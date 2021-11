Milestone compie 25 anni celebrando la propria storia e i giochi pubblicati

Quest’anno Milestone compie la bellezza di venticinque anni, e per festeggiare la compagnia milanese ha deciso di ripercorrere tutti i passi fondamentali che hanno contribuito a creare la propria storia.

Nata nel 1996 con il nome di Graffiti, il team rinominato poi in Mileston è fautrice di un vero e proprio cult come Screamer. Qualche anno dopo il team italiano comincia a pubblicare titoli di enorme successo grazie al supporto di grandi publisher internazionali come SBK e la serie di MotoGP, un franchise che ad oggi ha intrattenuto più di 5 milioni di giocatori dal suo debutto.

Nel 2012 Milestone inizia a pubblicare autonomamente i propri giochi, espandendo il portfolio di licenze con altri racing game su due ruote come la serie di MXGP , Monster Energy Supercross The Official Videogame e la prima IP proprietaria RIDE.

Nel 2019 Milestone entra a far parte del gruppo Koch Media GmbH, mentre quest’anno, oltre a festeggiare i 25 anni di grande attività, il team milanese ottiene uno dei lanci di maggior successo nella storia dell’azienda con Hot Wheels Unleashed.

“25 anni sono un anniversario importante ed è incredibile notare quanta intelligenza, passione e impegno hanno caratterizzato Milestone in questi 25 anni. Quante sfide, obbiettivi e soddisfazione abbiamo vissuto! E anche dopo tutti questi anni, ci divertiamo ancora moltissimo perché amiamo quello che facciamo, e siamo pronti per i prossimi 25!” Commenta Luisa Bixio, CEO di Milestone. A queste parole si aggiungono quelle di Klemens Kundratitz, Managing Director di Koch Media Group: “siamo davvero orgogliosi di avere Milestone nel nostro gruppo, la loro dedizione nel produrre giochi racing coinvolgenti e di alta qualità ha superato il traguardo dei 25 anni, chissà cosa ci riserveranno i prossimi 25!”