A distanza di diversi giorni dallo showcase di Xbox e Bethesda si continua ancora a parlare di molti dei giochi annunciati la scorsa domenica. Di grandi soprese ce ne sono state, e tra novità inaspettate e conferme importanti possiamo dire definitivamente che i prossimi mesi di Xbox saranno ricchi di qualità e varietà. Sebbene Starfield sia diventato il protagonista della conferenza, è ancora una volta Minecraft ad aver attirato su di sé le maggiori attenzioni.

Ora che l’evento si è concluso e sono passati diversi giorni, possiamo andare a vedere quali sono stati i giochi presentati che hanno saputo attirare di più le attenzioni dei giocatori. Stando alle visualizzazioni che hanno macinato i nuovi trailer su YouTube, possiamo vedere quali sono i titoli in voga al momento, e sebbene Starfield continui a essere uno dei più chiacchierati, il suo lungo filmato di gameplay non è il più visto tra quelli mostrati durante lo showcase.

In testa a questa classifica ci troviamo Minecraft Legends, una nuova esperienza che ci permetterà di vivere il cubettoso mondo di Mojang da una nuova prospettiva inedita. Ad oggi il trailer ha superato le 4,8 milioni di visualizzazioni, battendo le oltre 4 milioni di Starfield. Seguono a ruota altri grandi titoli in arrivo prossimamente, come il video gameplay del Negromante in Diablo 4, Overwatch 2, Hollow Knight: Silksong e Ark 2.

Most Viewed Xbox Showcase Trailers on YouTube in 48 hours (not including reaction videos) • Minecraft Legends – 4.8m+

• Starfield Gameplay – 4m+

• Diablo IV Gameplay + Necromancer – 2m+

• Overwatch 2 F2P + Junker Queen – 2m+

• Hollow Knight Silksong – 1.7m+

• Ark 2- 1.7m+ pic.twitter.com/izpfO5uyR6 — Benji-Sales (@BenjiSales) June 14, 2022

Questi sono solo alcuni dei giochi che sono stati mostrati durante lo showcase Xbox e Bethesda. L’evento ha saputo convincere, ma sappiamo che il marchio gaming di Microsoft ha ancora molta altra carne sul fuoco che rende la line up di giochi in uscita una delle più colossali per una compagnia videoludica.