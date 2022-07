Minecraft non ha bisogno di presentazioni: è senza ombra di dubbio il sandbox più popolare di sempre al giorno d’oggi, che è riuscito a unire milioni di giocatori di qualsiasi età su un’unica piattaforma. Il gioco si porta ormai più di dieci sulle spalle, ma continua a essere costantemente aggiornato con l’implementazione di nuovi contenuti freschi e innovativi. Nonostante ciò, però, c’è da ammettere che le mod create dalla community per il gioco a cubetti sono un’importantissima aggiunta all’esperienza di gioco, e si può quasi dire che alcune di queste possono essere tranquillamente definite essenziali per rendere la propria partita il più piacevole possibile.

Proprio riguardo ciò, in questo articolo abbiamo voluto fare una piccola lista di alcune delle mod più importanti per chi adora Minecraft, ma allo stesso tempo vorrebbe anche qualcosa di più dal gioco, senza andare a cambiare troppo l’esperienza originale. Nei paragrafi che seguono, infatti, troverete mod il cui scopo è semplicemente quello di migliorare il titolo su più fronti, di modo tale da renderlo ancora più “perfetto” di quanto non fosse già.

Prima di procedere, se avete bisogno di istruzioni per installare mod su Minecraft potete consultare la nostra guida apposita.

#1 — OptiFine

Minecraft

Tra le mod di Minecraft più essenziali in assoluto non possiamo non citare la OptiFine. Disponibile sia per Forge che per Fabric (anche se non in maniera ufficiale), questo add-on andrà a migliorare drasticamente le prestazioni del vostro PC durante le vostre partite all’interno del sandbox. Quello che fa questa mod è aggiungere svariate nuove impostazioni da manovrare come meglio si crede, e ciascuna di queste porterà l’esperienza di gioco su tutt’altro livello.

Per prima cosa, la OptiFine implementa all’interno del titolo molte impostazioni riguardanti la grafica. Permette, ad esempio, di ridurre i dettagli di specifici elementi del gioco per agevolare la performance del nostro PC, ma può anche fare l’esatto opposto, ossia migliorare determinati elementi come la neve o l’erba (a costo delle prestazioni della nostra macchina, ovviamente). Presenti anche ulteriori settaggi per gli elementi in lontananza e, cosa più importante, una lista di animazioni dove si può decidere quali tenere attive e quali no, per una maggiore fluidità durante la propria partita.

Sono disponibili anche alcune impostazioni per personalizzare i contenuti visibili su schermo, impostare il tempo fermo alla notte o al giorno, autosalvataggio e molto altro. La funzione più apprezzata è indubbiamente quella dell’illuminazione dinamica, la quale fa sì che gli oggetti che solitamente emettono luce quando piazzati, possano farlo anche quando si trovano nella mano del giocatore, o a terra sotto forma di drop. Varrebbe la pena installare questa mod anche soltanto per quest’ultima feature, la quale fa risparmiare quantità industriali di torce ai giocatori durante l’esplorazione di posti bui.

#2 — Just Enough Items

Minecraft

Just Enough Items è senza ombra di dubbio la mod più utile maggiormente per i giocatori novizi, ma anche per i più veterani che magari non si ricordano qualche crafting. In generale, è ottima per chiunque non abbia voglia di saltare costantemente tra Minecraft e la wiki alla ricerca delle ricette per la creazione di determinati oggetti. L’add-on, disponibile soltanto per Forge (per Fabric esiste un’ottima alternativa chiamata Roughly Enough Items), va ad aggiungere una lista contenente tutti gli oggetti presenti nel gioco, ed è possibile interagire con ognuno di essi per ottenere maggiori informazioni al riguardo.

Se per esempio non conoscete il crafting di un determinato oggetto, o semplicemente non lo ricordate, con questa mod vi basta aprire l’inventario e cercarlo tramite la lista apposita, per poi visualizzare la ricetta semplicemente premendo il tasto R su di esso. In più, premendo U è anche possibile visualizzare tutti gli utilizzi che un determinato oggetto può avere, riguardanti non solo l’utilizzo in diverse ricette di crafting, ma anche il quantitativo esatto di carburante che può eventualmente fornire in una fornace, gli incantesimi specifici coi quali può essere modificato, e altre opzioni.

