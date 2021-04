Migliori videogiochi per bambini | Aprile 2021

Mario Kart Live: Home Circuit

Piattaforma: Nintendo Switch



Età consigliata: 6+

Mario Kart Live: Home Circuit è uno spin-off della serie Mario che sfrutta la realtà aumentata per trasformare il salotto di casa in un vero e proprio circuito a tema Mario Kart: vostro figlio, dunque, potrà divertirsi a costruire il circuito ancor prima di mettersi a giocare! Si tratta, per il resto, di un Mario Kart in “formato ridotto”, ricco di minigiochi ed esperienze divertenti, non troppo impegnativo e perfetto per introdurre i più piccoli al mondo dei videogiochi di corse. Il videogioco in sé deve obbligatoriamente essere acquistato insieme con il circuito, dal momento che si tratta di un pacchetto unico e inscindibile. Esistono due set differenti sul mercato: uno a tema Mario e l’altro a tema Luigi, che differiscono perlopiù per il colore principale (rosso o verde) e per la presenza di uno dei due iconici fratelli.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch



Età consigliata: 7+

Yooka-Laylee and the Impossible Lair è un coloratissimo gioco a piattaforme sviluppato da Team 17 (gli autori della serie Worms), in cui i protagonisti sono il camaleonte Yooka e la sua piccola compagna Laylee. Si tratta di un ottimo platform bidimensionale, in cui risolvere enigmi combinati usando entrambi i personaggi nell’ambito di un’esperienza offline divertente e carica di umorismo. Il gioco è uno spin-off dello Yooka-Laylee tridimensionale uscito due anni prima, rispetto al quale è perfino più riuscito. Oggi potete recuperarlo a prezzo budget, dunque il nostro consiglio è quello di non pensarci due volte: avrete in casa un’esperienza fantastica per tutte le età!

Ratchet & Clank

Piattaforma: PlayStation 4



Età consigliata: 7+

Con Ratchet & Clank è difficile sbagliare: qualche anno fa, su PlayStation 4, è stato pubblicato il remake dello storico primo capitolo per PlayStation 2 uscito nel 2002, che magari, all’epoca, proprio voi che ci state leggendo avevate già giocato! Il remake mantiene ben salde le caratteristiche base dell’originale, trasportando Ratchet e Clank fra diversi pianeti in un mix di salti, azione e tanto divertimento, ma lo ricostruisce completamente dal punto di vista visivo, sfruttando i progressi tecnologici concessi dall’hardware dell’ultima console di Sony. Anche a oltre quattro anni dalla sua uscita, Ratchet & Clank rimane uno dei migliori titoli nel suo genere per PS4, ed è un videogioco che dovreste assolutamente prendere in considerazione.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S



Età consigliata: 12+

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ci riporta insieme indietro e avanti nel tempo: Activision e Toys For Bob, dopo l’ottimo riscontro della N.Sane Trilogy, hanno ben pensato di proseguire la storica saga di Naughty Dog con un quarto episodio, a tutti gli effetti un nuovo capitolo, che trasporta Crash Bandicoot nel 2020 nel migliore dei modi. Si tratta, infatti, di un platform con tutti i crismi, un gioco moderno e molto diverso da quelli che lo hanno preceduto, pur mantenendo, di base, la stessa impostazione da gioco a piattaforme senza troppi fronzoli. Peraltro, doppiato completamente in lingua italiana! Acquistando la versione PS4/Xbox One, peraltro, avrete diritto a ricevere gratuitamente l’upgrade per console next gen (PS5 e Xbox Series X/S).

Splatoon 2

Piattaforma: Nintendo Switch



Età consigliata: 7+

Nato come una sorta di esperimento in casa Nintendo, Splatoon è presto diventato uno degli sparatutto più amati degli ultimi anni, soprattutto fra i più giovani (anche grazie al suo stile colorato e fumettoso). Splatoon 2 è il sequel per Nintendo Switch dell’originale per Wii U, e continua ad essere giocatissimo ancora oggi, forte anche dell’annuncio di Splatoon 3, che arriverà nel 2022. Splatoon 2 è il videogioco perfetto per passare centinaia di ore di divertimento in compagnia: il comparto online garantisce una longevità infinita, con tante modalità, personalizzazioni estetiche e armi da paintball aggiuntive! Opzionalmente (acquistando il DLC single-player) si può anche giocare in single player offline una piccola parte dell’esperienza.

