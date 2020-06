I migliori survival da acquistare | Giugno 2020

Negli ultimi anni all’interno del panorama videoludico sono letteralmente esplosi due generi in particolare: i survival e i battle royale. Mentre il secondo filone vi uscirà molto probabilmente dalle orecchie, avendone oramai sentito parlare praticamente ovunque, i survival riescono invece a contraddistinguersi, e a risultare volendo anche meno indigesti, grazie ad una versatilità fuori dal comune. Le tematiche e le possibilità del genere sono infatti molteplici e di valore e riescono a soddisfare una lunga serie di palati diversi. Proprio considerando il mare magnum del genere, dove si può veramente trovare di tutto, abbiamo deciso di stilare per voi questo elenco, in modo tale da consigliarvi quelli che ad oggi sono i migliori survival sul mercato.

I migliori survival

Minecraft

Come iniziare questa corposa lista se non con il re dei survival, ossia quel titolo che è riuscito nell’ultimo decennio abbondante ad infrangere praticamente ogni record della storia videoludica. Minecraft, piaccia o meno, è infatti un vero mostro sacro del settore, un’opera che praticamente chiunque ha nella propria carriera videoludica provato per almeno una manciata di minuti. Survival, sandbox e molto altro ancora: la polivalenza di Minecraft non ha praticamente limiti e a rendere il tutto più interessante è poi il fatto che il titolo di Mojang e Microsoft è presente su praticamente qualsiasi piattaforma. Se siete tra i pochi a non averlo ancora provato fidatevi di noi: Minecraft è uno dei migliori survival e non solo ad oggi sul mercato.

» Clicca qui per acquistare Minecraft per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Minecraft per Nintendo Switch su Amazon

» Clicca qui per acquistare Minecraft per PC su Amazon

» Clicca qui per acquistare Minecraft per Xbox One su Amazon

» Clicca qui per acquistare Minecraft per PC su Instant Gaming

State of Decay 2

Tra i migliori survival possiamo senza ombra di dubbio alcuno annoverare anche State of Decay 2, con il titolo di Undead Labs e Microsoft che è riuscito a conquistarsi un posticino speciale nel cuore degli appassionati del genere grazie a tutta una serie di indiscutibili qualità. A rendere il tutto più allettante è poi il fatto che qualche mese fa il celebre publisher ha rilasciato la Juggernaut Edition dell’opera, contenente oltre al gioco base e ai vari DLC anche una miriade di miglioramenti per il gioco, come un aspetto grafico rimasterizzato e una colonna sonora espansa. Insomma, se amate le ambientazioni survival horror e adorate giocare in compagnia troverete in State of Decay 2 uno dei migliori survival sul mercato.

» Clicca qui per acquistare State of Decay 2 per Xbox One su Amazon

» Clicca qui per acquistare State of Decay 2 Juggernaut Edition per Xbox One/PC su Amazon

» Clicca qui per acquistare State of Decay 2 Juggernaut Edition per Xbox One/PC su Instant Gaming

Frostpunk

Il bello dei survival è anche il fatto che si tratta di un filone incredibilmente polivalente, che ben si adatta a un numero decisamente considerevole di situazioni e generi vari. Frostpunk, ad esempio, nonostante sia tecnicamente un gestionale, è infatti uno tra i migliori survival attualmente in circolazione, grazie ad un’atmosfera ed un livello di sfida che mettono costantemente sotto torchio anche il più navigato dei giocatori. Portare il nostro piccolo insediamento alla sopravvivenza non sarà infatti una sfida per nulla facile e gli innumerevoli dilemmi morali che ci si pareranno davanti non faranno altro che rendere ancor più ardua ogni piccola scelta. Un piccolo gioiellino, nonché uno tra i migliori survival sul mercato.

» Clicca qui per acquistare Frostpunk per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Frostpunk per Xbox One su Amazon

» Clicca qui per acquistare Frostpunk per PC su Amazon

» Clicca qui per acquistare Frostpunk per PC su Instant Gaming

Green Hell

Se siete alla ricerca di un survival duro e puro, di quelli che vi sbattono in faccia la situazione in cui vi ritrovate e non fanno molto per darvi una mano a risolverla troverete in Green Hell una grandissima sorpresa. Il titolo primo di Creepy Jar, sofware house formata da ex dipendenti di Techland, getta infatti fin dal principio il giocatore in un’Amazzonia tanto bella da vedere quanto irta di pericoli e misteri. Insomma Green Hell è un titolo che di indie ha praticamente solo l’origine, ma per il resto si tratta di uno dei migliori survival sul mercato, nonché di un’esperienza veramente valida per tutti gli appassionati del genere.

» Clicca qui per acquistare Green Hell per PC su Instant Gaming

The Long Dark

Tra i temi più gettonati quando ci si immerge in un survival possiamo trovare veramente di tutto, partendo dalle tematiche più inflazionate come le apocalissi zombie o gli scenari fantasy fino ad arrivare ad opere completamente fuori di testa. Questo divagare nei meandri dell’immaginazione umana non deve però far dimenticare che delle volte il più grande pericolo per l’uomo è la natura stessa. The Long Dark questa verità ce la sbatte forte in faccia, gettandoci in una Canada ghermita dal freddo e il gelo, dove il sopravvivere sarà veramente arduo. Certo, magari non avrà zombie ed amenità varie, ma The Long Dark riesce ad abbracciare in pieno il concetto di survival. Assolutamente consigliato per gli amanti del genere.

» Clicca qui per acquistare The Long Dark per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare The Long Dark per Xbox One su Amazon

» Clicca qui per acquistare The Long Dark per PC su Instant Gaming

ARK Survival Evolved

ARK Survival Evolved è molto probabilmente uno dei survival più gettonati del momento, grazie soprattutto ad un’ambientazione in grado di lasciare a bocca aperta e una struttura di gioco pensata per rendere al massimo sia nella modalità a giocatore singolo che in quella in multigiocatore. Nonostante l’impalcatura ludica di ARK Survival Evolved sia quindi decisamente solida a catturare l’occhio e l’interesse dei giocatori sono però le innumerevoli e maestose creature che imperversano nel mondo di gioco, pronte per essere combattute e domate dai più intrepidi utenti. Ricco di cose da fare e irresistibile in compagnia: ARK Survival Evolved è sicuramente uno dei migliori survival acquistabili al giorno d’oggi ed è per di più disponibile su praticamente ogni piattaforma di gioco.

» Clicca qui per acquistare ARK Survival Evolved per PS4 su Amazon

» Clicca qui per acquistare ARK Survival Evolved per Xbox One su Amazon

» Clicca qui per acquistare ARK Survival Evolved per Nintendo Switch su Gamestop

» Clicca qui per acquistare ARK Survival Evolved per PC su Gamestop