La mod si rivela quindi un’ottima alleata dei giocatori per mantenere l’esperienza all’interno del gioco senza bisogno di “spostarsi” altrove per cercare informazioni sul web quando si hanno delle dimenticanze. È soprattutto ottima per gli utenti che si approcciano al gioco per le prime volte e non sanno bene in che direzione muoversi, che in questo modo invece hanno molti più punti di riferimento.

#3 — AppleSkin

Minecraft

Similmente alla mod precedente, AppleSkin implementa nel gioco alcuni elementi di base “nascosti”, utili soprattutto per la sopravvivenza. L’add-on è disponibile per Forge e Fabric, e va a intaccare principalmente la barra della fame del giocatore. Comparirà, infatti, una barra che mostrerà quanto manca per perdere i punti della fame. Inoltre, quando questa sarà piena, apparirà una specie di aura sui cosciotti che andrà a indicare il “tempo” residuo prima che la fame inizi a consumarsi.

Ovviamente la mod va a operare anche sugli oggetti che il giocatore può mangiare. Tutti questi, infatti, mostreranno i cosciotti precisi che faranno recuperare, così da sapere quale tipo di cibo portarsi dietro e consumare per non sprecarlo. Ciò è essenziale in particolare nei primi momenti di gioco, quando ancora non si hanno metodi stabili per recuperare il cibo, ma anche per i meno esperti che hanno semplicemente bisogno di sapere quanta fame ripristina ciascun alimento.

#4 — JourneyMap

Minecraft

JourneyMap è indubbiamente tra le migliori mod da scegliere per agevolare l’esplorazione. Come suggerisce il nome, infatti, questo add-on (disponibile su Forge e Fabric) implementa una minimappa all’interno del gioco che ci permette di visualizzare i nostri paraggi con una visuale dall’alto. I vantaggi di questa mod sono quindi tantissimi: poter sapere cosa c’è attorno a noi aiuta enormemente con l’esplorazione, rimuovendo quasi totalmente la possibilità di perdersi o di vagare senza meta per migliaia di cubi.

La mod non si limita soltanto a mostrarci i blocchi attorno a noi: si può, infatti, visualizzare anche animali, mob e villaggeri, e ognuna di queste opzioni è attivabile o disattivabile a proprio piacimento. È anche possibile visualizzare una mappa sotterranea, che ci mostra i sistemi di caverne situati nel sottosuolo, utilissima quindi per la ricerca di strutture sotterranee, per citarne una.

Il punto forte di questa mod riguarda indubbiamente i punti di interesse. È infatti possibile aggiungere dei marchi in qualsiasi luogo si desidera, così da poterci tornare, ad esempio, in un secondo momento. Si tratta di una funzionalità estremamente utile, la quale ci permette di addentrarci nel nostro mondo e scoprire a fondo tutto ciò che ha da offrirci senza lasciare nulla indietro.

#5 — Shaders

Minecraft

Per le Shader ci sarebbe da aprire più che un semplice capitolo a parte. Sicuramente qualsiasi giocatore di Minecraft le ha sentite nominare almeno una volta, ma se così non fosse, le Shader sono una modifica alla grafica molto sostanziale che solitamente vanno a rendere le immagini di gioco estremamente realistiche, spesso rendendo la visuale irriconoscibile dal gioco base. Il loro scopo è di trasformare il sandbox a cubetti in qualcosa molto più vicino alla nostra realtà, di modo tale da rendere l’esperienza non solo più immersiva, ma anche più bella da vedersi.

Di Shader ce ne sono ormai una quantità enorme, tant’è che c’è l’imbarazzo della scelta. Non ce n’è necessariamente una migliore di un’altra, poiché si tratta di un discorso più soggettivo. Per scegliere il pacchetto di Shader più adatto, infatti, il nostro consiglio è semplicemente di dare una spulciata alle opzioni disponibili e a trovare quella che più vi aggrada. Molte di queste infatti offrono esperienze ben diverse l’una dall’altra, per cui vi basta andare per quella che più rispecchia la grafica che state cercando.

Prima di procedere, tenete a mente che le Shader richiedono spesso requisiti di sistema molto alti, a seconda del tipo di modifiche che vanno ad apportare al gioco. Prima di scaricarle, quindi, vi raccomandiamo di controllare che il vostro PC possa effettivamente reggerle, per evitare di incappare in problemi indesiderati.