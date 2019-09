Minecraft non si ferma: 112 milioni di giocatori mensili, sempre in crescita

Minecraft è un successo sotto ogni punto di vista: il sandbox ha raggiunto 112 milioni di giocatori mensili, con una crescita incredibile nell'ultimo anno.

Per oltre dieci anni, Minecraft ha continuato a dominare il mondo videoludico e non sembra pronto a fermarsi. Per quanto nel corso del tempo siano nati grandi successi, come Fortnite, l’opera di Mojang continua a rimanere in cima alla classifica. Minecraft ha infatti raggiunto la quota di 112 milioni di giocatori attivi ogni mese. Si tratta di un incremento di +20 milioni di giocatori, rispetto all’ottobre 2018, ultima data durante la quale sono stati rilasciati dati ufficiali.

Si tratta chiaramente di un aumento incredibile, considerando sopratutto che l’opera è disponibile da moltissimi anni oramai. Questi valori includono i giocatori di tutte le versioni: computer, console, mobile e anche la versione “educativa” del gioco. Ciò che bisogna tenere in seria considerazione è anche il fatto che Minecraft non è gratuito. I milioni di nuovi giocatori dell’ultimo anno hanno acquistato il gioco in un modo o in un altro: è possibile ottenere il gioco acquistando una copia fisica, una digitale o pagando l’abbonamento mensile di Xbox Game Pass. Molto probabilmente, buona parte dei nuovi giocatori derivano proprio da quest’ultima possibilità: come sappiamo, il servizio in abbonamento di Microsoft sta convincendo il pubblico e suoi numeri sono in crescita. In ogni caso, si tratta di un successo per Microsoft.

Il successo di Minecraft si è manifestato fin dal principio, quando ancora era un titoli in accesso anticipato creato da una singola persona, Markus “Notch” Persson. Nel 2014 Microsoft ha acquistato Minecraft per 2.5 miliardi di dollari: una mossa commerciale che ha stupito molti, ma che si sta rivelando assolutamente profittevole per il colosso di Redmond.

Helen Chiang, a capo del team di Minecraft presso Microsoft, ha affermato, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Businessinsider: “Ciò che possiamo notare è che si tratta di un gioco dal quale i giocatori continuano a tornare. Non è sempre il gioco più in vista nella vetrina dello store, poiché ci sono molti altri grandi giochi in continua uscita, ma è certamente il gioco dal quale tutti amano tornare.”