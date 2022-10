Ancora una volta la community di Minecraft riesce a stupirci con delle creazioni a dir poco sbalorditive. Il titolo sandbox di Mojang viene usato in varie maniere, e non esiste una modalità giusta o sbagliata per giocarci. A dimostrarlo è anche la stessa compagnia, la quale, proprio di recente, ha annunciato un nuovo evento a tema Halloween fuori dagli schemi, il quale permette ai giocatori di interagire con il titolo cubettoso sia virtualmente che nella vita reale con del fai da te.

Lasciando da parte per il momento l’evento a tema Halloween, c’è un appassionato del titolo di Mojang che ha svelato una cosa a cui ha lavorato nel corso degli ultimi 291 giorni. Sul canale YouTube di MLGaeming è stato di recente pubblicato un video di una nuova meravigliosa build tutta costruita su Minecraft (potete acquistare il gioco su Amazon). Questo utente ha creato una metropoli fluttuante in 7000 ore, e il video, oltre a mostrarci la città, mette in luce tutto il processo di creazione tramite un time lapse.

Questa enorme creazione è stata messa insieme sul server 2b2t, conosciuto anche come 2builders2tools, ovvero uno dei server Minecraft più antichi ancora in circolazione. Come possiamo vedere dal video, in questa creazione sono stati messi insieme tutta una serie di edifici, costruzioni e dettagli con diversi stili differenti. La città fluttuante può sembrare un miscuglio di elementi, ma una volta che si vede la città dall’alto sembra di star guardando una vera e propria metropoli dalla distanza.

Ancora una volta la community di Minecraft ci dimostra quanto sia libera da vincoli l’esperienza proposta dal sandbox di Mojang. Questa è solo l’ultima folle creazione avvenuta all’interno di questo mondo virtuale, ma siamo certi che non passerà molo tempo prima di scoprire quali altre meraviglie stanno realizzando i tantissimi appassionati di questo titolo.