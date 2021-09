Milano Comics and Games ed Expo Elettronica: torna il multievento dal vivo, date e dettagli

Ultimamente gli eventi dal vivo stanno tornando, e con grande gioia anche gli appassionati del mondo videoludico e della cultura pop possono inziare a pensare di tornare a frequentare le tanto amate fiere in tutta Italia. Tra questi eventi torna anche il doppio appuntamento con Milano Comics and Games ed Expo Elettronica, che prenderanno il via sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle ore 9 alle 18 a Malpensa Fiera.

Milano Comics & Games è il luogo perfetto per gli amanti dei comics e del gaming in ogni loro sfaccettatura. La mostra mercato proporrà: fumetti, manga, anime, modellini, action figures, videogiochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e prodotti novità oltre a aree gioco e tornei di carte collezionabili, role playing games e uno spazio per gli amatissimi mattoncini LEGO.

Fra i tanti ospiti di questa nuova edizione trovano spazio le firme del fumetto come Tommaso Bianchi e Enrico Simonato, oltre a nuovi talenti da scoprire nell’Artist Alley. Per gli appassionati di cinema, d’animazione e non solo, ci sarà un appuntamento con i doppiatori Federico Viola voce di Shang-Chi, e Jacopo Calatroni voce, fra i tantissimi personaggi, di Peter Parker in Marvel’s Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales, e con lo Youtuber e Twitch Streamer Victorlaszlo88 accompagnato da La Svet e Rob McQuack per parlare di tutte le novità in materia di film, serie tv e videogiochi.

A questo evento si aggiunge anche l’Expo Elettronica; il punto d’incontro per chi vuole acquistare elettronica di consumo, componenti, minuteria, pezzi di ricambio e materiali per l’auto costruzione e la riparazione. Completa l’offerta la Games Arena dove provare con mano le ultime novità nel settore videogiochi, mentre, per i nostalgici, retrogames e cabinati arcade.

Naturalmente, in ottemperanza al regolamento per gli spettacoli e gli eventi in spazi chiusi, per l’ingresso è obbligatorio essere in possesso del Green Pass in corso di validità e indossare la mascherina. Per partecipare a questo multievento lo si potrà fare con un unico biglietto d’ingresso a soli 5 euro acquistabile online, o al costo di 10 alle casse all’ingresso della fiera.