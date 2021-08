Le migliori webcam e videocamere per lo streaming | Agosto 2021

Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom nella visione dei gameplay sulle maggior piattaforme di streaming e di conseguenza nell’offerta di webcam e videocamere. Accendere la propria webcam, far partire un gioco e condividere le proprie esperienze con altre persone per intrattenerle è diventato un processo comune del mondo videoludico, al punto che ci sono titoli che hanno ottimizzato o introdotto feature adatte proprio allo streaming.

Che voi siate alla vostra prima esperienza con lo streaming dei videogiochi o che cerchiate di evolvere il vostro set-up, abbiamo preparato in questo articolo una guida all’acquisto delle migliori webcam e videocamere per lo streaming, indispensabili per poter portare il vostro volto sui vostri contenuti video in diretta. Passando dalle webcam più economiche alle macchine più professionali ed esigenti, abbiamo fatto una cernita delle migliori proposte disponibili sui maggiori rivenditori online per offrirvi una lista sempre aggiornata dei prodotti più utili alle vostre esigenze. Prima di cominciare con la nostra guida delle migliori webcam e videocamere potete consultare anche una guida d’acquisto per le migliori luci, i migliori microfoni e i migliori accessori per lo streaming.

Le migliori webcam e videocamere per lo streaming

NexiGo N660P

Tra le migliori webcam adatte allo streaming, la più economica disponibile è la NexiGo N660P, un apparecchio che a un prezzo che si aggira attorno ai 50€ riesce a fornire ai suoi utenti tutti gli elementi necessari per poter andare in diretta sulle maggiori piattaforme di streaming con una buona qualità. La webcam è munita di autofocus, bilanciamento del bianco e perfino di una copertura per l’obiettivo per garantire una maggiore privacy. La risoluzione massima è di 1080P a 60 FPS. Nel caso voleste lesinare anche sul microfono, la NexiGo N660P è provvista anche di microfono omnidirezionale con riduzione del rumore integrata. Il dispositivo si collega al PC tramite cavo USB 2.0, già incluso nell’acquisto.

Logitech C922

Di buona qualità e a un prezzo modesto per lo streaming, la webcam Logitech C922 garantisce prestazioni Full HD 1080p a 30 FPS o 720p a 60 FPS, ideale per piccole facecam da apporre sui vostri gameplay. L’apparecchio dispone di correzione dell’illuminazione automatica ed è venduta assieme a un piccolo treppiede da tavolo, ideale per cercare inquadrature secondarie o dal basso. La C922 ha anche due microfoni stereo omnidirezionali integrati. All’interno della confezione è disponibile anche una licenza di tre mesi per il software XSplit, utile proprio per registrazioni e streaming relativi al gaming.

Razer Kiyo

Considerabile un’alternativa al Logitech C922, il Razer Kiyo offre la stessa prestazione da 1080p a 30 FPS / 720p a 30 FPS con l’aggiunta di una luce ad anello con luminosità regolabile. Anche in questa webcam di Razer sono incorporati funzionalità di autofocus e microfoni, sebbene questi ultimi non siano molto sensibili se la webcam è tenuta a distanza considerevole. Incluso nell’acquisto ci sono un cavo jack e uno HDMI 2.0, e la lente è grandangolare per un campo visivo più ampio della sua controparte Logitech. La struttura minuta la rende anche facilmente trasportabile in tasca, ed è possibile posizionarla su un treppiede da tavolo sebbene questo sia venduto a parte.

Logitech StreamCam

Con la Logitech SteamCam cominciamo a salire di livello per le migliori webcam e videocamere per lo streaming, pur restando nella stessa fascia di prezzo: 1080p a 60 FPS, messa a fuoco automatica, due microfoni frontali, stabilizzatore e supporto universale per treppiedi incluso. La SteamCam è ancora più versatile e utile se utilizzata con il software Logitech Capture, in grado di ottimizzare l’esposizione, l’inquadratura, la stabilizzazione e tanti altri dettagli utili per lo streaming. Il dispositivo è anche ruotabile in modo da realizzare video verticali in 16:9.

Logitech Brio

Logitech Brio è una webcam progettata per il vlogging su piattaforme di streaming come Twitch e YouTube, con una risoluzione Ultra HD 4K e colori vividi e precisi grazie all’HDR. Il dispositivo è in grado anche di registrare slow-motion e di registrare fluidamente in 1080p 60 FPS grazie alla frequenza Quadro Iperveloce. La webcam ha un campo visivo di 90 gradi e altre funzionalità sono attivabili tramite il software Logitech Capture. Inclusa nella confezione c’è anche una licenza XSplit premium di 12 mesi, cavo USB, corpiobiettivo e clip rimovibile.

Sony Alpha 6000L

Se volete una qualità ancora maggiore e avete in programma anche di registrare dei video oltre allo streaming, è il momento di passare dalle webcam alle videocamere utili per lo streaming se avete schede di acquisizione video. La prima proposta che vi sottoponiamo è la Sony Alpha 6000L, una fotocamera mirrorless digitale con obiettivo intercambiabile in base alle vostre esigenze di streaming. L’apparecchio installa un sensore APS-C CMOR Exmor da 24.3 megapixel, un mirino OLED Tru-Finder ad alta risoluzione, autofocus rapidissimo, flash integrato e display LCD da 3 pollici inclinabile di 180 gradi pensato proprio per avere un’anteprima in caso di auto-riprese e auto-scatti. Una caratteristica intrigante della macchina è l’interfaccia utente personalizzabile.

