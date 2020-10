Migliori TV Full-HD per giocare su console | Ottobre 2020

Con l’arrivo delle nuove console, tanti giocatori – soprattutto chi non effettua il cambio da molti anni – stanno sostituendo o hanno intenzione di farlo, il proprio televisore. Questa scelta, però, si lega assolutamente alla console che ognuno di voi ha in programma di acquistare: se infatti puntata all’acquisto di Xbox Series X o PlayStation 5, nel vostro caso sarete sicuramente orientati verso modelli 4K HDR e HDMI 2.1, così da sfruttare ogni singola goccia dei vostri sistemi di gioco preferiti; ma se invece siete orientati verso la meno costosa Xbox Series S o non avete alcun intenzione di staccarvi dalle vostre attuali console, a questo punto tanto vale puntare su un buon TV Full-HD, in modo da risparmiare e godersi una qualità delle immagini corretta, poiché i TV 4K sono sì, dotati di ottimi algoritmi di upscaling, ma una resa 1:1 è pur sempre una resa 1:1.

Mettetevi comodi, dunque, e scoprite insieme a noi quali sono i migliori TV Full-HD del momento!

I migliori TV Full-HD

LG 43LM6300PLA

LG 43LM6300PLA è un ottimo TV Full-HD pienissimo di caratteristiche degne di essere citate. Innanzitutto è un modello Smart, quindi ci troverete dentro molte applicazioni e potrete scaricarne di nuove, proprio come succede sugli attuali Smart TV 4K e HDR. È inoltre dotato di un sistema audio denominato Virtual Sorround Plus che è capace di dare l’illusione della spazialità, ovvero di simulare più direzioni, dando quella sensazione di audio che esce dallo schermo. Prima di passare alla qualità d’immagine ebbene raccontare anche la sua estetica: salta subito all’occhio la sua cornice sottile ed in generale la sua estrema eleganza, che lo rendono un modello adatto al salotto.

Sicuramente, specie per chi è abituato a TV di ultima generazione, non è facile fare un passo indietro e provare un TV di questo tipo, ma le sue specifiche sono davvero sorprendenti. La rinuncia più grossa è forse la tecnologia LCD che sta alla base di tutto, questo perché i TV LCD più datati, a differenza dei modelli di nuova generazione con supporto al local dimming, hanno una resa del nero tendente un po’ troppo al grigio. Fortunatamente, però, ci troviamo davanti ad un panello IPS e HDR 10, per cui almeno i colori sono molto soddisfacenti.

Se cercate quindi un TV in grado di sfruttare al meglio la vostra Xbox Series S e non volete accontentarvi di un TV 4K con upscaling, così da godervi un segnale nativo, questo TV fa al caso vostro.

Samsung The Frame QE32LS03TBK

Prendendo in esame questo televisore è impossibile non cominciare dal suo design incredibilmente atipico. Ad una rapida occhiata, infatti, più che un TV sembra un quadro da esporre in salotto, soprattutto se sprovvisto delle due zampette che lo tengono in piedi.

Anche stavolta parliamo di un modello Smart, mentre per quanto riguarda la qualità del pannello ci spostiamo sui QLED, tecnologia molto cara a Samsung e nata con gli stessi principi dei pannelli OLED, sebbene i risultati siano diversi. La risoluzione invece è ovviamente Full-HD, ossia 1920x1080p, con rapporto di aspetto massimo bloccato a 16:9. Non manca nemmeno la tecnologia HDR, con pieno supporto allo standard HDR10+ e HLG; meno valida la resa dei contrasti, ma grazie a impostazioni come Contrasto Mega o Samsung Contrast Enhancer si riesce a migliorare anche questo valore.

Il suo prezzo si aggira intorno ai 499 euro, e anche in questo caso si tratta di una valida scelta da abbinare alla prossima Xbox Series S o alle attuali PlayStation 4 e Xbox One.

Sony KDL-43WF665

Da qualche anno a questa parte i TV sony hanno sempre avuto un occhio di riguardo verso il gaming, soprattutto nei confronti di PlayStation. Pur non essendo infatti un modello di ultimissimo pelo, viene contrassegnato dall’azienda come “adatto per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro“, di conseguenza lo è anche per Xbox One e l’imminente Xbox Series S.

La qualità delle immagini è quella tipica dei pannelli LCD, quindi non aspettatevi una tonalità dei neri molto bassa o, addirittura, quasi spenta. Ciò non significa che questo TV non vanti una buona resa: come dicevamo supporta HDR, ha un rapporto di luminosità pari al 76% e una buona diagonale (43″). Tra i modelli citati, inoltre, è uno dei più adatti per il gaming, per cui se il vostro intento è prima di tutto quello di giocare, questo TV potrebbe seriamente fare al caso vostro. A circa 450 euro, salvo offerte varie in grado di portare il prezzo sotto i 400, vi portate a casa un TV Smart e adatto ai videogiochi.

Samsung HG40EJ470MK

L’ultimo modello di questa lista è Samsung HG40EJ470MK, un TV/Monitor sicuramente maggiormente orientato alla visualizzazione di Film e programmi televisivi, ma non per questo inadatto per il resto. Uno dei difetti più grandi di questo modello, che tra l’altro balza subito all’occhio, è il suo design parecchio datato: infatti, basti guardare qualsiasi TV – e nemmeno troppo recente – per notare una differenza enorme sia nella cornice, sia nella situazione adottata per tenerlo in piedi, ossia il piedistallo. Messo da parte il design, però, troviamo un display LED da 40″ con tecnologia Samsung HyperReal Engine che migliora l’elaborazione delle immagini, in grado di dar maggior risalto ad un pannello altrimenti inefficace.

A differenza dei TV precedenti, inoltre, non è Smart e non supporta HDR, mancanze che potrebbero assolutamente allontanarvi da questo modello. Non va sottovalutato però il suo prezzo: nonostante Samsung si ostini a non tagliarlo del tutto, lasciandolo a 422 euro circa, spesso e volentieri viene proposto sotto i 300 euro. Il suo inserimento in lista intendetelo quindi anche come un modo per risparmiare.

