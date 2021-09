SSD M.2 interni per PS5 | I migliori di Settembre 2021

Dopo tanto parlare, con l’aggiornamento di settembre 2021 PS5 sarà in grado si supportare (seppur ancora in beta) l’aggiunta di un SSD M.2 interno che vi aiuterà ad ampliare la memoria di 825 GB base della console. Il procedimento di installazione è molto semplice e richiede solo un minimo di abilità tecnica, visto che bisognerà andare ad agire fisicamente sulla console con un cacciavite, ma può nascondere delle insidie. Ad esempio non tutti gli SSD M.2 interni sono supportati (almeno ufficialmente) da Sony e PS5 e questi potrebbero compromettere il funzionamento dei giochi oppure andare ad incidere sui tempi di caricamento. Altri invece non sono dotati di dissipatore e quindi richiedono all’utente di acquistarlo separatamente.

In questa guida troverete quindi una selezione solo dei migliori SSD M.2 interni per PS5, che non sono solo perfettamente compatibili con la console, ma sono anche in grado di farvi risparmiare qualcosina sul prezzo.

SSD M.2 PS5 interni, i migliori

Seagate FireCuda 530 SSD, il migliore

Ufficialmente supportato da Sony, tra i più veloci, con dissipatore incorporato e quello con più tagli di memoria in assoluto. Se volete espandere la memoria interna della vostra PS5 e spremere al massimo le sue potenzialità, il Seagate FireCuda 530 è l’SSD interno che fa per voi. La velocità di lettura di questo dispositivo va ben oltre i fino a 5.500 MB/s richiesti da Sony e raggiunge i 7.300 MB/s in modo da far girare anche il gioco più pesante con il minimo dei caricamenti. I vari tagli di memoria disponibile lo rendono non solo il migliore ma allo stesso tempo il più economico visto che potete portarvi a casa quello da 500 GB a poco meno di 150 euro. Infine potete stare sicuri anche a livello di garanzia: questo SSD infatti offre ben 5 anni di garanzia inclusi nel prezzo e fino a 3 anni di Rescue Data Recovery Service per il recupero dei dati in caso di malfunzionamento.

Patriot Viper VP4300, il più veloce

Se la velocità del precedente Seagate ancora non vi soddisfa e volete il più performante sul mercato, la soluzione proposta da Patriot con Viper VP4300 è proprio quello che state cercando. Immaginate di azzerare il caricamento di qualsiasi gioco, di vedere città sconfinate comparire in un battito di ciglia o di passare da un menù all’altro senza alcun rallentamento. Questo SSD di Patriot è in grado di regalarvi tutto questo con una velocità di lettura che raggiunge i 7.400 MB/s con una riduzione dei caricamenti massima. Inoltre, grazie al dissipatore integrato, è perfettamente compatibile con lo slot interno di PS5 e non avrete alcun problema con il montaggio.

Western Digital Black SN850, l’ottimizzato per il gaming

In questa selezione non poteva mancare naturalmente anche un prodotto che proviene da Western Digital, un brand d’eccellenza nel campo dei dispositivi di memoria. Si tratta di Western Digital Black SN850, sempre con dissipatore integrato e che rientra perfettamente nelle dimensioni dello slot di espansione di PS5. Il modello proposto, quello Heatsink, è anche capace di ridurre al minimo il thermal throttling mantenendo ogni gioco al massimo delle prestazioni (per i meno avvezzi di termini tecnici, il thermal throttling è una situazione che si verifica quando il dissipatore non riesce a liberarsi del calore in eccesso generato da una CPU con troppo lavoro da gestire. Di conseguenza la CPU è costretta a far calare le prestazioni del dispositivo fino a riportare le temperature ad un livello di sicurezza. Anche se la velocità di lettura si ferma “solo” a 7.000 MB/s, a differenza degli altri dispositivi proposti, questo SSD M.2 interno di WD sfrutta la tecnologia Next-gen PCIe Gen4, studiata appositamente per migliorare le prestazioni nel gaming. E se tutto questo non dovesse ancora bastarvi sappiate che è anche abbastanza economico.

Samsung 980 PRO, l’economico ma senza dissipatore

Infine, se state cercando un SSD M.2 interno per PS5 senza dissipatore (perché magari ne avete già uno) vi consigliamo il Samsung 980 PRO, attualmente il migliore tra quelli che vengono venduti senza dissipatore integrato. Anche in questo dispositivo la velocità di lettura arriva “solo” a 7.000 MB/s rimanendo comunque molto al di sopra di quanto richiesto da Sony. Nonostante la mancanza del dissipatore, che può comunque essere acquistato a parte per poche decine di euro, questo dispositivo è uno dei più performanti e allo stesso tempo più economici del mercato. Se prendiamo ad esempio il modello da 2 TB di questa memoria di grande qualità, certificata dal marchio Samsung, il costo arriva a 350 euro. Un prezzo davvero economico e che difficilmente un altro produttore riesce ad eguagliare aggiungendo almeno 100 euro di differenza per un SSD dello stesso taglio.

Altri SSD M.2 interni per PS5

Come scegliere un SSD M.2 compatibile con PS5

Sony ha imposto dei requisiti molto specifici per la compatibilità con un SSD interno aggiuntivo che, se non rispettati, rischiano sia di rendere vani i vostri sforzi. Vediamo quali sono così da aiutarvi nella scelta di un SSD interno delle giuste dimensioni per PS5.

Requisiti specifici di Sony

Queste le specifiche ufficiali rilasciate da Sony che vanno prese in considerazione prima dell’acquisto.

Interfaccia : SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4

: SSD NVMe M.2 (Key M) supportato da PCI-Express Gen4x4 Memoria di archiviazione : 250 GB – 4 TB

: 250 GB – 4 TB Dimensioni supportate : 2230, 2242, 2260, 2280, 22110

: 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Dimensioni comprensive di meccanismo di dissipazione del calore : Larghezza fino a 25 mm

: Larghezza fino a 25 mm Lunghezza : 30/40/60/80/110 mm

: 30/40/60/80/110 mm Profondità : fino a 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda)

: fino a 11,25 mm (fino a 8,0 mm da sopra la scheda, fino a 2,45 mm da sotto la scheda) Velocità di lettura sequenziale : 5,500 MB/s o superiore consigliati

: 5,500 MB/s o superiore consigliati Tipo di presa Presa: 3 (Key M)

Velocità di lettura

La velocità di lettura si traduce molto banalmente in tempi di caricamento. Quindi più questa è alta più i tempi di caricamento saranno azzerati e potrete giocare ad una velocità fulminea. Gli SSD consigliati in questa guida hanno tutti una velocità di lettura di almeno 7,000 MB/s. Se volete giocare ai massimi livelli, ricordate di puntare prodotti con almeno questa velocità.

Dissipatore

Le dimensioni dell’alloggiamento per l’SSD interno di PS5 sono molto precise e non permettono un grande spazio di manovra. Per questo motivo se scegliete di acquistare un SSD interno con dimensioni superiori alle consigliate dovrete andare ad acquistarlo senza dissipatore oppure privarlo del suo dissipatore per aggiungerne uno di terze parti e dalle dimensioni corrette. Riteniamo che vista la pochissima differenza di prezzo (poche decine di euro) sia preferibile acquistare un SSD interno che presenti già un dissipatore dalle dimensioni compatibili con lo slot PS5 così da andare ad inserirlo senza dover trovare poi un dissipatore apposito. Nel caso comunque vogliate acquistare un SSD e poi abbinarci un dissipatore, in questa guida vi proponiamo anche i migliori SSD interni per PS5 senza dissipatore.