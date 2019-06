I migliori videogiochi iOS e Android di maggio 2019

Ogni mese teniamo d’occhio le uscite settimanali e stiliamo alla fine del periodo mensile un elenco dei nuovi e migliori videogiochi iOS e Android che sono disponibili. In attesa di scoprire quali saranno i giochi di giugno, maggio è stato caratterizzato da tanti titoli di natura premium che arrivano su dispositivi iOS e Android dopo […]

Come ormai è lecito aspettarsi di volta in volta, i titoli che vanno per la maggiore sono i puzzle game ma anche i giochi di carte come vi avevamo già raccontato nei migliori videogiochi iOS e Android di Aprile 2019. Apriamo l’elenco di maggio con The Gardens Between, un toccante gioco che narra di amicizia e dello scorrere del tempo. Seguono Wonder Boy: The Dragon’s Trap, remake del gioiellino per Sega Master System e il curioso Atrologaster, titolo ispirato alla figura dell’astrologo Simon Forman.

L’ottimo successo console di Little Nightmares, opera dai toni horror di Tarsier Studio, ha spinto Bandai Namco a pubblicare un prequel interamente rivisitato e pensato per dispositivi mobile. Un gioco che sicuramente conquisterà chi ha già avuto modo di provare l’originale e potrà così scoprire nuovi segreti. Chiudono la selezione, il deckbuilder Shards of Infinity e Magnibox, il puzzle game che sfrutta il magnetismo.

Come sempre vi invitiamo a condividere con noi quelli che sono stati i giochi mobile che vi hanno tenuto compagnia e quali sono invece i titoli che state aspettando. Per altri contenuti sui migliori giochi che potrebbero interessarvi potete consultare i seguenti link: