Minecraft 2 compare nelle tendenze di Twitter, ecco cosa sta succedendo

Minecraft 2 impazza su Twitter finendo nelle tendenze del social network e attraendo la curiosità dei fan del titolo sviluppato da Mojang.

In queste ore gli appassionati di Minecraft si trovano in stato di confusione dopo che Minecraft 2 ha iniziato a finire tra le tendenze di Twitter. Minecraft è un titolo che ha fatto segnare record dopo record vendendo oltre 176 milioni di copie in tutto il mondo, ed in questo momento i tweet di Minecraft 2 stanno spingendo alcuni fan a chiedersi se lo sviluppatore Mojang avesse annunciato in qualche modo particolare il sequel del popolare gioco.

Questi tweet sono tutti dovuti a un post di un utente anonimo che afferma di essere stato licenziato da Nintendo, quest’ultimo dice che ci sarà un Nintendo Direct il 6 novembre nel quale proprio Minecraft 2 sarà protagonista di uno dei più grandi annunci mai fatti da Nintendo.

MINECRAFT 2 🤣 GTA VI A SWITCH EXCLUSIVE 🤣 pic.twitter.com/9hOICIkroX — Ğħσşτναηş 👻 (2 DAYS ‘TIL LUIGI’S MANSION 3! 👻) (@Mevans2703) October 28, 2019

L’utente non si ferma a Minecraft 2, dicendo che all’interno di questo presunto Nintendo Direct ci sarà anche un nuovo trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, e in più anche Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077 saranno annunciati per Nintendo Switch, concludendo col botto affermando che vedremo Grand Theft Auto 6 in esclusiva per la console ibrida Nintendo.

Parliamo di un rumor da prendere fortemente con le pinze, non è stato ancora annunciato nessun Nintendo Direct per il 6 novembre e a detta di CD Projekt Red al momento non è nei loro piani un rilascio di Cyberpunk 2077 su Switch. Tuttavia, le attenzioni dei fan di Minecraft si sono tutte concentrate sulla concreta possibilità di vedere un sequel del titolo di Mojang, che sembrerebbe il rumor più plausibile tra tutti quelli trapelati nel post dell’utente anonimo. Quale dei titoli trapelati dal rumor pensate possa essere annunciato sul serio in futuro? Diteci la vostra.