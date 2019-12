Minecraft: Baby Yoda verrà aggiunto alla versione PC grazie ad un datapack

In questi ultimi mesi la saga di Star Wars ha sicuramente saputo smuovere le acque in maniera non indifferente. Tra Jedi Fallen Order e The Mandalorian i fan hanno trovato sicuramente pane per i loro denti. Tuttavia è stato un personaggio in particolare ad attirare l’attenzione verso Star Wars in maniera non indifferente. Baby Yoda è sicuramente un soggetto molto particolare per la cultura pop odierna (e per la saga in sé). Proprio per questo motivo il mondo di Minecraft si prepara ad “ospitare” il piccolo alieno verde.

Ormai siamo consapevoli di quanto possano essere creativi i vari giocatori di Minecraft. Lungo questi anni abbiamo visto sempre più cose “strane” accadere dentro i server del gioco Mojang. Infatti è stata proprio la community del gioco a renderlo così “prosperoso” e popolare facendo della varietà il punto forte dell’opera. Proprio per questo motivo l’utente Miles Playz avrebbe deciso di creare un datapack in grado di aggiungere Baby Yoda dentro Minecraft.

Il tutto è stato testimoniato da un video di Miles che fa vedere il modello in-game del personaggio Disney/Lucasfilm. Il datapack in questione è ancora in fase di “testing” però a detta del creatore mancherebbe veramente poco prima di vederla rilasciata in maniera ufficiale. Baby Yoda sarà un personaggio di supporto in grado di usare i poteri della forza per combattere i nemici.

Insomma una mod sicuramente interessante e che riuscirà a stuzzicare i fan di Minecraft e ovviamente anche quelli di Star Wars. Se siete interessati a vedere in “azione” il piccolo alieno verde vi invitiamo a guardare il video in questione (che potrete trovare dentro questa notizia). Ovviamente fateci sapere cosa ne pensate di questo particolare datapack, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito.