TV economiche per PS5 e Xbox Series X/S | Le migliori di Maggio 2021

Ora che siamo entrati nella nona generazione videoludica con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, molti appassionati stanno giustamente pensando di aggiornare le proprie postazioni adibite al gaming. L’occasione di una nuova console è ottima per cambiare la televisione su cui si gioca, ma non tutti hanno la necessità di dover spendere grossi budget per mettersi in casa una delle TV dalle qualità generali al top. Fortunatamente online si possono trovare tantissime scelte adatte a tutte le tasche, e anche chi per il momento si vuole accontentare si possono trovare dei modelli di TV economiche tutto rispetto su cui giocare.

A differenza di quanto si possa pensare, anche le grandi marche propongono del modelli dal prezzo più contenuto e con una qualità decisamente più che accettabile. In questa nostra guida all’acquisto vi mostreremo alcune delle migliori TV economiche per giocare alle nuove esperienza next-gen già presenti e quelle future in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Migliori TV economiche per giocare su PS5 e Xbox Series X/S

TV economica LG 4K Smart

Partiamo con un televisore LG adatto a chi non vuole spendere cifre esagerate ma che, allo stesso tempo, ha a propria disposizione un budget di spesa comunque abbastanza corposo. Questa TV propone tutte le funzioni più moderne, a partire da una risoluzione di 4K che si sposa alla perfezione con entrambe le console di nuova generazione. Inoltre, questo TV presenta anche la tecnologia Smart ed è compresa delle funzionalità di Alexa. Ad un prezzo inferiore ai 450€ sarete in grado di mettervi in casa uno dei migliori modelli in circolazione senza dover spendere una cifra esorbitante. Inoltre, questo modello di LG è disponibile anche in 3 diverse versioni rispettivamente da: 43, 49 e 55 pollici.

» Clicca qui per acquistare TV economica LG 4K Smart 43 pollici su Amazon

» Clicca qui per acquistare TV economica LG 4K Smart 49 pollici su Amazon

» Clicca qui per acquistare TV economica LG 4K Smart 55 pollici su Amazon

TV economica Hisense 4K

Se il vostro tetto massimo di budget tocca i 400€ potete puntare su questa TV 4K della Hisense. Oltre ad una risoluzione perfettamente supportata sia da PlayStation 5 che dalla coppia di console next-gen Microsoft, questo televisore permette anche di godere della tecnologia HDR, che da alle immagini di gioco colori più naturali in qualsiasi frangente. Essendo una Smart TV, inoltre, permette di scaricare tutta una serie di applicazioni direttamente sulla TV una volta connessa ad internet. In questo caso, per restare sulla scelta più economica possibile proposta da Hisense vi consigliamo il modello da 43 pollici, che presenta un’ampiezza più che buona per godere di tutte le nuove esperienze next-gen su entrambe le console.

» Clicca qui per acquistare TV economica Hisense 4K 43 pollici su Amazon

TV economica PremierTech 32 pollici

Passiamo ora ad una scelta decisamente più economica, adatta anche a chi vuole tenere il proprio budget sotto i 200€. Grazie a questa TV della PremierTech è possibile affiancare alla propria console di nuova generazione un televisore certamente non top di gamma, ma adattissimo per vivere tutte le prime esperienze che verranno rilasciate nei primi di anni di vita di PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Questa TV presenta un pannello a LED che rende i colori a schermo più vivi e realistici.

» Clicca qui per acquistare TV economica PremierTech 32 pollici su Amazon

TV economica HCF 32 pollici

Scendendo ancora di più con il budget possiamo trovare un TV HCF HD Ready da 32 pollici. Esattamente come il modello precedente, questo televisore è più che adatto per tutti quei giocatori che non hanno intenzione di spendere troppo e allo stesso tempo si accontentano di giocare in HD a tutte le prime produzioni PS5 e Xbox Series X/S in arrivo da qui ai prossimi primi anni di vita delle console next-gen. Inoltre, questo modello è possibile acquistarlo in diverse versioni che si differenziano sia nel prezzo che nei pollici.

» Clicca qui per acquistare TV economica HCF HD Ready 32 pollici su Amazon

TV economica LG LED

Chiudiamo ritornando su un TV LG. A differenza del primo modello proposto a inizio guida, in questo caso parliamo di un televisore LED che si ferma alla risoluzione Full HD. Ovviamente, mancando molte delle caratteristiche del primo LG proposto, il prezzo di questa TV va ad abbassarsi diventando un acquisto papabile anche per chi non vuole far lievitare il prezzo che dovrà spendere. A poco più di 250 € sarete in grado di mettervi in salotto un TV più che ottimo dotato anche di tecnologia smart e di supporto al Wi-Fi e al Bluetooth. Questo modello è disponibile solamente in versione da 32 pollici

» Clicca qui per acquistare TV economica LG LED 32 pollici su Amazon

Come scegliere una TV economica per PS5 e Xbox Series X/S

Per scegliere al meglio il pannello che più si avvicina alle vostre esigenze e al budget economico in vostro possesso, eccovi alcuni caratteristiche essenziali da valutare in fase di acquisto per assicurarvi una buona TV.

Pollici

L’ampiezza del pannello viene misurata in pollici. Questa è una delle prime da tenere d’occhio prima di acquistare un televisore che sia 4K o dalla risoluzione inferiore. I pollici vi permettono di capire subito senza troppa confusione se quel monitor si abbina alla vostra postazione. Se preferite giocare ad una certa distanza dal pannello, allora vi converrà puntare su un monitor dall’ampiezza maggiore. Se invece non avete a disposizione di uno spazio estremamente grande, va bene puntare anche ad un pannello che si aggira tra i 32 pollici.

HDR

L’HDR è una tecnologia che ormai da qualche anno è ben presente in molti dei televisori che si possono acquistare. Questa funzionalità permette di vedere colori ancora più vivi e realistici, donando alle vostre esperienze videoludiche una visione d’insieme davvero ben amalgamata. Oltre a ciò, a giovare dall’attivazione dell’HDR sono anche i colori dei vostri mondi di gioco preferiti. Grazie a tonalità di neri nettamente più scure, e una brillantezza maggiore sui colori più chiari, attivando l’HDR sulle TV che supportano tale funzione potrete godere si esperienze davvero piacevoli alla vista.

Smart TV

Oltre a queste caratteristiche, c’è anche da mettere in preventivo la presenza e il possibile utilizzo della tecnologia SmartTV presente nel modello. Le televisioni smart permettono di collegarsi alla rete per poi scaricare tutta una serie di applicazioni extra videoludiche da poter affiancare all’esperienza di gioco proposta dalle console Sony e Microsoft. Per esemepio, grazie a una smart Tv è possibile aggiungere al proprio dispositivo vari servizi di streming video come: Nerflix, Amazon Prima Video, Disney+ e molte altre applicazioni ancora.