Panasonic Lumix G7

La Panasonic Lumix G7 è una videocamera mirrorless professionale con obiettivo standard 14-42 mm intercambiabile e stabilizzatore ottico. La macchina può filmare con una risoluzione 4K e ha sia un microfono integrato che un attacco per microfoni esterni. Come per la Sony 6000L, anche qui è presente un display touch da 3 pollici ruotabile in modo da avere un’anteprima delle vostre auto-riprese. Attenzione anche agli accessori disponibili come acquisti supplementari, come batterie aggiuntive, adattatore per collegare la macchina a una presa o un telecomandino per gestire manualmente alcune opzioni come il fuoco.

Sony ZV1

A un livello successivo delle migliori videocamere per lo streaming troviamo la Sony Vlog Camera ZV1, una fotocamera digitale con schermo LCD direzionabile ideale proprio per registrare video in diretta e vlog in 4K. Sony ha progettato questa macchina proprio per le attività social, tanto che dispone anche di un effetto Soft Skin per ottimizzare la ripresa dei volti. La confezione della ZV1 incorpora un microfono direzionale a 3 capsule con copertura antivento, ma l’apparecchio dispone anche di utilissimi accessori opzionali come un microfono da montare sul ponte o un microfono wireless, oppure un grip bluetooth per eventuali dirette in movimento. Sarebbe preferibile utilizzare un apparecchio del genere con una capture card, ossia una scheda di acquisizione video, ma nel caso Sony ZV1 dispone anche di connettività al PC tramite USB ottimizzata proprio per live streaming in alta qualità.

Fujifilm X-T200

La Fujifilm X-T200 è una signora fotocamera mirrorless leggera, compatta e potente, che può essere utilizzata tranquillamente anche per le proprie esigenze di streaming. La macchina è in grado di registrare in 4K a 2160p con un sensore ottico da 24.2 megapixel e dispone anch’essa di un display touch screen snodabile. La X-T200 ha due tipi di stabilizzazione digitali, un jack per microfono e porte HDMI e USB a cui si può collegare addirittura il telefono: scaricando l’app Camera Remote infatti si può utilizzare il proprio smartphone come un telecomando per regolare al meglio le diverse impostazioni di ripresa. Consigliabile disporre anche di batterie di riserva o di adattatori per prese.

Come scegliere una webcam o una videocamera per lo streaming

Costo e qualità

Le webcam e videocamere per lo streaming sono un investimento per la vostra attività su internet, in quanto garantiscono prestazioni di qualità. Si può pur sempre risparmiare, soprattutto se siete alle prime armi: come in ogni cosa, anche nello streaming si procede un passo alla volta. Per questo motivo in questa guida vi abbiamo presentato una scelta vasta che va dai 50€ circa fino agli 800€, a seconda di quanto vogliate investire nella qualità dei vostri streaming. Bisogna tenere anche in considerazione che per far funzionare al meglio alcuni prodotti, in particolare le videocamere, c’è bisogno anche di accessori utili per lo streaming. Per esempio, con l’acquisto di una videocamera preventivate sempre anche l’acquisto di una scheda di acquisizione video come la Elgato Cam Link.

Risoluzione e connessione

Quando avete in mente di acquistare webcam e videocamere per lo streaming dovete sempre controllare il tipo di connessione a internet di cui disponete. L’output della vostra immagine e la frequenza di connessione sono due elementi che vanno a braccetto quando si tratta di streaming: trasmettere in 4K a 60 FPS in diretta è pura utopia se non disponete di una buona connessione via fibra veloce, di contro se per la vostra connessione siete costretti a trasmettere a 720p / 30 FPS non conviene comprare una videocamera né una webcam prestanti. Di solito sulle maggiori piattaforme di streaming come Twitch le persone trasmettono a 1080p o 720p a 60 FPS, quindi il 4K non è neanche così tanto necessario. L’imperativo è acquistare le attrezzature che rispettino la bitrate della vostra connessione.

Spazio disponibile

Mentre le webcam possono essere posizionate sul bordo del vostro schermo, le videocamere hanno bisogno di una posizione alternativa che, magari, non sia neanche di intralcio nelle vostre riprese con stand, bracci meccanici o treppiedi. Ponderate i vostri acquisti quindi anche in base allo spazio disponibile sulla vostra scrivania e più in generale nella vostra stanza e sulla funzionalità che i diversi strumenti possono donarvi. Considerate anche le prese per l’alimentazione delle videocamere, oltre che a una buona gestione dei cavi sia che si tratti di webcam che di prodotti più professionali. In particolare, se eseguite sessioni di streaming molto lunghe, dovete anche considerare che le videocamere avrebbero bisogno di batterie di supporto o adattatori per prese di corrente che sarebbe necessario avere nelle vicinanze.