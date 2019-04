I migliori videogiochi iOS e Android di marzo 2019 vi portano alla scoperta della vita di Giuseppe Verdi attraverso A Life in Music sviluppato grazie al supporto del Teatro Regio di Parma, vi faranno scoprire i conflitti interiori a cui la guerra può mettervi davanti con This War of Mine: Stories – Father’s Promise e […]

I migliori videogiochi iOS e Android di marzo 2019 vi portano alla scoperta della vita di Giuseppe Verdi attraverso A Life in Music sviluppato grazie al supporto del Teatro Regio di Parma, vi faranno scoprire i conflitti interiori a cui la guerra può mettervi davanti con This War of Mine: Stories – Father’s Promise e non mancheranno di darvi il giusto ritmo con le note di NecroDancer: AMPLIFIED. La selezione non finisce qui e come sempre cerchiamo di bilanciare le nuove uscite con le vostre richieste e una varietà di generi.

Marzo è un mese davvero ricco di titoli importanti: Stardew Valley porta la vita nei campi anche su Android dopo il lancio degli scorsi mesi su iOS e dopo una corposa attesa anche The Elder Scrolls: Blades è finalmente giocabile per chi ha ottenuto l’accesso anticipato. Sul titolo Bethesda ritorneremo con una recensione dedicata per approfondire al meglio uno dei lanci sicuramente più ghiotti del mese e per capire se merita di far parte dei migliori videogiochi per dispositivi mobili.

Negli scorsi giorni, invece, AESVI ha reso disponibile il “rapporto annuale sul settore dei videogiochi in Italia nel 2018” che mostra l’andamento del mercato e traccia il profilo dei videogiocatori in Italia. Per quanto riguarda le piattaforme di gioco più utilizzate, risulta che i dispositivi mobile sono utilizzati da oltre 10,1 milioni di videogiocatori. Seguono i PC con 7,6 milioni di persone e le home console con 6 milioni. Il tempo passato davanti a ciascuna piattaforma però vede in testa le console con 5 ore di gioco in media a settimana, seguite da smartphone e tablet – in media 4,3 ore a settimana – e PC con 4,2 ore a settimana.