell’ottimo art design di personaggi, nemici e ambientazione. Un gioco da non perdere!

The Surge

La particolarità della saga The Surge risiede nella sua ambientazione: la vicenda si svolge, infatti, in un futuro distopico dove la Terra è ormai giunta al capolinea, a causa dei cambiamenti climatici. Warren, il protagonista, dovrà affrontare gli operatori con esoscheletro impazziti e le macchine fuori controllo della CREO. Senza entrare in ulteriori dettagli della trama, la saga di Deck13 si inserisce a pennello all’interno di questa guida dedicata ai migliori soulslike, grazie alla sua variante futuristica che sostituisce, addirittura, le classi con gli esoscheletri: RHYNO, basato sulla difesa, e LYNX sulla velocità.

Nioh

Sviluppati da Team Ninja (Ninja Gaiden, Dead or Alive, Hyrule Warriors), Nioh 1 e Nioh 2 sono tra i migliori soulslike di sempre: le meccaniche classiche del sottogenere vanno a fondersi con la bellissima ambientazione giapponese, arricchita ancor di più dal suo folklore. Infatti il Giappone dell’era Sengoku è devastato dagli Oni, demoni dalle fattezze orchesche. Lo scopo del giocatore, ovviamente, sarà quello di combatterli, sia nei panni dell’ex pirata William (Nioh) che in quelli del nostro alter ego (Nioh 2). Siete pronti, perciò, a far strage di yōkai?

Code Vein

Sviluppato e pubblicato da Bandai Namco, Code Vein è un soulslike alquanto particolare: con una grafica in stile anime, le vicende si svolgono in uno scenario post-apocalittico. Interpreteremo un Redivivo, ovvero un superstite del cataclisma noto come la ‘Grande Rovina’, che ha modificato il suo corpo attraverso il parassita BOR. A differenza dei classici soulslike, Code Vein introduce anche una sorta di sistema di ‘Compagni’ che supporteranno il giocatore.

Remnant: From the Ashes

Scenario post-apocalittico, mostri in pieno stile Lovecraft e oscurità; ma affrontare il tutto con armi da fuoco. Remnant: From The Ashes fa questo: mischiare le meccaniche classiche dei Souls a uno sparatutto in terza persona. Il risultato? Un gioco sorprendente e incalzante! Sebbene presenti svariate differenze, come ad esempio mappe e nemici generati proceduralmente, l’opera di Gunfire Games offre quella dose di punizione e impegno classica del filone. Impossibile da non inserire tra i migliori soulslike!