Minecraft: Dungeons

Piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch



Età consigliata: 7+

Se vostro figlio ha amato Minecraft, probabilmente si appassionerà senza troppa fatica anche a Minecraft: Dungeons, particolarissimo spin-off dal sapore “avventuroso” in cui formare squadre con i propri amici e partire all’avventura, dedicandosi all’esplorazione di enormi dungeon in un contesto basato sull’universo della serie di Mojang. Minecraft: Dungeons elimina la componente “creativa” che caratterizza il gioco originale per offrire un’esperienza fatta e finita e più studiata, giocabile in cooperativa fino a quattro giocatori. La versione fisica, peraltro, include di default il Pass Eroe, che comprende le due espansioni Jungle Awakens e Creeping Winter, il “mantello da eroe” e due skin aggiuntive con cui personalizzare i personaggi dal punto di vista estetico.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Piattaforma: Nintendo Switch



Età consigliata: 7+

Se ai vostri figli piacciono videogiochi un po’ più “cervellotici”, potreste far provare loro Mario + Rabbids: Kingdom Battle, nato dalla collaborazione fra Nintendo e lo studio italiano di Ubisoft Milano. Il gioco è uno strategico che fonde la serie e i personaggi di Mario con i simpaticissimi e buffi coniglietti bianchi dell’universo di Rayman. Non lasciatevi trarre in inganno dall’aspetto colorato, però: in questo caso siamo di fronte a un titolo un po’ più complesso del previsto, ma che, se “imparato” a dovere, è capace di regalare soddisfazioni enormi! Essendo uscito da diversi anni, inoltre, è ormai reperibile a prezzo budget (e, possiamo garantirvelo, vale tutti i soldi richiesti!).

Rayman Legends

Piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U



Età consigliata: 7+

A proposito di Rayman, è impossibile non menzionare anche Rayman Legends, indubbiamente uno dei capolavori di Ubisoft degli ultimi anni, nonché un videogioco adatto davvero a tutti! Il gioco a piattaforme bidimensionale della casa francese è il canto del cigno della serie Rayman (almeno per ora), ed è sviluppato con lo splendido UbiArt Framework, che rende ogni “frame” (anche da qui l’idea del nome) un quadro in movimento. Ma non solo: rimane, anche a distanza di diversi anni, un divertentissimo platform, che ha il suo più grande punto di forza nell’accessibilità (la difficoltà è scalabile e si adatta molto bene anche ai più piccoli).

Mario Kart 8 Deluxe

Piattaforma: Nintendo Switch



Età consigliata: 3+

Se avete acquistato un Nintendo Switch per vostro figlio, la scelta più ovvia ricade indubbiamente su Mario Kart 8 Deluxe, il videogioco più venduto in assoluto per l’ultima console Nintendo. Si tratta, come il nome suggerisce, della versione definitiva dell’ultimo capitolo della saga di Mario Kart, originariamente uscito sulla sfortunata Wii U e in seguito arrivato anche su Switch, console che ha saputo dargli finalmente piena giustizia. Mario Kart 8 Deluxe è uno dei “videogiochi per bambini” per antonomasia, non solo per via del fatto che è adatto davvero a tutti, dai 3 anni in su, ma anche per via delle sue meccaniche immediate ed accessibili: le varie classi di kart e gli aiuti alla guida, poi, rendono la difficoltà estremamente adattabile, in pieno stile Nintendo.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Piattaforma: Nintendo Switch



Età consigliata: 7+

Super Mario 3D World è un classico del platform firmato Nintendo, uscito originariamente su Wii U e arrivato su Nintendo Switch in versione definitiva e arricchita di un enorme DLC, Bowser’s Fury, che rappresenta una parte decisamente non secondaria del pacchetto. Se Super Mario 3D World è, di fatto, una reinterpretazione tridimensionale dei classici Mario bidimensionali, e comprende dunque una moltitudine di livelli ambientati nei tradizionali otto mondi, Bowser’s Fury è invece un’esperienza un po’ più libera e particolare, vera novità della versione Switch e che vi consigliamo caldamente di provare. Tutto quanto, peraltro, può essere giocato anche in cooperativa, fino a quattro giocatori.

